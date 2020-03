Berlin har to flyplasser, som begge har sprengt kapasitet og sårt er modne for utskiftning. Schönefeld og Tegel. Egentlig skulle de blitt avlastet for flere år siden av nye og moderne Berlin Brandenburg lufthavn, men 14 år etter byggingen startet, er flyplassen fortsatt ikke i drift. Den har fått kallenavnet «skandaleflyplassen» av en god grunn, faktisk ganske mange grunner.

Ikke mindre enn ti ganger har flyplass-åpningen blitt utsatt. Først fra 2011 til 2012, så våren 2013, høsten 2013, Så henholdsvis 2014-2015-2016-2017, én eller annen gang tidligst 2018, før den nå står med planlagt til å åpnes 31. oktober 2020.

Klok av skade har man tatt den nye datoen med en god klype salt. For dette prosjektet så langt har blitt 4 milliarder euro dyrere enn planlagt og blitt en heller pinlig affære for tysk ingeniørkunst og effektivitet.

Skifter navn til Terminal 5

Nå har Schönefeld annonsert at de fra i sommer vil skifte navn til Terminal 5 og bli en del av Berlin Brandenburg lufthavn. Schönefelds rullebane har blitt utvidet og skal bli én av Berlin Brandenburgs to rullebaner. Den nye flyplassen har terminal mellom rullebanene, og skal bli Terminal 1. Terminal 2 er også under konstruksjon og skal bli en terminal for chartertrafikk og lavprisselskaper.

– Jo tettere vi kommer driftstart av den nye flyplassen, desto viktigere er det at vi gir informasjon til både våre passasjerer, medarbeidere og samarbeidspartnere om orienteringen i flyplassen. Vi har derfor besluttet å utføre navnendringen allerede i sommerplanen for 2020 og i god tid, innen vi begynner prøveoperasjonene, sier Engelbert Lütke Daldrup, konsernsjef i Berlin Brandenburg Lufthavn i en pressemelding.

For å unngå forvirring mellom terminalene vil Schönefelds terminaler og parkeringsanlegg skifte navn slik at Schönefeld blir en integrert del av den nye flyplassen. Terminalsektorene A-B-C og D skal endre navn til K-L_M og Q. Den opprinnelige planen var at Schönefeld, sammen med Tegel skulle legges ned da den nye flyplassen endelig var på plass.

Halv million feil

Berlin Brandenburg har vært rammet av skandaler og man har lenge fryktet at når den på et tidspunkt endelig står klar, så vil den allerede være teknisk utdatert.

Ifølge BBC har det blitt rapportert om over en halv million feil med flyplassen gjennom byggeperioden. Alt fra konstruksjonsfeil som at man bestemte seg for å bygge om terminalen etter at arbeidet var påbegynt, til kritiske brannvernsystemer som ikke fungerte og mange hundre kilometere med kabler som måtte legges om på nytt. Informasjons skjermer som aldri har blitt brukt, har måttet byttes da de allerede er utdaterte.

14 år etter at arbeidet påbegynte jobbes det fortsatt med å gjøre Brandenberg lufthavn klar for å ta imot passasjerer. Foto: Tobias Schwarz / AFP

I mellomtiden har flyselskapet som skulle ha Brandenburg som sin hub, Air Berlin gått konkurs og Airbus har sluttet å produsere gigantflyet A380, som flyplassen tok høyde for at kunne lande på flyplassen. De tok derimot ikke høyde for lavprisselskaper, så derfor må det også bygges en egen ny terminal for å huse dem. Det har i tillegg vært flere korrupsjonsskandaler og regningen har endt opp hos skattebetalerne.

Enkelte har til og med tatt til orde å rive hele terminalen og begynne på nytt.

Fortsatt mange feil

Nå står flyplassen overfor kanskje sine mest kritiske måneder, da det fortsatt er over 5000 feil og mangler som må utbedres før man får tommel opp til å utføre tester med 20.0000 test-passasjerer fra april. Ifølge papirer Business Insider har fått tilgang til, er det kun 78 prosent av problemene som så langt er utbedret.

Myndighetene har hintet at det kan bli aktuelt å gi flyplassen dispensasjoner om feilene ikke er for alvorlige, for å hindre nok en utsettelse.