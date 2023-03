CRUISE: Fra mars til november 2024 vil den 12-dager lange reiseopplevelsen Paris & D-day 80th Anniversary med det norskregistrerte Viking Cruises fra London til Paris minnes operasjon Overlord og de historiske slagene i Normandie for nesten 80 år siden.

Slagene var avgjørende for frigjøringen av Vest-Europa fra tysk okkupasjon.

- Mange av våre gjester, spesielt de med familiemedlemmer som tjenestegjorde i forsvaret, har stor interesse for andre verdenskrig.

I tråd med vår forpliktelse om å tilby reiseopplevelser for «det tenkende menneske», er vi glade for å kunngjøre denne unike reisen som markerer 80-årsjubileet for D-dagen, en av de viktigste milepælene i moderne historie, sa Torstein Hagen, styreleder i Viking, da cruiseplanen ble lansert.

Viking cruises elvebåt på Seinen midt i Paris Foto: Viking Cruises

Unik reise i krigshistorie



Cruiset vil bli en unik reise i krigshistorie. Det starter med fire dager i London med besøke på historisk viktige steder fra andre verdenskrig, som Churchills krigsrom der de planla D-dagen, og Bletchley Park som var hovedkvarteret til etterretningstjenestens kodeknekkere.

Cruisepassasjerene kan også lære om Storbritannias spesialstyrker og deres allierte på Imperial War Museum London og oppleve Gunwharf Quays, D-Day Museum og Southwick House – der general Dwight D. Eisenhower planla operasjon Overlord.

Ifølge en pressemelding fra cruiserederiet går reisen videre til Paris hvor gjestene går om bord i elveskipet Viking Longship. På rundreisen fra Paris vil gjestene blant annet få oppleve Giverny og besøke den vakre parken og huset der Claude Monet bodde og jobbet, følge i Jeanne d'Arc sine fotspor i Rouen, besøke den amerikanske militærkirkegården i Normandie og strendene fra landgangen under andre verdenskrig.

Vikings langskip på Seinen har 84 lugarer og plass til 168 gjester og er spesialbygget for å kunne seile gjennom hjertet av Paris.