SKIFERIE: - Norge er påskefavoritten og de fleste som skal på påskeferie har leid hytte på fjellet. Turen går til blant annet Trysil, Hemsedal og Hafjell og to uker før påsken finnes det fortsatt mange ledige hytter i disse og andre populære hytteområder, sier Finn.nos kommersielle direktør og reiseekspert Terje Berge.

Hvis du ønsker å leie hytte er det flest valgmuligheter i første halvdel av påsken, både i Trysil og i Hafjell/Øyer-området er det godt over 100 hytter som fortsatt står ledige. De andre skidestinasjonene Hemsedal, Sjusjøen og Rauland har også mange hytter som står klare til å bli leid ut til påsketurister.

- Det er fortsatt mulig å booke hytter i påskeferien, selv om det er er noe færre ledige hytter på selve påskedagene. I de store hytteområdene Trysil, Sjusjøen og Hafjell/Øyer er tilbudet størst, og her alt ligger til rette for en påske med ski og andre aktiviteter, forteller Berge.

Her er det størst utvalg av ledige hytter i Norge i påsken:

Trysil, Øyer (Hafjell/Kvitfjell), Sjusjøen , Hemsedal, Rauland

Påske i utlandet



- For de som er lei av snø og kuldegrader, er det nå rundt 3000 fine hus og leiligheter flere steder i Spania. Frankrike er også en fantastisk påskedestinasjon med over 4000 ledige feriehus og temperaturen er over 20 grader på den tiden av året sør i Europa, sier Berge.

Når det gjelder andre destinasjoner som er populære i påsken, er London en klar favoritt ut fra flybookinger og hotellbookinger hos Finn.

- De fleste som ikke bestiller hytte eller feriehus, ønsker å oppleve den britiske hovedstaden. København er også en klassiker for norske turister og vi ser på hotellbookinger at mange ønsker seg en dansk påske i år, forteller Berge.