Alpint for full musikk i vinterfjellet

SKIFERIE: De som elsker kombinasjonen musikk og ski, vil få så ørene passer i vårens sesongavslutningsuker.Blir det sol og varme i tillegg, er det duket for eventyrlige festivalopplevelser.

I Trysil introduseres Winter end med det siste innen norsk musikk, Åre sessions tiltrekker seg flere stjerner, Ski & rock i Sälen er i toppklasse med bl.a. andre Veronica Maggio og Hemsedal Winter finale rundes av med flere toppartister og god stemning.

- Hvis du liker tanken på å kjøre ski helt frem til scenen, støveldanse i snøen og nyte den gode stemningen, kommer du til å elske vårvinterens stappfulle skifestivaler, sier Fredrik Rydén, leder for arrangementer og konsepter i SkiStar.

Winter End, Knettsetra i Trysil Foto: Ola Matsson / SkiStar

Her er SkiStars arrangementer

WinterEnd i Trysil 20. – 23. april:

For første gang arrangerer SkiStar festivalen WinterEnd sammen med All things live. Det blir en tredagers skifest med Poolrace og SkiStar Banked Slalom i ledelse av SkiStars ambassadør – snowboarddronning Helene Olafsen, i tillegg til et yrende musikkprogram som byr på noe for enhver smak, alt fra indiepop til rock og hiphop. Festivalen gjestes av artister som Highasakite, Emma Steinbakken og El-Papi.

Åre Sessions Foto: SkiStar

Åre Sessions 2023 28 april. – 1. mai:

Åre Sessions er tilbake og byr på deilig stemning og musikk med artister i toppklasse. Festivalens program byr på toppturer, yoga og masse mer. Årets line-up består av blant annet Johnossi, Daniela Rathana og BELL.

Hemsedal Afterski Foto: SkiStar

Hemsedal Winter Finale 27. april – 1. mai:

Hør her, alle skientusiaster, Hemsedal-venner og musikkfans! Hemsedal Winter Finale byr på vårskikjøring, konserter og god stemning. Du som ikke er redd for å bli våt, er velkommen til å delta i poolracet Hemsedal Splash.

Ski & Rock i Sälen Foto: SkiStar

Ski & Rock i Sälen 20. april – 23. april 2023:

Med skikkelig festivalstemning, fantastisk vårski, store utendørsscener og flotte artister avslutter vi skisesongen i Sälen. Utescenen får besøk av blant andre Veronica Maggio og Peg Parnevik.