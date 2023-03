Festivalstemning i Hafjell og Kvitfjell

SKIFERIE: - Ikke bare kickstarter vi påsken med Kvitfjell X-festivalen i palmehelgen i Kvitfjell, det hagler med store navn og fantastiske artister som skal på scenen på påskedagene i Hafjell. Med det langtidsvarselet vi nå ser i tillegg er det nesten så vi melder om fregnegaranti og brilleskille i tillegg, sier kommunikasjonsansvarlig i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum i en pressemelding.

Kvitfjell X har fullstappet program og gratiskonsert med brenn. og Vinni på lørdag. Utforrenn i Varden for alle på søndag. Her skal selveste Aksel Lund Svindal også delta og vil være med både under renn og premieutdeling.

Aksel Lund Svindal stilte opp under Varden Utfor også i 2022, til stor begeistring for barna. Foto: Alpinco

Hafjell er intet unntak i påsken og påskeuken er stablet opp med store navn. Det er dessuten lagt opp til mye moro for de minste med arrangement og moro sammen med Hafjell Skiskole og maskoten i Hafjell, Isa.

Både Lodgen og Gaiastova ruller ut egne påskefestivaler i år, som i fjor, men hever lista nok en gang på artister. Lodgen Easter Festival stiller blandt annet med Staysman, Hjorterud Allé og Soppgirobygget.

Gaia Påskefestival med Broiler, Freddy Kalas og Hermes House Band.

- Påsken er sesongens høydepunkt og årets festival blir enda større og bedre enn i fjor. Det blir fantastiske artister, utendørs grilling, fem utebarer og fantastisk stemning. Dessuten er programmet skreddersydd for å passe både unge og voksne. Vi gleder oss allerede, sier daglig leder på Gaiastova, Steffen Eggesvik.