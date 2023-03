SKIFERIE: Den Norske Turistforening (DNT) har mange betjente hytter i fjellet som er klare til å ta imot påskegjester.

I år byr DNT på to påskenyheter: Leirvassbu, selve storstua i Jotunheimen, åpner som ny DNT-hytte til påske. På Hardangervidda er Solheimstulen klare for påskefeiring etter at hytta gjenåpnet med nytt vertskap etter ombygging i fjor.

– Våre folk forteller at det er mye snø i fjellet, og strålende forhold! Alt ligger til rette for en flott fjellpåske, så det er bare å begynne å planlegge for den gode påskeopplevelsen nå, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, i en pressemelding.

DNTs betjente hytter både egner seg for dem som vil bo fast ett sted og ta dagsturer, og for dem som vil gå fra hytte til hytte gjennom ferien.

Påske på Gjendesheim er gøy for store og små! Foto: Linn Holstad Hines

Påskeåpne betjente hytter

Breheimen

Breheimen er et lite besøkt område på vinterstid, men dette område er et vinterparadis!

Spektakulære topper på 2000 meter, snøsikkert og flotte isbreer venter på deg.

Nørdstedalseter

Sota Sæter

Krækkja er en av mange betjente DNT-hytter på Hardangervidda. Foto: Marius Dalseg

Hardangervidda

DNT har en lang rekke betjente hytter på Hardangervidda, Nord-Europas største høyfjellsplatå.

Her er det mange muligheter for å gåen tradisjonell hytte til hytte-tur. Flere av hyttene ligger enkelt til ved bilvei eller tog, og fungerer som gode utgangspunkt for turer av alle vanskelighetsgrader.

Haukeliseter Fjellstue

Krækkja

Kalhovd Turisthytte

Rauhelleren

Mårbu

Sandhaug

Litlos

Mogen Turisthytte

Solheimstulen

Gaustadtoppen Turisthytte

Stavali Turisthytte

Leirvassbu i Jotunheimen åpner snart som DNT-hytte! Foto: Live Sulheim

Jotunheimen

Populære Jotunheimen byr på mektige fjellmassiv, toppturer og kvistede løyper i alle retninger.

Rett før påske åpner Leivarssbu som ny DNT-hytte. Dette storstua i Jotunheimen blir en viktig del av DNTs rutenett.

Gjendesheim

Fondsbu

Glitterheim

Gjendebu

Skogadalsbøen

Leirvassbu

Femundsmarka

Femundsmarka er et fantastisk turområde, enten du vil gå lange turer fra hytte til hytte eller en topptur for å nyte den vakre naturen.

Svukuriset

Rondane

Rondane er et mektig turområde med flere 2000-meter høye topper og tinder.

Her ligger det tre betjente DNT-hytter og et godt tilrettelagt rutenett. Rondane er det et godt nett av kvistede vinterutersom innbyr til skiturer fra hytte til hytte.

Rondvassbu

Bjørnhollia

Grimsdalshytta

Hytte til hytte-tur er populært i påsken. Foto: Marius Dalseg

Langsua

Langsuaer ukjent for mange, men byr på familievennlige turer med enkelt adkomst på det sentrale Østlandet.

Her er det flere selvbetjente hytter og man kan enkelt starte påskeferien med betjente Liomseter som utgangspunkt.

Liomseter

Skarvheimen

Skarvheimen er et av landet fineste områder for fjellskiturer, med imponerende fjellformasjoner og passe kupert terreng.

Her finner du tre hyggelige betjente hytter.

Geiterygghytta

Finsehytta

Iungsdalshytta

Gjevilvasshytta ligger i Trollhiemen, et område folk kommer tilbake til! Foto: Anne Jørgensen

Trollheimen

Alpine topper og lune daler med tradisjonsrike hytter danner en fin ramme for fjellturer i Trollheimen.

Variasjonene og kontrastene gjør at mange kommer tilbake til Trollheimen år etter år.

Jøldalshytta

Gjevilvasshytta

Trollheimshytta

Sylan

Fantastiske Sylan med nydelige vidder og fjell i horisonten strekker seg utover både Norge og Sverige.

Området er populært vinter som sommer, og her finnes Norges minste betjente hytte, den historiske Schulzhytta.

Storerikvollen

Schulzhytta

Nedalshytta

Etne- og Saudafjellene

Midt i dette ville, men lettgåtte fjellområdet ligger idylliske Olalia med flott utsikt sørover mot Hauganutene.

Olalia Fjellstove