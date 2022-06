ESTLAND: Michelin-guiden, verdens mest anerkjente og prestisjefylte restaurantguide, har nå kommet til Estland som det første av de baltiske landene.

Etter å ha blitt besøkt av anonyme inspektører, har nå 31 estiske restauranter fått plass i Michelin-guiden, og to av dem har blitt tildelt en ettertraktet Michelin-stjerne.

- Dette er Michelin-guidens første besøk til Estland og også første besøk til de baltiske landene, heter det i en pressemelding fra Visit Estonia.

To restauranter med Michelin-stjerne



Følgende to restauranter er funnet verdige til én MICHELIN-stjerne hver:

NOA Chef's Hall i Tallinn: I samme praktfulle moderne bygg som restauranten NOA finner man stilfulle NOA Chef's Hall. Her kan gjestene starte kvelden med en aperitiff servert i en romantisk bar med en fantastisk utsikt over Tallinn-bukta og Finskebukta utenfor. Den kreative syvrettersmenyen, utarbeidet av kokkene Roman Sidorov og Tõnis Siigur, fanger interessen fra første bit med komplekse og meget originale retter fulle av smaker og teksturer som utfyller hverandre. Det hele har også et innslag av teater, hvor rettene bringes til bordet og forklares i detalj av kokkene selv.

180° by Matthias Diether i Tallinn: Du finner denne stilfulle restauranten, som har fått navn etter 180-gradersutsikten fra det u-formede åpne kjøkkenet, i et moderne bygg i vannkanten utenfor sentrum. Etter drikke og snacks i den futuristiske baren kan gjestene velge mellom en fireretters smaksmeny, Flavours of 180 Degrees, eller en seksretters smaksmeny, Matthias' Inspiration. Ambisiøse, visuelt imponerende retter er signaturen til den erfarne tyske kokken Matthias Diether, og hans moderne kreasjoner er en parademarsj av smaks- og teksturkontraster, samtidig som hver lille detalj er på plass. Den hyggelige og engasjerte betjeningen bidrar til den avslappede atmosfæren.

Ni restauranter i Estland er hedret med stjerner eller BiB Gourmand-heder av Michelin-guidene. Tilsammen 31 restauranter har fått plass i den berømte guiden. Foto: Kerli Sosi

Michelin-Bib-ene i Estland

Michelin-guidens Bib Gourmand tildeles restauranter som tilbyr god kvalitet til en rimelig pris. Det skal være enkel, men fremragende kokekunst til under EUR 40.

• NOA i Tallinn: I denne restauranten, med sin fantastiske utsikt over byen og havet, er det nyfanget fisk rett fra havet som spiller hovedrollen. Det koselige rommet er utsmykket med naturmaterialer og badet i lys fra panoramavinduene, og de sesongbaserte, moderne menyene har noe for alle.

• Härg i Tallinn: Dette travle, summende brasseriet er åpent hele dagen og kjennetegnes av sine steinvegger, synlige røropplegg og slående lysekroner i kobber. Restauranten tilbyr rimelig prisede moderne retter med fokus på grillmat, og da spesielt biffer. Restaurantens signaturrett, «the Dirty Steak», er en entrecote tilberedt på kullgrillen. Bakgården er meget populær.

• Fellin i Viljandi: Du føler deg fort velkommen i denne kafe-bistroen i en rød mursteinsbygning i utkanten av gamlebyen. Den flislagte baren og avslappede stemningen gir det hele en bohemaktig atmosfære. De møysommelig tilberedte tradisjonelle europeiske rettene formelig strutter av ferske smaker.

• Lore Bistroo i Tallinn: Denne moderne bistroen holder til i et grotteaktig varelager med utsikt over Noblessner-havnen. Stålbjelker, taljer og betongstolper setter scenen, og det åpne kjøkkenet gir sitt bidrag til den summende atmosfæren. De stilsikre rettene er laget for å deles og er inspirert av eierens reiser

• Mantel ja Korsten i Tallinn: Med sitt liggende trepanel ser dette huset, hvis navn betyr «peishylle og pipe», virkelig ut som om det hører hjemme på et postkort. En peis og peishylle i grønne fliser er sentrum i et rom fylt med friske farger og djerve designløsninger. De middelhavsinspirerte rettene har følge av nøye utvalgte viner, med et fokus på organiske og biodynamiske produsenter.

Michelins grønne stjerne

Michelins grønne stjerne er en utmerkelse til foregangsrestauranter som aktivt fremmer bærekraftig kokkekunst.

• Põhjaka Manor i Mäeküla

• Fotografiska i Tallinn.

Enten det er gjennom sitt fokus på kortreiste råvarer, redusere restaurantens miljøfotavtrykk og matavfall, dyrke egne grønnsaker og urter eller formidle en mer økologisk ansvarlig gastronomisk visjon til sine gjester, så er dette restauranter som er virkelige forbilder for både gourmeter og restauratører.