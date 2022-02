Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise 19.07.2021.



Hit the road

Stupbratte klipper, milelange strender og skummende sjø. Highway 1 langs USAs vestkyst er en klassiker av de sjeldne, og byr på Kodak-moments i hver eneste sving.

I tillegg får du, om du kjører hele ruten, med deg Californias kulturelle triangel, San Francisco, San Diego og Los Angeles.

Naturen er nok aller mest dramatisk rundt Big Sur, og her er det viktig å ha øynene med seg. Det du ved første øyekast tror er steiner nedi fjæra, er ofte sjøløver som ligger og slapper av.

Ingeniørkunst: Spektakulære Bixby Creek Bridge er en betongbro fra 1932 som strekker seg tvers over et dypt juv langs Highway 1. Foto: Zhukova Valentyna / Shutterstock / NTB

Den lille Kardemommeby-lignende landsbyen Carmel er med sine mange hyggelige bed & breakfast-steder et must å dra innom. Leter du etter et litt annerledes overnattingssted, kan vi anbefale Post Ranch Inn i Big Sur, som byr på fantastisk utsikt over kystlandskapet.

Et populært utsiktspunkt på ruten er dessuten Bixby Creek Bridge, en av verdens vakreste broer.

Turen langs Highway 1 egner seg for øvrig absolutt best i cabriolet. Da kan du nyte Californias stekende solskinn, puste inn den salte sjøluften og samtidig høre drønnene fra havet som slår inn mot de bratte fjellene nedenfor.

Klassiker: Orientekspressen er verdens mest berømte togrute og byr på luksus og komfort. Foto: Venice Simplon-Orient-Express

Ferie på skinner

Verdens mest berømte togrute ble udødeliggjort i Agatha Christies klassiker “Mordet på Orientekspressen”, men byr på adskillig mer enn litterær mystikk. Ombord Venice Simplon-Orient-Express, som er togets fulle navn, er du hensatt til gamle dagers eleganse i kombinasjon med moderne komfort.

Opprinnelig kjørte Orientekspressen mellom Paris og Istanbul, men da klassikeren i 1982 gjenoppsto i all sin 1930-tallsprakt, ble ruten lagt fra London via Paris til Venezia, en to dagers luksusreise med hanskekledde stewarder, krystallglass og sølvtøy. Togsettet har tre restaurantvogner, barvogn og sovevogner. Middagen tilberedes av franske kokker, og frokosten serveres i din private kupé. Vinlisten er omfattende og kelnerne oppmerksomme.

Vognene er vakkert restaurert og gjenskapt i minste detalj, fra det polerte treverket i veggplatene med art déco-relieffer og blank messing, til det broderte emblemet på sengetøyet. Interiøret er imidlertid ikke det eneste som tar pusten fra deg.

Det gjør også det vakre landskapet som ruller forbi. Her er det bare å lene seg tilbake og nyte synet av høyreiste alper og langstrakte åkerlandskap så langt øyet kan se.

Escape tilbyr reiser med Orientekspressen. Priser fra 30.900 kroner for to dager/en natt.

Nordvestpassasjen: Hurtigruten gjør i august 2023 et forsøk på å seile hele veien fra Alaska til Grønland. Foto: Karsten Bidstrup

Et arktisk eventyr

Få krysninger fanger fantasien som sagnomsuste Nordvestpassasjen. Den isolerte og ville sjøruten, som strekker seg nesten 1.700 nautiske mil fra Atlanterhavet til Stillehavet via den arktiske øygruppen i det nordlige Canada, er ufremkommelig det meste av året, og kun få aktører tilbyr reiser i det tøffe farvannet.

I august 2023 gjør Hurtigruten et forsøk på å seile hele veien fra Alaska til Grønland og Nova Scotia, i kjølvannet av de store polarheltene.

Fartøyet heter passende nok Roald Amundsen, og er et hybridskip som går på batteripakker og hybriddrift, for å gjøre reiser i det sårbare området så miljøvennlig som mulig.

Reisen tar 26 dager og koster fra 181.875 kroner, med frokost, lunsj og middag inkludert. Ekspedisjonsteamet består blant annet av eksperter innen biologi og dyreliv, en profesjonell fotograf og en arkeolog. Turen er en unik opplevelse som passer for de mest eventyrlystne oppdagerne, og underveis får du oppleve flere steder på Unescos verdenarvliste, inuitt-bosettinger og et variert dyreliv. Hold utkikk etter hval, sel og isbjørn!

Unike og sjeldne: Fjellgorillaene har mellom 97 prosent DNA til felles med oss mennesker. Foto: Kiki Dohmeier / Shutterstock / NTB

Gorillasafari

Å møte fjellgorillaer er en mektig naturopplevelse.

Ikke bare på grunn av adrenalinkicket og de misunnelsesverdige fotografiene du kan ta med hjem, men også fordi de sjeldne apene kun lever noen ganske få steder i det sentrale Afrika. Blant annet i skogene i Volcanoes nasjonalpark i Rwanda. Og nettopp her åpnet det for få år siden en økovennlig camp som satte en ny standard for high end-turismen i landet.

Bisate Lodge består av seks kuppelformede luksusvillaer som er plassert ut i et naturlig amfiteater. Her har man utsikt til både vulkaner og grønnkledde vidder, og kort vei til fjellgorillaene.

Lisensene for å tilbringe en time med dem koster pr. i dag om lag 6.500 kroner. Men det er det også verdt. De utrydningstruede dyrene er nemlig selve motoren i landets turistindustri.

Gorillalisensene utgjør hele 80 prosent av inntektene til Rwandas naturforvaltning, i tillegg til at de bidrar til miljø- og dyrevern i nasjonalparker over hele landet.

Økovennlig: Særegne Bisate Lodge ligger på kanten av et vulkankrater, med fantastisk utsikt over et magisk landskap. Foto: Bisate Lodge

Miljøet er også noe Bisate Lodge tar på fullt alvor. Campen er opptatt av å arbeide så bærekraftig som mulig, blant annet gjennom å filtrere regnvann, gjenbruke flasker og å la gjestene bli med på å plante et tre for hver natt de tilbringer her med mål om å bevare Afrikas imponerende biodiversitet. Villaene er dessuten utelukkende bygget av materialer fra den omkringliggende naturen. Blixen Tours tilbyr reiser til Bisate Lodge.

Pris pr. natt er fra 6.000 kroner.

Barfot luksus: Soneva Jani har villaer som står på stylter i vannet, fantastisk spa, eget dykkersenter og økologiske gourmetmat. Foto: Blixen Tours

Lei din egen øy

Maldivene er for mange selve bildet på et eksklusivt ferieparadis. Det er ikke uten grunn. Det tropiske øyriket byr på både palmetrær, koraller, turkist vann og hvit sand, men også uforstyrret og bærekraftig luksus i form av private, økovennlige resorter hvor du får følelsen av å ha hele øyriket for deg selv.

One island, one resort, er stikkordet. Som første norske turoperatør lanserer Blixen Tours i samarbeid med Qatar Airways til høsten direktefly til Maldivene. For å toppe det hele kan man også, som et spesialtilbud, leie en av de to prisbelønnede resortene Soneva Jani eller Soneva Fushi helt for seg selv.

Soneva-kjeden er kjent som pioner innen bærekraftig luksusturisme, og også blant de første som innførte begrepet barfotluksus med slagordet “No shoes, no news”. Alle villaene har hav på alle kanter, og bekledning så vel som interiør består av resirkulerte materialer. Den økologiske maten er tilberedt av dedikerte kokker som dyrker sine egne urter, frukter og grønnsaker i store hager på resortene.

Luksusen består i å være offline, vandre barbeint på stier av hvit sand, svømme i krystallklart vann og se klassiske filmer på utendørskino. Om man da heller ikke bare ønsker å nyte stjernehimmelen som man kan se tindrende klart fordi det ikke er noe smog som ødelegger sikten. Pris for leie av en av de to resortene via Blixen Tours er 1.275.000 kroner pr. natt (minimum tre netter).