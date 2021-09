- Danmark mottar en stjerne mer enn i 2020, og det på tross av at tre danske Michelin-stjerne restauranter har lukket under pandemien, skriver VisitDenmark i en pressemelding.

Nye Michelin- stjerner i Danmark:

Kronjuvelen i dansk gastronomi, noma , ble tildelt en ekstra Michelin -stjerne. Dette bringer dem inn i den eksklusive kategorien av trestjerners restauranter, sammen med Geranium. Siden noma åpnet i 2003, har restauranten blitt tildelt prisen som beste restaurant fire ganger. I 2018 åpnet de på et nytt sted i København – Refshaleøen.

Kong Hans Kælder

Kong Hans Kælder slutter seg til gruppen av danske restauranter som har to stjerner. Restauranten var den første som ble tildelt en stjerne i 1983, og har dermed ventet 38 år på den andre.

Nord for København i byen Hellerup ligger The Samuel , som fikk sin første Michelin -stjerne i går. Restauranten drives av Jonathan Berntsen, tidligere kokk på Clou, den nye restauranten er oppkalt etter sønnen. Restauranten åpnet første gang i november i fjor.

I Aarhus mottok restaurant SUBSTANS sin første stjerne etter å ha flyttet til et nytt sted på toppen av Pakhusene. Restauranten hadde tidligere en stjerne, men mistet den i 2020 -guiden etter å ha stengt og flyttet lokasjon.

Geranium beholder sine tre stjerner.

I Vejle ligger LYST som mottok sin første stjerne. Restauranten drives av Daniel McBurnie, og den ligger i den ikoniske Olafur Eliasson -bygningen Fjordenhus på Vejle havn.

På øya Als i Sør -Danmark mottok Restaurant Syttende også sin første stjerne. Drevet av Jesper Koch, ligger restauranten i toppetasjen på Alsik Hotel med utsikt over Sønderborg by.

Michelins “Green Stars” bærekraftspriser

De grønne Michelin-stjernene ble tildelt Térra , Ark , Brace , Domestic , Henne Kirkeby Kro og LYST. Danske restauranter mottok dermed seks av ni Green Stars for 2021.

Christoffer Sørensen vinner Michelin Young Chef Award

Michelin Young Chef Award ble gitt til den unge danske kokken fra Stud!o i København. Sørensen begynte på havnefrontrestauranten Stud!o tidligere i år og har tidligere jobbet ni år på Dragsholm slott.

René Redzepi ble tildelt prisen Mentor Chef Award

Den anerkjente lederen for noma forklarte hvor viktig det har vært for ham å få de riktige verktøyene for å drive teamet og hjelpe dem videre. "Det er noe av det hyggeligste i karrieren min", sa han.

I hele København har tidligere noma-kokker åpnet sine egne kjente restauranter. Lær mer om arven fra noma her.

Alchemist har to Michelin-stjerner

Danmarks Michelin-stjerne restauranter 2021

Geranium ***

noma ***

Alchemist **

AOC **

Henne Kirkeby Kro **

Jordnær **

Kadeau Copenhagen **

Kong Hans Kælder **

Alouette *

Domestic *

Formel B *

Frederikshøj *

Frederiksminde *

Gastronomé *

Kadeau Bornholm *

Kiin Kiin *

Kokkeriet *

LYST *

Marchal *

Me|Mu *

Slotskøkkenet *

SUBSTANS *

Syttende *

Søllerød Kro *

The Samuel *

Ti Trin Ned *

På Færøyene, som er en selvstyrende nasjon under kongeriket Danmark, mottok Restaurant KOKS to stjerner.