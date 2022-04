REISENYHETER: 6 av 10 sier at de blir i Norge også i år. Og kun 1 av 10 skal ha brorparten av sommerferien sin utenfor landegrensene.

- Det er overraskende lavt. Jeg hadde trodd flere ønsket å reise på utenlandstur denne sommeren, sier kommunikasjonssjef i Frende, Heidi Tofterå Slettemoen, i en pressemelding.

Tall fra Avinor viser at uka etter påske er den første siden pandemien som er på 2019-nivå.

- Det er antallet innenlandsreiser som nå passerer 2019. Tallene for utlandet er en del lavere enda, men vi ser en positiv trend. Jeg tror ikke vi når normalen for utenlandstrafikken helt i år, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

1005 nordmenn er spurt i undersøkelsen som Norstat har utført for Frende Forsikring.

Mange sitter på gjerdet

- Mange er tydeligvis ikke klare for å reise til utlandet igjen enda. Da vi spurte nordmenn før fellesferien i fjor, skulle 25 prosent ut av landet. Da sto vi midt i massevaksinering og usikkerhet. Nå, ett år senere, har ikke andelen økt til mer enn 39 prosent, sier Slettemoen.

25 prosent av de spurte sier at de ikke har bestemt seg for om de skal ut av landet i sommer.

Disse blir i hjemlandet

Hvor bor så de som helst blir i Norge? I Møre og Romsdal og Nordland. Færre enn 1 av 4 som er bosatt i disse to fylkene skal til utlandet denne sommeren.

- Det kan være at mange nordmenn rett og slett har sett hvor fint Norgesferie er de siste to årene, og blir værende her av den grunn, sier kommunikasjonssjefen.

Siden pandemien startet har forsikringsbransjen merket en stor økning i salget av bobiler, campingvogner og båter, som er typiske ferieformer for mange som blir i Norge.

Mange får sitt første møte med en flyplass på to år i sommer. Foto: Unsplash

Krigsfrykt påvirker

- Krigen i Ukraina er nok også en faktor som gjør mange mer usikre og avventende i år, sier Slettemoen i Frende.

Falck Global Assistance er en norsk reisealarmsentral som hjelper tusenvis av nordmenn på reise hvert eneste år. De har noen råd til feriebestillingen.

- De som skal til Asia i sommer kan oppleve lengre reisetid for å unngå konfliktområdene. Det er greit å være forberedt på mulig større trafikk på flyplasser grunnet flyktningstrømmer. Dette kan også gi større trafikk på veier og jernbanestasjoner, sier assistansesjef Gry Monica Hellevik.

Disse er mest klare for utlandet

Det er et fylke som skiller seg klart ut når det kommer til utenlandsreiser i sommer: Oslo.

- Her skal nær 6 av 10 til utlandet i løpet av sommeren, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Reiselysten i ulike aldersgrupper er relativt lik. Med ett unntak, viser Frendeundersøkelsen.

- Aldersgruppen 40-49 år er klart mest ivrig på å reise ut av landet. Nesten halvparten av de i 40-åra skal til utlandet, det er klart høyere enn for de andre aldersgruppene, sier Slettemoen i forsikringsselskapet Frende.

Her bor de mest reiselystne i sommer

Så mange skal til utlandet i sommer, rangert etter fylke.

Oslo – 58 prosent

Innlandet – 41 prosent

Viken – 40 prosent

Trøndelag – 39 prosent

Troms og Finnmark – 38 prosent

Vestland – 38 prosent

Vestfold og Telemark – 38 prosent

Rogaland – 29 prosent

Agder – 27 prosent

Nordland – 25 prosent

Møre og Romsdal – 22 prosent

(Kilde: Frendeundersøkelsen)