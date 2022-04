– Sverige fortsetter å være en global pioner inne elektrifisering og bærekraftige løsninger. Det var et naturlig valg for oss å lansere vår snøscooter Nomad i Europa sammen med SkiStar i Sälen, sier administrerende direktør Sam Bruneau i Taiga i en pressemelding.

- Vi er glade for at SkiStar-teamet vil bruke disse revolusjonerende maskinene. Vi ser frem til å kunne tilby en el-snøscooter der ytelse er ivaretatt, samtidig som det blir mulig å ta hensyn til klima og miljø, legger Bruneau til.

El-snøscooter til norske SkiStar neste sesong

For SkiStar er dette samarbeidet et viktig steg i selskapets bærekraftsarbeid, der målet er å halvere utslipp fra den operative driften senest innen 2030. Ved å gå over til scootere som kun drives av strøm og biodrivstoff bidrar til å redusere utslippet med 230 tonn CO2 i løpet av én vintersesong, noe som tilsvarer 11% av SkiStars totale direkte utslipp fra hele virksomheten.

- Det betyr at dette er den største utslippsreduksjonen selskapet gjør etter at også samtlige av tråkkemaskinene i Norge og Sverige har gått over på biodrivstoffet HVO. Neste sesong får også begge SkiStars norske destinasjoner el snøscootere, det samme gjør de øvrige i Sverige, og med det vil alle SkiStars destinasjoner ha el snøscootere, sier Fanny Sjödin, sjef for bærekraft hos SkiStar, i pressemeldingen.

– Å ta vare på den unike naturen og fjellene der SkiStar har sin aktivitet, er selve fundamentet for en bærekraftig utvikling for vår virksomhet. Vi så tidlig at Taiga har kommet langt innen produksjon av terreng kjøretøy, og at de nå kan introdusere sine el-scootere hos oss i SkiStar er et viktig skritt i riktig retning. Lave utslipp, bra ytelse og en stor reduksjon av snøscooternes miljø- og klimaavtrykk, har resultert i at valget falt på Taigas el-drevne snøscootere som vil brukes av blant annet vår skipatrulje og for andre virksomheter, sier Sjödin.

El-snøscooter tar vare på naturen



Taigas snøscootere gjør det mulig for friluftsentusiaster og virksomheter innen fjellturisme og utforske vinterterreng uten at det skal gå på bekostning av å ta vare på naturen.

Scooterne gir maksimal ytelse og er pålitelige samtidig som de tar vare på naturen. Med et rent design og forenklet mekanikk, leverer Nomad optimalisert funksjonalitet for de større oppdragene, familieutflukter eller terrengkjøring. Den vedlikeholdsfrie drivlinjen, tilpasningsdyktige kjøreparametere og presise gasskontroller, bidrar til Nomads brukervennlighet.

Taiga hevder de setter standarden for elektriske snøscootere når det kommer til bærekraft og pålitelighet. Ifølge selskapet tilbyr de den beste ytelsen under alle forhold og kommer med standard stikkontakter for lading.