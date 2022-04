Safari i Sør-Afrika: På utkikk etter «The big five»

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Det er noe helt eget over å våkne i en luksushytte i bushen, gni søvnen ut av øynene, kle på deg, og med lommelykt i hånda snuble av gårde mot resepsjonsområdet uten helt å vite om du iakttas av et lite vortesvin – eller en sulten løve – fra krattet på hver side av plankestien.

Det er også noe helt eget over å sitte makelig til i en åpen firehjulstrekker, innpakket i gode klær fordi natten ennå er kjølig, og oppleve at dagen gryr over bush eller savanne.

Du ser konturene av trærne gradvis tre frem, skimter en flokk impalaer som beiter, og så får sjåføren og/eller guiden øye på sporene etter en leopard som har vært på samme sted, kanskje bare minutter tidligere.

SJIRAFFEN: Du kjenner ikke betydningen av ordet grasiøs før du har sett en sjiraff bevege seg gjennom bushen. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Da er spørsmålet «Hvor er den nå?», og før du vet ordet av det har bilen svingt bort fra veien og inn i den humpete bushen, mens sjåføren følger et spor bare han og guiden kan se.

Og der, bare 20 meter unna, ser du rumpa på en leopardunge, omkring et år gammel og så vidt i stand til å jakte selv, forteller guiden, som lunter av gårde etter nattens tokt.

Med noen mer eller mindre elegante manøvrer ratter sjåføren hardt til venstre, kjører i en diger bue gjennom krattet, og møter leoparden igjen, denne gangen så den kommer nesten rett mot bilen uten å bry seg det minste.

Du vil synes det er ganske flott.

Thornybush Game Reserve ligger rett utenfor den adskillig større og mer kjente Krugerparken, men på grunn av den beskjedne størrelsen er dyrene roligere her.

De blir ikke like stresset og lever mer i pakt med omgivelsene uten at så mange safaribiler forstyrrer dem her som andre steder. Da er også sjansen for å se dyra større.

De oppfatter ikke bilene som trusler, og er såpass vant til å se dem at de ikke blir urolige, men uten at det er så mange biler i området at det går utover den tilsynelatende harmonien.

THE BIG FIVE: Løver påtreffes som regel i små flokker, enten «ungdommer» som jakter sammen eller små familiegrupperinger. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

«The big five»

Det er et godt utgangspunkt for å se «the big five» – løve, leopard, neshorn, elefant og bøffel – og de lever godt i Thornybush.

Vi er til og med så heldige å se et neshorn, men guiden ber oss ikke legge ut bilde i sosiale medier. Snikskyttere bruker geotaggene fra instagramposter til å lokalisere og skyte de utrydningstruede dyrene.

Å være på safari er som en slags øvelse i kontraster. På den ene siden har du den til dels intense spenningen det er aldri helt å vite hva som befinner seg rundt neste sving.

Det kan være en flokk impalaer i et skogholt, eller en gjeng dorske løver ved et drikkevann, det kan være en leopard som ligger og gnager på dagens bytte i en trekrone, det kan være en hyeneflokk som sirkler rundt et annet tre der en løveunge har søkt tilflukt, eller det kan være en sjiraff-familie som «gynger» forbi.

SOLOPPGANG ELLER SOLNEDGANG? Du får begge deler, vakre og minnerike opplevelser på hvert sitt vis. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

På den andre siden har du monotonien.

Utrolig nok kan du gå lei av å se løver og elefanter og olme bøfler, for ikke å snakke om de evige flokkene av antiloper, gnuer og små vortesvinfamilier.

Da er det utrolig kjærkomment etter endt «game drive» å komme tilbake til lodgen, enten for frokost, lunsj eller det som lett kan oppfattes som verdens beste gin tonic i solnedgangen før middag.

Da er livet godt, og spenningen fra dagens safariopplevelser vender tilbake når du begynner å se på bildene du har tatt og snakke med resten av selskapet om alt dere har sett.

OVERNATTINGSSTED: Det skorter ikke på service eller godsaker på Thornybush Game Reserve. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Mer enn bare safari

Mange kombinerer safari i bushen med andre reisemål, og det skulle bare mangle, så langt som du må reise for å besøke dyrene der de hører hjemme.

I Sør-Afrika er det fint for eksempel å tilbringe noen dager i Cape Town eller i vinområdene utenfor byen, eller minst like bra, fly ut til Mauritius eller Reunion noen timer unna i Det indiske hav.

Legger du heller safarien til Øst-Afrika slik mange gjør, kan du lett kombinere det med badeferie enten på fastlandet i Kenya eller Tanzania, eller til vakre øyperler som Lamu i Kenya eller Zanzibar i Tanzania.

Begge løsninger vil være helt utmerkede.

SERVERING: På dagens siste game drive blir det alltids en stopp med bilen for en cocktail ute i bushen. Den har det med å smake veldig godt. Foto: Erik Valebrokk / Finansavisen

Om du drar på safari i Sør-Afrika og velger en av lodgene i Thornybush eller andre steder i landet, vil du se at smitteverntiltakene er veldig gode.

Det gjøres daglige temperaturmålinger av alle gjester, og vi snakker dessuten om avstandshensyn, maskebruk, desinfisering og det hele.

Sør-Afrika har hatt sin skjerv av smitte, og den hardt rammede turistnæringen har gjort hjemmeleksene sine slik at turistenes sikkerhet tas på dypeste alvor.

Med andre ord: God safari!