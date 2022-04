Verdens mest sexy øyparadis

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



Tagomago, Spania

Beliggende i Middelhavet, utenfor Ibizas østkyst, finner vi Tagomago. Omgitt av krystallklart og asurblått hav regnes øya som en av Europas mest eksklusive private øyer. Det har gjort stedet til et yndet reisemål for kjendiser og politikere, og det er ikke uten grunn. Her blir gjestene lovet privatliv og luksus. Det er kun én villa, med fem dobbeltsenger på den 600.000 kvadrat-meter lille øya. Med panoramautsikt utover Middelhavet kan man nyte spektakulære solnedganger fra terrassen, eller fra soverommet for de som ønsker en tidlig kveld. For solen treffer villaenes senger både morgen og kveld.

Cristiano Ronaldo, Justin Bieber og Liz Hurley er blant de celebre navnene i øyas gjestebok. Øya er også et populært sted å bli smidd i hymens lenker, for de som ønsker et luksuriøst middelhavsbryllup.

Tamago ligger ikke mer enn en knapp kilometer fra populære Ibiza, noe som gjør den eksklusive øya til et relativt fremkommelig øyparadis. Med en femminutters båttur fra storesøster-øya er Tagomago også et perfekt utgangspunkt for de som ønsker å oppleve restaurant- og utelivet på Ibiza, men samtidig ha muligheten til å trekke seg tilbake i private omgivelser.

Den tyske businessmannen Mathias Khün eier øya, som i fjor sommer ble lagt ut for salg til den nette prisen av nærmere 1,5 milliarder kroner. Eierskapet skiftet tilsynelatende ikke hender, så dersom man har 1,5 milliarder til overs, kan man sannsynligvis bli eier av Middelhavets kanskje mest eksklusive øyparadis.

Cavallo, Frankrike

På øya Cavallo, mellom Korsika og Sardinia, ligger luksuriøse Hotel & Spa des Pecheurs. Med sin avslappende atmosfære er hotellet et fantastisk tilfluktsted for den som vil finne roen. Hotellet er bygget i stein fra øya den står på, og smelter vakkert inn i omgivelsene rundt. Bo i et av de 50 elegante rommene som er ikledd forskjellige nyanser av hvitt, blått og beige som skal gjenspeile fargene fra himmelen, havet og stenene. Flere har også balkonger hvor man kan nyte fantastisk utsikt over havet, og man trenger ikke bekymre seg for å få utsikten blokkert, da dette er øyas eneste hotell.

Beliggende ved vannkanten er det ikke lang vei å gå ned til den private, hvite sandstranden for gjester som vil ta et bad eller slikke sol. Her befinner det seg også en strandbar. Eller hva med en tur til det eksklusive spaet hvor man kan finne roen med en massasje eller ansiktsbehandling?

Alternativene er også mange for gjester som ønsker en mer aktiv ferie; man kan leie en golfbil og utforske øya, spille tennis eller dra på utflukter til sjøs. Kun sykler og elbiler er tillatt på øya.

Når sulten melder seg, bør man ta en tur til hotellets renommerte restaurant, som byr på nydelige retter inspirert fra det franske og italienske kjøkkenet. På kveldstid kan man nyte live musikk fra pianobaren med noe godt i glasset. Middelhavsøya som hotellet ligger på har en historie som strekker seg tilbake til gammel gresk tid, noe hotellgjester kan få høre mer om.

Lizard Island, Australia

Utenfor Australias østkyst venter en skjult perle helt utenom det vanlige. Midt mellom verdens største korallrev og en bugnende nasjonalpark ligger Lizard

Island. På øyas vestkyst finnes det eneste hotellet,



Lizard Island Resort, med 40 rom og villaer. Den lille øya har flere private strender hvor man kan ha piknik og nyte en god lunsj i de vakre omgivelsene. Hopp i havet og ta på snorkelmaske for å utforske korallrevene, eller bli med på en guidet snorkeltur til Australias store barriererev – verdens største korallrev. Dersom man ønsker å gjøre noe aktivt over eller på vannoverflaten, finnes det også flere alternativer, med tennisbaner, paddle boards, treningssenter og båtturer.

Med over 10 kvadratkilometere med nasjonalpark som dekker nærmest hele øya, finnes det også massevis av flotte turmuligheter med og uten guide. Gå i fotsporene til den britiske oppdageren Captain Cook som gikk til øyas høyeste punkt for å kartlegge en kurs ut mot havet gjennom labyrinten av skjær. Turen, som har fått navnet Cook’s Look, etter oppdageren selv, er cirka fire kilometer lang og noe utfordrende, men med spektakulær utsikt. Etter en lang dag kan man finne roen i den eksklusive spaavdelingen, og nyte en av de mange spabehandligene.

Øya er kanskje ikke den enkleste destinasjonen å reise til, men reisebyrået beCurio hjelper gjerne til med ferden.

Fregate Island, Seychellene Foto: Danita Delimont / Shutterstock / NTB

Fregate Island, Seychellene

Bare fire grader sør for ekvator finner vi den lille granittøya Fregate Island, flytende i Det indiske hav. Øya er et grønt paradis med flere kilometere med urørt natur, omgitt av et krystallklart safirhav. Her finnes det kun ett hotell med 16 villaer, tilrettelagt for bekymringsløs luksus i harmoni med naturen. Hotellet tilbyr privat butlerservice og har flere evighetsbassenger, galleri, bibliotek, treningssenter og vinkjeller. Dette er også stedet for de vannsport-interesserte med hotellets eksklusive Yacht-klubb. Fra den pittoreske havnen venter fire sportsbåter og mange seilkatamaraner for adrenalinsøkende gjester. Test også ut snorkling i Little Fregate som bugner av tropisk dyreliv, det er nærmest som å bli sluppet ned i et akvarium. Eller fisk etter store dypvannsfisk – alt som fanges kan hotellets kokk forvandle til en utsøkt sashimi, eller en annen flott sjømatrett.

Øya har hele syv strender som gjester kan boltre seg på. En av dem, Anse Victorin, er blitt kåret til verdens beste av avisen The Times. Det tropiske øyparadiset er fullt av dyreliv og blant annet hjemmet til over 3.000 aldabrakjempeskilpadder, verdens nest største landskilpadde.

For å komme seg hit flyr man til Seychellenes hovedflyplass på Mahé. Herfra blir man møtt av en representant fra øya som bringer gjestene til Fregate Island. Man kan velge mellom en båttur på 1,5 time eller et kvarters flytur i helikopter, begge fremkomst-midlene gir fantastisk utsikt over øya.

Batu Bolong, Bawana Beach, Sumba Island Foto: Colourbox

Sumba Island, Indonesia

Indonesia er kanskje aller best kjent for øya Bali, men Det indiske hav byr faktisk på flere øyparadis. Øya Sumba er en skjult perle, og nesten tre ganger så stor som mer besøkte Bali. Med plassering midt i Indonesias rekke med øyperler fremstår Sumba som juvelen, omgitt av gullfargede sandstrender og smaragdgrønn, tropisk jungel. For eventyrere som søker luksus er hotellet Nihi Sumba den ultimate destinasjon med sine 28 luksusvillaer med privat basseng. Her finnes også et stort aktivitetstilbud: Svøm med hester i solnedgangen, slipp havskilpadder i havet, skjem deg bort i det prisbelønnede spaet eller surf på bølgene i det krystallklare havet.

Stedet er kjent for optimale surfeforhold, og har vært en godt bevart hemmelighet blant bølgejegere i flere tiår. På Nihi tilbys surfetimer i grupper og privat, samt “surfari” hvor man drar rundt på øya for å oppleve og jakte på de beste bølgene.

Hvis man liker å ri, eller kan tenke seg å prøve det ut, da er Nihi det perfekte feriestedet, med et toppmoderne ridesenter. En gang om dagen kommer Nihis 17 Sumba-hester løpende langs stranden for å svømme med gjestene. Velvære og ro står også sentralt på Nihi som tilbyr yogatimer med 360-graders utsikt fra toppen av feriestedet.

For å komme seg til Sumba reiser man til Bali, og reisebyåret beCurio bistår gjerne med reise-forberedelsene. Herfra er det en times flytur eller 1,5 times kjøretur før man ankommer Indonesias avsidesliggende juvel.

Thanda Island, Tanzania

Det startet med en drøm om å finne en liten og ubebodd tropisk øy utenfor Øst-Afrikas kyst. I dag er Thanda Island et av verdens mest eksklusive øyparadiser, hvor man kan nyte fullstendig privatliv i luksus, med alt man måtte ønske seg. Beliggende mellom Tanzania og Mafiaøya, er øya omgitt av vakre korallrev. Celina Gylhe i reisebyrået beCurio beskriver øya som en perfekt destinasjon for multigenerasjonsfamilien eller vennegjengen. Det finnes kun én luksuriøs villa og to tradisjonelle strandhytter, med plass til i underkant av 20 gjester.

Nyt late dager på de hvite strendene eller få adrenalinet til å pumpe med ulike vannsporter. Snorkle eller seil på den turkise sjøen, svøm med

verdens største fisk, den ufarlige hvalhaien; prøv jetski, vannski, eller dra på padletur i kajakk.

Av aktiviteter på land er det blant annet mulig å spille tennis, ta yogatimer eller en økt i treningsrommet. Det arrangeres også utflukter til andre områder. Dra for eksempel på safari i Selous viltreservat i Tanzania, et av verdens største faunareservater, kjent for sitt fantastiske dyreliv. Eller ta en dagstur til Mafiaøya, eller den romantiske krydderøya Zanzibar.

Maten på øya er også kjent for å være upåklagelig, med noe for enhver. Nyt frokosten på de hvite sandstrendene og krydre kveldene med tropisk tanzaniansk mat av ypperste klasse. For å komme seg til øyparadiset flyr man til Julius Nyerere internasjonale lufthavn i Tanzania, hvor man blir møtt av en representant fra Thanda som bringer gjestene til øya med båt eller helikopter.

Gili,Lankanfushi, Maldivene Foto: Andressimo / Shutterstock / NTB

Gili Lankanfushi, Maldivene

Ferieparadiset Maldivene bugner av øyperler med nærmere 1.192 øyer. En på toppen av listen over de mest luksuriøse er den lille koralløya Gili Lankanfushi, kun 20 minutter med båt fra Maldivenes hovedflyplass på Malé. Den private luksusøya befinner seg i en glitrende lagune omgitt av krystallklart vann som vrimler av maritimt liv. Stedet er definisjonen av barbeint luksus – sko blir faktisk fjernet når man ankommer. Øyas motto er “ingen nyheter, ingen sko”.

Ved ankomst blir hver gjest tatt hånd om av en personlig butler med navnet “Mr. Friday”. På søyler over vannet står de 45 sjarmerende og romslige bungalowene med takterrasser og vakker utsikt over Det indiske hav. I tillegg til øyas silkemyke strender kan gjester ta en dukkert i bassenget. Det finnes også en spaavdeling og en rekke aktiviteter innen vannsport med blant annet dykkerskole, vind-surfing, kajakkpadling, snorkling og surfing. Av andre alternativer finnes yoga, tennis og den eksotiske jungel-kinoen.

Når sulten melder seg, finnes det flere alternativer med hele fire restauranter og barer. Her disker kokkene opp flotte retter fra øst til vest på den romantiske hovedrestauranten. På stedets andre restaurant blir man servert en fusion av peruanske og japanske retter, som kan nytes mens man underholdes av naturens eget show. Man kan også nyte et bedre måltid eller en drink i over-vannet-restauranten, som ligger på stylter over den turkisblå lagunen.

Onetahi, Fransk Polynesia

Omtrent midtveis mellom Australia og Sør-Amerika ligger Tetiaroa, en atoll bestående av 13 øyer i Fransk Polynesia. På den ene private øya Onetahi, finner vi den unike luksusresorten The Brando, som ble utviklet av den amerikanske skuespilleren Marlon Brando. Omkranset av en glitrende lagune tilbyr den eksklusive resorten bekymringsløs luksus midt i uberørt natur. Gjester som ønsker et opphold i en av ferieanleggets 35 luksusvillaer på de hvite sandstrendene, kan ankomme den lille øya med privatfly.

Alle villaene har utendørs bad, terrasse og evighetsbasseng. Omgivelsene myldrer av liv, og gjester deler strendene med blant annet havskilpadder og eksotiske fugler. Resorten er opptatt av å bevare og beskytte det biologiske mangfoldet på øya, i tillegg til å støtte polynesisk kultur og tradisjoner. Ta en sykkeltur rundt på øya, snorkle eller speid etter fargerike, eksotiske fugler på fuglesafari. Resorten byr også på en eksklusiv spaavdeling med en rekke velværebehandlinger.

Men her er det ikke bare omgivelsene som imponerer. Frokosten skal også være upåklagelig utført, dandert med lokale blomster, lokale frukter og honning produsert på øya. Gjester anbefales å teste ut lunsj- og middagsrettene på Les Mutinés, en restaurant som overvåkes av Guy Martin, kokken på to-Michelin-stjerner Le Grand Véfour i Paris.

For å komme seg til Tetiaroa flyr man til Tahiti internasjonale lufthavn, som er hovedflyplass i Fransk Polynesia. Deretter går ferden videre med en flytur på knappe 20 minutter før man ankommer eksotiske The Brando.

Jumby Bay Island, Antigua & Barbuda Foto: jo Crebbin / Shutterstock / NTB

Jumby Bay Island, Antigua & Barbuda

På et av de vakreste stedene i verden, i Karibia, ligger den lille perlen Jumby Bay Island. Den private øya befinner seg like utenfor Antigua, og går for å være et av de fineste stedene i øystaten. Stedet er omringet av korallrev, og på vestkysten ligger en highend-resort, bare noen få meter unna de silkemyke, hvite strendene som strekker seg over 12 kilometer. Resorten har fått det samme navnet som øya selv, og drives av den tyske luksushotellkjeden Oetker Collection. Her venter et utvalg av 14 eksklusive villaer, 22 boliger og 28 luksuriøse suiter, informerer hotellkjedens junior account director, Julia Pimentel.

Spaet ble nylig totalrenovert, og fremstår som en luksuriøs oase. Her kan gjester finne roen og slappe av i dampbadet, badstuen, bassenget, eller hva med en massasje i et av behandlingsrommene med utsikt over havet? For de som ønsker mer fart og spenning finnes det drøssevis av aktivitetstilbud på øya. Det finnes blant annet et seiling-akademi som inviterer gjester av alle aldre til å lære seiling fra “scratch” eller finpusse ferdighetene. I tillegg kan man spille tennis og ta et karibisk kokkekurs. Resorten byr på all-inclusive med høykvalitetsmåltider, paret med ferske juicer, utsøkte viner og eksklusive champagner som Moët & Chandon.

For å komme seg dit er det enklest å fly til Bird International Airport via London. Fra flyplassen er det kun en kort båttur før man ankommer det karibiske paradiset.

Necker Island, Karibia

Det karibiske hav byr på en rekke øyparadis, men Necker Island skiller seg helt klart ut som en uberørt perle blant De britiske Jomfruøyer. Øya er kantet med vakre, silkemyke sandstrender som forsvinner ut i det turkise havet. Her bor gjester i eksklusive suiter, perfekt beliggende med utsikt over det karibiske hav. Selv om Necker er liten, er det nok av ting å finne på med en rekke vannsportaktiviteter, spa og treningsfasiliteter. Eller utforsk det ville dyrelivet, og mat lemurer, iguaner, flamingoer og gigantskilpadder.

Når det kommer til den gastronomiske opplevelsen, byr de fire spisestedene på utsøkte delikatesser kombinert med spektakulær utsikt. Nyt for eksempel sushi på en utradisjonell måte i en flytende kajakk dekorert med vakre blomster.

Et ferieopphold på øyparadiset kan imidlertid ikke bookes når som helst. Gjennom året har Necker utvalgte ferieuker, hvor man kan booke et opphold på syv netter. Necker er perfekt for privatliv, feiring eller familieferier, ifølge Celina Gylthe i reisebyrået beCurio. Stedet kan også leies privat for en gruppe på opp til 34 personer.

Det er den britiske forretningsmannen og milliardæren Richard Branson som har eid øya siden 1979. Han skal ha kjøpt den for 180.000 dollar, som tilsvarer knappe 1,5 millioner kroner i dagens kurs, angivelig for å imponere en jente. I dag tar milliardæren 80.000 kroner for én natt privat leie av hele øya.