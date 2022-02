SkiStar: Tips og råd for en god skiopplevelse

Det er midt i den beste delen av vintersesongen med optimale snøforhold og alt ligger til rette for de minnerike fjellopplevelsene. Vinterferieukene og frem til påske er høysesong, og mange reiser til fjells for en ferie med ski og snø under bena.

Høysesong betyr flere skigjester på fjellet og mange lurer på hvilke regler som gjelder når de ferdes i et alpinanlegg. Trygghet og sikkerhet er alfa omega for SkiStar og da kan noen råd på veien være gode å ha for alle som besøker en skidestinasjon denne vinteren.

- For oss er våre gjesters trygghet høyeste prioritet, og noe vi alltid tilrettelegger for. Skigjesten har også et ansvar for å gjøre alpin skikjøring trygt for seg selv og alle andre. Ved å følge våre rådkan man også bidra til å redusere risikoen for at det skal oppstå uønskede situasjoner, sier Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonssjef hos SkiStar Trysil, i en pressemelding.

Huskeregler når du tar en tur i bakken

Tilpass farten og kjørestilen til terreng og ferdigheter.

Vær oppmerksom – vis hensyn til andre. Opptre slik at du ikke risikerer å skade andre.

Velg riktig utstyr – bruk hjelm og utstyr som er tilpasset for deg, dine preferanser og ferdigheter. SkiStars skiutleie SkiStarshop kan hjelpe om du er i tvil.

Kommer du ovenfra og innheter andre kjørere, skal du styre unna de som er foran deg.

Stopp bare der du er synlig – Husk å at du må være godt synlig så andre ser deg og kan kjøre rundt deg.

Respekter skilt og anvisninger i bakken. De er der for din og andres trygghet og trivsel. Følg dem.

Sist men ikke minst, velger du å kjøre utenfor preparerte løyper, så husk at dette skjer på eget ansvar. Påse at du har riktig kunnskap og egnet utstyr. Kjør ikke alene, og hold deg oppdatert på vær og skredvarsel på skistar.com

Flere retningslinjer og regler, tips og råd for en trygg, sikker og god dag i bakken finner du her.