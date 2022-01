World Ski Awards kårer hvert år vinnere innen blant annet ledende resort og hotell, destinasjoner og reiseselskap.

Initiativet er globalt og skal løfte frem de som utmerker seg innen reiseliv gjennom kvalitet og det unike.

Formålet med kåringen er å bringe bransjen sammen og med det inspirere til innovasjon, lokal vekst og gode fremtidsutsikter.

På verdensbasis ble sveitsiske Verbier kåret til den beste skidestinasjonen i 2021.

Norske vinnere i World Ski Awards



For Norge ble det kåret vinnere i fire kategorier.

Norges beste ski-resort: Geilo

Norges beste ski-hotell: Radisson Blu Resort Trysil

Norges beste ski-boutiquehotell: Nermo Lillehammer/Hafjell

Norges beste ski-chalet: Havsdalsgrenda Geilo

Radisson Blue Resort - kåret til Norges beste ski-hotell for femte gang på ni år. Foto: SkiStar

Radisson Blu Resort Trysil vinner for femte gang



For femte gang i World Ski Awards ni år lange historie henter SkiStars hotell Radisson Blu Resort Trysil hjem prisen for «Norway’s Best Ski Hotel». Også en av SkiStars destinasjoner i Sverige, SkiStar Åre, går av med seieren som Sveriges beste skiresort for sjette gang.

- For oss er det å tilby helhetlige og minnerike fjellopplevelser for våre gjester topp prioritet, og det starter med god og variert skikjøring og kvalitet i alt fra overnatting og mat til aktiviteter. Det betyr mye at vi får denne anerkjennelsen og henter hjem seier i to kategorier av stor betydning for oss. Stor takk til alle våre medarbeidere og til de som har stemt på oss, sier administrerende direktør og konsernsjef Stefan Sjøstrand i SkiStar i en pressemelding.

- At vi vinner for femte gang, gir en ubeskrivelig stolhetsfølelse. Det har vært et uforutsigbart og utfordrende år. Alle våre medarbeidere har holdt motet oppe og stått på til det fulle. Dette er en pris som ikke ville vært mulig uten den innsatsen, og jeg er så utrolig stolt over hva vi sammen lykkes med å oppnå. Selv om det alltid er gøy å få en anerkjennelse som dette, føles det ekstra spesielt denne gangen, sier Maria Åhgren, General Manager hos Radisson Blu Resort, Trysil i pressemeldingen.

Verbier Foto: Leni Aurora Brækhus / ABC Nyheter

World Ski Awards: De beste skiresortene i verden 2021

Andorra: Vallnord – Pal Arinsal

Argentina: Chapelco Ski Resort

Australia: Thredbo

Bulgaria: Bansko

Canada: The Lake Louise Ski Resort

Chile: Portillo

Finland: Levi

Frankrike: Val Thorens

Italia: Dolomites Val Gardena

Japan: Rusutsu Resort





Kina: Vanke Lake Songhua Resort

New Zealand: Mt Hutt

Polen: Kotelnica Bialczańska

Romania: Sinaia

Russland: Rosa Khutor

Slovakia: Jasná Nízke Tatry

Slovenia: Krvavec

Spania: Baqueira/Beret

Sveits: Verbier

Sverige: Åre

Sør-Korea: YongPyong Resort

Tyskland: Oberstdorf

Tsjekkia: Skiareál Špindlerův Mlýn

USA: Deer Valley Resort

Østerrike: Kitzbühel