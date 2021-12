Behold skiene på i Trysil

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise 19.11.2020

Med 68 bakker, 31 heiser og 78 kilometer med alpinløyper kan Trysil skilte med Norges største skianlegg kun 2,5 timer unna Oslo. Stedet er tilrettelagt for barnefamilier med tre store barnevennlige anlegg, men har også utfordrende bakker for den som søker et adrenalinkick. Her trenger man ikke bil etter at man har kommet frem, for man når så å si alt med skiene spent fast på bena, ifølge Gro Kveldro Bruksås, PR- og markedsansvarlig i Destinasjon Trysil.

– Det som er unikt med Trysil, er at skianlegget er ekstremt tilrettelagt. Man trenger ikke bil etter at man har kommet seg inn der man skal bo. Nesten alt når man med ski på beina. I tillegg er Trysil et snøsikkert skisted med stabilt innenlandsklima. Vi oppleves som unike for barnefamilier, som føler seg trygge i skianlegget selv om vi er Norges største. Og vi er kjent for ekstremt godt preparerte bakker, og har blitt kåret til Norges beste park, sier Bruksås.

NYPREPARERT: Trysil er kjent for sine fantastiske preparerte bakker. Foto: Ola Matsson

Norges bratteste skibakke

Med nesten 600 snøkanoner fordelt utover bakkene er Trysil snøsikkert så snart temperaturen kryper under frysepunktet.

Vihammerskogen er svært populært for barnefamilier. Her kan barna kjøre inn og ut av skogen. Den store snømannen som kjører ned bakkene er Snømannen Valle – barnas populære maskot.

– Han gjør skidagen spennende for barna ved å bli med på skikjøringen, arrangerer skattejakt og mye mer. Valle har også egne låter som er svært populære blant de yngste skikjørerne, forteller Bruksås.

For de mer erfarne kan bakke 15 anbefales – en rød favoritt, mens bakke 75 er ekspertenes yndling. Med en helning på 44 grader er dette Norges bratteste skibakke, og har ikke overraskende fått navnet “eksperten”.

Trysil har også 150 kilometer med langrennsløyper i de snøkledde skogene i og rundt Trysilfjellet. Her finnes alt fra korte, barnevennlige turer med stopp på koier for vafler og saft, til turer hvor man kan gå så langt man bare orker. Anita Moens skiskole og Trysilguidene tilbyr også langrennskurs om man ønsker å friske opp i skiferdighetene.

MAGISK KANEFART: Dra på kanefart i idylliske snøkledde skoger. Foto: Jonas Sjögren

Nordlyssafari, trugetur og fakkelkjøring

Men vinterparadiset er langt mer enn bare skibakker. I Trysil myldrer det av varierte vinteraktiviteter, og stedet kan friste med for eksempel nordlyssafari, trugeturer og fakkelkjøring opp de snøkledde fjellene. Eller bli med på en nostalgisk tur inn i Trysilskogen med hest og slede. Med lyden av dombjeller og knaking i snøen bærer det innover til en stor gapahuk i skogen, forteller markedssjefen.

– Der blir det deilig elggryte eller grilling av pølser til barna. Hundekjøring er også populært både for de store og små. Voksne styrer egne sleder med barna oppi. Kjenn kreftene til hundespannet, og man føler seg som Lars Monsen. Fakkelkjøring i skianlegget på kveldstid er også en magisk opplevelse, både for de som kjører og for de som ser på, sier Bruksås.

I tillegg finnes det aktiviteter som isfiske, skøyting på skøytebane, og aking i en av Norges lengste kjelkebakker.

SKI-SPA: Total velvære: Nyt et avslappende bad på spaet etter en lang dag i bakken. Foto: Ola Matsson

Norges nest største hyttekommune

Med et så bredt tilbud av aktiviteter er det vel godt at Trysil, som Norges nest største hyttekommune, også kan skilte med 28.500 turistsenger. Det finnes to store resorthoteller på hver side av fjellet, med tilhørende restauranter og spaanlegg.

For familier anbefaler markedssjefen i Destinasjon Trysil Radisson Blu-hotellene, beliggende rett ved skibakkene, med fasiliteter som badeanlegg, bowling, lekerom og flere restauranter å velge mellom.

For de eldre er Trysil hotell et godt alternativ i hjertet av byen. Det sjarmerende hotellet huser Trysils første mikrobryggeri, og har også et eget håndverksbakeri.

Med et massivt utleietilbud kan man velge og vrake i utleiehytter og -leiligheter, noe som anbefales til den yngre garde.

– Er man en gjeng på tur, blir det sosialt og fint å dele hytte eller leilighet som man finner i alle størrelser, sier hun og legger til:

– En annen interessant trend er at vi ser at stadig flere velger å feire jul på fjellet. Folk vil ha en aktiv og sosial jul, uten å stå og lage mat hele dagen. Hva med å bestille mat eller rett og slett en kokk til hytta? Mange bor gjerne på hotell, spiser julemiddagen på restaurant, og store familier har til og med leid møterom for julegaveutdeling. Trysil har et eget juleprogram og legger til rette for at alle skal få skikkelig julestemning, forteller Bruksås.

VARMT BAK: V Her er den nyeste heisen i Trysil, den har varme i rumpa og vindbeskyttelse. Foto: Ola Matsson

Fokus på matopplevelser

Det er ikke mangel på spisesteder på Norges største skidestinasjon heller. Med over 30 spisesteder som man når med ski på beina, finnes noe for enhver gane.

– Trysil har hatt fokus på matopplevelser i mange år, og mener det skal være en del av skiopplevelsen, og ikke bare med hamburger og pølser. Du kan velge mellom pasta, sushi og andre asiatiske retter, lokale spesialiteter og mye mer, reklamerer Bruksås.

Et besøk til den sjarmerende restauranten Knettsetra, som ligger midt i skianlegget, er absolutt å anbefale. Her kan man også nyte en deilig frokost etter å ha stått et par timer på ski på morgenen. På kveldstid blir gjestene hentet og kjørt ned i scootersleder, noe som er en opplevelse i seg selv.

Et av de nyeste tilskuddene i restaurantstallen er Fjellroa, som også befinner seg i skianlegget og tilbyr snøscootertransport på kveldstid. I tillegg finnes det flere gode spisesteder i Trysil sentrum, med et variert utvalg av retter med norsk og internasjonalt kjøkken.