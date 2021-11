I statsbudsjettet for 2022 er det foreslått å kjøpe nye fjerntog. I første

omgang er det lagt opp til å kjøpe 17 nye tog. Anslått kostnad er 6,5 mrd. kroner, med en kostnadsramme på inntil 8 mrd. kroner.

Norske tog forbereder nå utlysningen, og har fått utarbeidet illustrasjoner for hvordan de nye togene kan bli. Toget skal bli den mest attraktive reisemåten i Norge.

- Dette vil gi et fantastisk løft for de lengre togreisene. Toget skal ikke bare være en transportetappe, men et sted hvor du liker å være, forteller Øystein Risan, sjef for Norske tog, i en pressemelding.

Illustrasjonsbilde av hvordan bistro-området i de nye fjerntogene kan se ut.

Mer komfort og spennende opplevelser

Dagens lokomotiver og vogner er i ferd med å nå sin levetid, og må byttes ut de neste årene. Nye tog gir mulighet til å skape en helt ny reiseopplevelse.

- Norge har noen av verdens mest spektakulære togreiser, som Bergensbanen og Dovrebanen. Her kommer du tett inn på fjord og fjell, på det beste Norge har å by på av majestetisk natur. Det vil vi utfordre togprodusentene til å lage spennende løsninger for, sier Risan.

Illustrasjonsbilde 2 og 4 personers sovekupé

Nye soveløsninger

I de nye togene legges det opp til sovekupeer som kan gjøres om til lukkede sittegrupper på dagen. Det gir mulighet til å arbeide i fred og passer perfekt for forretningsreisende som ønsker å arbeide, forklarer Risan.

Togprodusentene utfordres også på å lage rimeligere soveløsninger. Dette kan være liggestoler, slik som finnes på førsteklasse om bord på fly. Det vil også bli lagt vekt på god bagasjeplass og familietilbud.

- Togene vi bestiller, skal minimum ha like gode tilbud som i dag. For eksempel stiller vi krav til sovekupeer. Men utover dette, vil vi la produsentene bruke sin kompetanse og vise oss hva de kan få til. De beste løsningene skaper vi som regel sammen, forteller Risan.

Illustrasjonsbilde vanlige stoler

Tenker miljø

Ikke alle deler av det norske jernbanenettet er elektrifisert i dag. De nye togene vil enten gå på strøm, eller være hybridtog som kan kjøre på enten strøm eller diesel.

Togprodusentene vil også bli utfordret på hvordan driften kan gjøres enda mer bærekraftig etter hvert, f.eks. ved å kunne bygge om eller bestille tog med batteridrift.

- Utviklingen av ny teknologi vil kunne gå raskt. Her skal vi være en pådriver. Jernbanen har lave utslipp i dag, men målet er null, sier Risan.

Illustrasjonsbilde flex-område

Nye tog fra 2026

De nye togene skal bruke kjent og velprøvd teknologi, men må likevel tilpasses for å passe det norske jernbanenettet. Byggingen vil kunne starte i 2023, og togene vil kunne tas i bruk fra 2026. Etter leveranse av de første togene gir kontrakten mulighet for å utløse opsjoner på ytterligere tog (totalt 100 tog). Dette gir en fleksibilitet og langsiktighet som bygger opp under langtidsplanen til Norske tog som tar for seg behovet for inn- og utfasing av materiell frem til 2033.

Fremdriftsplan

2021: Norske tog kunngjør konkurranse om anskaffelse av nye fjerntog

2022: Tilbudsfrist

2022: Kontraktsignering

2025: Første tog til testing i Norge

2026: Første tog i trafikk

2026-2033: De nye fjerntogene settes i trafikk