Svært tilfredse kunder på Go-Aheads tog

- Jernbanedirektoratet presenterte nylig resultatet av sin nye kundetilfredshetsundersøkelse, som ble gjennomført i perioden juli-august i år. Den viser gode tall for Go-Ahead, skriver selskapet i en pressemelding.

Undersøkelsen har tatt for seg persontog på ulike strekninger i Norge, og målt hvor fornøyde passasjerene er på disse. Resultatene tar også for seg hvor fornøyde passasjerene er med de ulike operatørene som helhet.

Trygg reise og god service

Kommersiell sjef Tonje Løkaas Fossum er spesielt glad for at passasjerene er fornøyde med møtet med Go-Aheads ansatte og servicen disse utfører.

– Service og møtet med kunden er det aller viktigste for oss, ved siden av å tilby en sikker og trygg reise. At kundene våre er så fornøyde med å reise med oss tar vi som en stor tillitserklæring, sier hun i pressemeldigen.

Jærbanen blant topp 3

Undersøkelsen setter blant annet alle togstrekningene opp mot hverandre. Her kommer Jærbanen særlig godt ut når det kommer til fornøyde passasjerer.

– Jærbanen ligger her blant topp 3. Den er også den eneste lokaltogstrekningen i Norge som er i toppen. Dette er en av de mest trafikkerte lokaltogsstrekningene i Norge, nummer to etter Østlandsområdet. Det betyr at veldig mange av passasjerene våre bruker oss ofte, og at de er fornøyde tar vi som et stort kvalitetstegn, sier Løkaas Fossum.

Stadig endring og forbedring

Nå fortsetter arbeidet med å dykke videre ned i tallene og jobbe med disse.

– Vi skal ta med oss tallene videre og se hvor vi kan bli enda bedre, i tillegg til å glede oss over de gode resultatene. Vi er alltid på jakt etter forbedringspotensialer og å finne områder der vi kan gi kundene et enda bedre tilbud. Det er dette vi alltid streber etter og jobber mot, forteller Løkaas Fossum.