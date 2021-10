I undersøkelsen oppnår togselskapene en skåre på 76 av 100 poeng på spørsmål om total tilfredshet med togreisen. Undersøkelsen ble gjennomført i juli og august, og hele 6577 reisende i hele Norge har svart på hvor fornøyd de er med togreisen totalt sett. Resultatet viser at veldig mange er svært fornøyd. I Norge er det Vy, Go Ahead og SJ Norge som leverer tilbud om persontog, og alle selskapene har gode resultater.

- Vi stiller krav til at togselskapene skal ha et godt tilbud som gir fornøyde kunder. Fra og med juli i år vil vi gjennomføre løpende undersøkelser som er standardisert for alle togselskapene. Det vil gi selskapene et godt grunnlag for å lære og utvikle bedre tjenester, sier avdelingsdirektør Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.

Spesiell situasjon

- Pandemien har vært en spesiell situasjon, og det kan hende at den høye tilfredsheten har sammenheng med at det har vært god plass på togene, punktligheten har vært bra og det har vært kjørt tilnærmet ordinært rutetilbud på de fleste strekninger. Dette vil vi finne ut av når vi har gjennomført flere undersøkelser, sier Norli. Hun forteller at den viktigste faktoren som påvirker at folk velger å reise med tog, er punktlighet og hyppige avganger.

Jernbanedirektoratet har i samarbeid med Vy, Go Ahead, SJ Norge, Bane NOR, Norske tog og Entur utviklet kundetilfredshetsundersøkelsen, som ble gjennomført for første gang i perioden juli-august i år.

Ikke sammenliknbar med tidligere undersøkelser

Jernbanedirektoratet har gjort flere endringer i innholdet og hvordan undersøkelsen gjennomføres. Det er derfor ikke riktig å sammenligne dette med undesøkelser som togselskapene har gjort tidligere år. I den nye undersøkelsen spør Jernbanedirektoratet hvordan kundene opplevde den siste togreisen sin. Undersøkelsen skal gjennomføres fire ganger i året.

– Nå skal vi følge utviklingen tett ettersom vi gjennomfører flere undersøkelser og trafikken kommer tilbake til en ny normal etter at Norge kunne gjenåpne i helgen, understreker Norli.