– Det er svært gledelig å se at United Airlines ønsker å ha Bergen som destinasjon

i sitt rutenettverk. Det er viktig for hele det norske markedet å se denne tillitserklæringen til Norge. Vi forventer at den vil bli godt mottatt både i forretnings- og fritidsmarkedet, sier Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor i en pressemelding.

Det er første gang siden 2016 at Bergen får direkte flyforbindelse til USA.

– Vi er glade for å kunngjøre vår første flygning noensinne mellom Bergen og New York Newark. Som det eneste flyselskapet som forbinder Bergen med USA, og det eneste amerikanske flyselskapet som flyr fra Norge, styrker det vårt internasjonale rutenettverk. Det gir også våre norske kunder muligheten for ett stopp før man flyr til andre destinasjoner i Amerika, sier Marcel Fuchs, Uniteds Managing Director International Sales i pressemeldingen.

– Amerikanske turister har alltid vært en viktig kundegruppe for reiselivsbedrifter

på Vestlandet og vi vet at interessen for å oppleve denne landsdelen er veldig høy. Dette er en godt betalende gjester og det er spesielt gledelig at denne ruten kommer til å bidra til å utvide sommersesongen, sier Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge.

Ruten vil gå fra 21. mai til 23. september og opereres av en B757-200 med 169 seter.