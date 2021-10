Gjør kupp på billige restplasser til Spanias solkyst

Hvis du er raskt ute kan du spare mye penger på å sikre deg ledige restplasser til Costa del Sol, som er blitt selve bildet på spanske solreiser.

Hvorfor ta til takke med høstværet når du kan forlenge sommeren med en uke eller to i Costa del Sol? Det er nemlig ikke uten grunn at navnet ofte er blitt oversatt til «Solkysten» her på berget.

I omkring 40 år har småfrosne nordmenn trukket til Costa del Sol i Spania for å kunne nyte det herlige klimaet, sole seg på de mange vakre sandstrendene og bade i det innbydende Middelhavet. Legg til nydelig mat, spennende kultur og historie, sjarmerende fiskerlandsbyer og sydende storbyer så får du den komplette ferieopplevelsen.

I Marbella varer sommertemperaturene fra april til ut oktober, og det perfekte klimaet innbyr til rolige dager på en av Marbellas 24 (!) strender. Foto: Colourbox.com

Costa del Sol er navnet på en 20 mil lang kystlinje som i Andalucia på Spanias sørkyst, der den strekker seg langs middelhavskysten fra Nerja, forbi Málaga og til østenfor grensen til Cádiz-provinsen. Her finner du populære reisemål som perler på en snor, blant annet klassiske Marbella , trendy Torremolinos , den opplevelsesrike hovedstaden Malaga og den sjarmerende «annerledesbyen» Nerja.

Malaga er Costa del Sols hovedstad og det perfekt utgangspunktet for å utforske denne delen av Andalucia. Foto: Colourbox.com

De tallrike, gylne sandstrendene langs Costa del Sol kommer i alle mulige former og størrelser – fra lange og korte til fin- og grovkornet sand. Flere er langgrunne og du kan enkelt leie både solseng og parasoll. Bare ikke glem å smøre deg inn med rikelige mengder solkrem og husk å bruke solbriller.

Costa del Sol er et spennende reisemål for den som ønsker opplevelser i løpet av ferien. Her er det rikelig med aktiviteter, uavhengig av om du er interessert i shopping, uteliv eller golf. Du kan besøke alt fra små fjellandsbyer til vakre slott.

Og for deg som mener et lykkelig liv bør omfatte kulinariske opplevelser, er det verdt å vite at det andalusiske kjøkken er regnet som et av de beste i hele Spania.

