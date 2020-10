Flyselskap lanserer hemmelige ferieturer

Luftfartsbransjen verden over er desperate etter å få passasjerene tilbake i luften til tross for at pandemien fortsatt stenger mange landegrenser.

Flere flyselskap ha lansert virtuelle flyturer og flyturer som ikke tar deg noen steder. På New Zealand har man klart å mer eller mindre få bukt med viruset, men reiselivet ligger også der med brukket rygg.

Derfor har landets flaggbærende flyselskap Air New Zealand nå relansert et gammelt konsept, nemlig «Mystery Breaks», et mystisk ferieavbrekk der destinasjonen og opplevelsene er hemmelig.

De hemmelige reisepakkene er delt i tre kategorier, «Great», «Deluxe» og «Luxury», og prisene starter på 599 AUD, tilsvarende drøye 4000 norske kroner.

Se video: Kåring: Air New Zealand er verdens beste flyselskap (2019)

Kun innenlands

Det vil være totalt 20 mysteriums-destinasjoner og alle vil være innenfor landets grenser. Målet er å få flere «kiwier» til å oppleve glemte nasjonale turistmål og dermed også støtte lokalt næringsliv, bekrefter Jeremy O'Brien, merkevaresjef for flyselskapet til New Zealand Herald.

– Det tar administreringen bort fra å bestille en ferie. Du trenger ikke undersøke og planlegge de forskjellige elementene. Alt du trenger å gjøre er å komme deg på flyet, sier O'Brien til nzherald.

Kan reservere seg mot destinasjoner

Med i pakken vil det være hotell og leiebil. Reisende kan også ved bestillingen reservere seg mot steder man absolutt ikke ønsker å reise til.

Konseptet har tidligere vært prøvd flere ganger og ikke alltid endt opp med dundrende suksess for de reisende. Avisen melder at et par i 2017 blant annet klagde over at deres rådyre deluxe-tur gikk til en betjent leilighet i landets sørligste by Invercargill.