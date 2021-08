Verdens høyeste pariserhjul Ain Dubai innvies i oktober

Det er nettopp kunngjort at verdens største og høyeste pariserhjul, Ain Dubai, setter i gang den første turen for besøkende 21. oktober i år. Fra hjulet har du fantastisk utsikt over Dubais praktfulle skyline og havet.

- Hvis du vil gjøre opplevelsen til noe helt spesielt, er det ikke mindre enn 19 forskjellige opplevelsespakker å velge mellom - fra solnedgangsturer og eksklusive festpakker til skreddersydde forretningsmøter, skriver Dubai Tourism i en pressemelding.

250 meter høyt



Pariserhjulet Ain Dubai ligger på øya Bluewaters Island og er med sine 250 meter det høyeste i sitt slag i verden.

Fra de 48 kabinene, som hver har plass til 30 gjester, kan man nyte fantastisk 360-graders utsikt over Dubais skyline og Dubai-ikoner som Burj Al Arab, Palm Jumeirah og Burj Khalifa.

En tur i hjulet tar 38 minutter.

Ain Dubai

Privat med drikkepakke



Opplevelsene er delt inn i tre forskjellige kategorier: Observation Cabins, Social Cabins og Private Cabins. Avhengig av hvilken pakke du velger, får du enten én eller to rundturer i hjulet, og opplevelsen tar dermed ca. 38 eller 76 minutter.

Observation Cabins dekker opplevelser i hjulets utkikkskabiner, som tilbyr fantastisk 360-graders utsikt over blant annet Dubai-ikoner som Burj Khalifa og Palm Jumeirah.

Hvis du vil starte kvelden på en spesielt festlig måte, kan du i Social Cabins bestille en opplevelse som omfatter en drikkepakke, samt nyte en drink i Ain Dubai Sky Bar mens du beundrer solnedgangen.

Hvis du vil ha en mer privat opplevelse, er Private Cabins et ideelt valg for for eksempel bursdagsfeiringer og spesielle forretningsmøter.

Vert for Expo 2020

Fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022 er Dubai vertskap for Expo 2020, den første verdensutstillingen i Midtøsten. Her samler Dubai hele verden med fokus på samarbeid og for å inspirere til hvordan vi kan lage nye løsninger på de største utfordringene i vår tid.

Verdensutstillingen har fascinert verden i snart 170 år. Både telefonen, fargefjernsynet og de første prototypene av roboter ble presentert for første gang på tidligere verdensutstillinger, og det samme gjelder is og tomatketchup.

Mer enn 190 forskjellige nasjoner deltar på Expo 2020 Dubai, og alle har alle sin egen paviljong - for første gang i historien. Her vil landene vise frem sin kultur, sin teknologi og sitt bidrag til verden.