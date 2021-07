Reis stilfullt med lekre bager og smarte kofferter

Kofferter og bager er en nødvendighet når vi skal ut på reise – lange som korte. Da skader det ikke at de kombinerer det praktiske og robuste med lekkert design.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Sommerferie, vinterferie, jobbreise, weekendtur til hytta eller en spennende storby – det er alltid lurt å ha reisebager og kofferter på lur, for du vet aldri når muligheten melder seg. Og for å være sikker på at du har plass til alt du skulle måtte trenge til alle tenkelige situasjoner, er det essensielt at du har gode kofferter og bager med rom for det som måtte være nødvendig.

En stor koffert kommer godt med når du skal ut på de lange reisene med for eksempel fly eller kanskje cruiseskip. Da trengs det gjerne godt med plass til både klesskift for flere dager i tillegg til toalettveske, sko og andre personlige eiendeler.

Et viktig tips er å alltid sjekke på forhånd med de ulike flyselskapene hva de setter for krav når det kommer til størrelse og vekt på bagasje.

Her er det også viktig at kofferten tåler røff behandling, enten det er på flyplassen eller når du triller deg gjennom gatene for å komme til hotellet. Ved å gå for de kjente produsentene og designerne, sikrer du dessuten at bagasjen din blir trygt oppbevart under hele reisen.

Dersom du skal på weekendtur eller kortere jobbreiser, er stilige reisebager og små kofferter det mest praktiske. Avhengig av hva du skal, så får du med deg det du trenger for helgen i en kabinkoffert eller duffelbag. De gjør dessuten susen som en håndbagasje på flyet under lengre reiser.

Kofferter og bager kommer i et enormt utvalg av former, farger og størrelser. Her er et utvalg av flotte reisebager og kofferter til både store og små turer:

