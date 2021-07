Comfort Hotel inntar Bodø

En ny hotellkjede inntar Bodø når Comfort Hotel Bodø i dag åpner dørene.

- Comfort Hotel er en miljøbevisst hotellkjede som utfordrer det tradisjonelle bildet av hva et hotellbesøk skal inneholde. Med utvalgt service, bærekraftig arbeid for både miljø og personal, sentral beliggenhet og digitale løsninger, er Comfort Hotel en kjede for både klimabevisste og prisbevisste gjester, uttaler hotellkjeden i en pressemelding.

– Endelig er åpningsdagen her. Som bodøværing har det vært fantastisk å være med og utvikle hotellet. Jeg er overbevist om at det er et konsept som fyller et behov i Bodø. Vi skiller oss fra andre kjeder med at vi gjør det enkelt for gjesten, samtidig som man får alt man trenger. Sammen med et spennende restaurantkonsept og en stor og sosial lobby, gleder vi oss til å ønske velkommen til gjester som både skal overnatte eller bare bli noen timer, sier Kenneth Stensland, hotelldirektør ved Comfort Hotel Bodø i pressemeldingen.

Bringer Barception til Bodø

Restauranten skal hete “The Neighbour” og har et uformelt konsept inspirert av gatemat og asiatiske smaker.

Den ligger i det som blir hotellets hjerte, den åpne og sosiale lobbyen som inviterer til alle typer møter - formelle, vennetreff, dater og ikke minst After Work. Sentralt i lobbyen ligger også Comfort Hotels “Barception”, en kombinasjon av bar og resepsjon.

– Dette blir vårt andre Comfort Hotel i Nord-Norge og det er helt rått å se hvor fantastisk det er blitt. Bodø er en by som virkelig satser, og vi har sagt at vi vil være med på den bølgen byen surfer på. Her får besøkende alle behov dekket når de er på hotellet, men flesteparten vil nok heller være ute og oppleve den spektakulære naturen og det strålende kulturlivet i Bodø, sier Solveig M. Voldheim, driftsdirektør i Comfort Hotel Norge.

Comfort Hotel Bodø's XXL-rom med plass til seks personer. Foto: Kontrafeimedia

Eies av Norlandia



Hotellet er eid og drevet av Norlandia Hotel Group og har en franchiseavtale med Nordic Choice Hotels. Den erfarne hotellgruppen drifter allerede tre Comfort Hotel i Sverige og får nå sitt første i Norge.

– Etter flere år med planlegging, prosjektering og bygging, er vi endelig klar for å ta imot gjester i dette nye flotte hotellet i Bodø. Vil benytte anledningen til å takke alle som har vært involvert i denne prosessen. Vi ønsker Kenneth og hans team lykke til med åpningen, og takker for den enorme innsats de har lagt ned for å få alt klart til åpning, sier Morten A. Kahrs som er administrerende direktør for Norlandia Hotel Group.