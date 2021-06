Bo permanent på hotell for 6 millioner kroner

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 24.09.2020

– Luksus? Nei hva er luksus? Tid er jo luksus for noen.

– Okey, så hva blir prisen på leiligheten?

– Ja, nei, den blir høy.

– Jeg er glad vi skal åpne i 2022 og ikke i 2020.

2020 er kanskje ikke året for å snakke om hotell, annet enn for triste overskrifter og misære. Men det kommer en tid etter coronaen. En ny vår. Og en ny sommer. Og altså, det nye hotellet Sommerro.

Men nå sitter altså Gunnar Bøyum og Jarle Moen her og snakker om det nye, eksklusive hotellet de bygger sammen på Oslos beste vestkant, uten at noen av dem vil ta ordet luksus i sin munn.

FOLKENE BAK: Fra venstre er Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm og Jarle Moen. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Men eksklusivt og annerledes blir det, særlig sett med norske jantebriller.

At Petter Stordalen og Aspelin Ramm skal tromme sammen et nytt hotell på Solli Plass er ikke helt nytt lenger. Byggingen har pågått lenge og fasaden på Vestkantbadet er for lengst tettet med grove sponplater. Men det som også skal skapes er nytt for både Oslo, Norge og Norden. For med hotellet skal det følge leiligheter, og en mulighet til å bo både på hotell og hos seg selv samtidig. Iallefall på en måte.

For utad fra det gamle lysverket skal det være hotell, men på baksiden bygges det som antagelig blir et av Norges mest eksklusive nabolag. Leilighetsbygg med inngang rett til hotellet, restaurantene og det en gang så fasjonable Vestkantbadet.

Tanken er at du skal kunne bo i din egen leilighet og samtidig ha tilgang til alt du ville hatt tilgang til om du bodde på hotell.

Et ikke ukjent fenomen i New York og London. Hakket mindre kjent i egalitære Norge.