Sammen med Bodøs varaordfører Ola Smeplass og huseier Morten Jakhelln i Hundholmen byutvikling, kunne Petter A. Stordalen endelig åpne Quality Hotel Ramsalt, Bodøs nyeste og største hotell.

– Endelig kan vi åpne hoteller igjen. Quality Hotel Ramsalt er det første nye hotellet Nordic Choice Hotels åpner i Norge etter mars 2020, og det er utrolig passende at det er Bodø som er arena for begivenheten.

Ingen byer i Norge er det mer buzz i og om. Bodø er en by som er i en enorm utvikling, nordmenns favorittreisemål i sommer og vi tror hotellet blir en destinasjon for både lokale og tilreisende, sier Stordalen i en pressemelding.

A VIEW TO KRILL: Ramsalt utsikt fra rommene på Bodøs nye storhotell. Foto: Knut Neerland / Nordic Choice Hotels

Lokal møteplass

Hotellet tar mål av seg å bli Bodøs nye storstue for hele befolkningen, og med byens største konferansesal, flotteste uteservering, samt restaurantkonseptet Brasserie X og baren Bar Ramsalt, håper hotelldirektør Kine Willumsen å kunne ønske både tilreisende og bodøværinger velkommen til små og store begivenheter.

– Quality Hotel Ramsalt er byens hotell. Her skal man kunne nyte en god middag en tirsdag, feire bursdag og bryllup, møtes og sosialiseres. Samtidig tror vi at Bodø nå også kan bli en ordentlig konferansedestinasjon i Nord-Norge. Hvor kan du ellers gå fra terminalen til konferansesalen til fots?, spør Willumsen.



Quality Hotel Ramsalt ligger ved havnepromenaden i den nye bydelen Ramsalt i Bodø. Her er det nye leiligheter, kafeer, barer og restauranter, kulturtilbud og butikker i umiddelbar nærhet til Bodø sentrum, jernbanestasjonen, hurtigrutekaia og storslått natur. Hundholmen byutvikling har vært en pådriver for utbyggingen og er også eier av hotellbygget.

MAT PÅ BRYGGEKANTEN: Ramsalts resturant har fått navnet Brasseri X. Foto: Nordic Choice Hotels

Lokalt preg

Hotellet består av 14 etasjer, stor konferanseavdeling med totalt ti møterom og storsal. Gjesterommene er dekorert med kunst fra den lokale duoen Gundersons, mens naturen går igjen i teppene med Saltstraumen i gangene og Svartisen i konferansesalen.

Ramsalte fakta 14. etasjer

250 gjesterom

13 møterom

Storsalen har kapasitet til 800 stående deltakere

F&B: Brasserie X og Bar X

Gym 3 min å gå til togstasjonen

7 min å gå til buss- og hurtigbåtterminalen

Både fra storsalen og fra restauranten ser man rett ut på havet og mot Nyholmen.

– Som et flott nytt tilskudd til vannkanten i Bodø blir Quality Hotel Ramsalt en identitetsskaper for den spennende nye bydelen. Her har vi brukt vakre og solide materialer og teksturer som komplementerer byen og den storslagne naturen rundt, forteller Hossam Gadalla, arkitekt i Nordic — Office of Architecture.