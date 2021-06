– Dette er en dag vi har gledet oss lenge til. Vi hadde ikke fått dette til uten våre fantastiske kolleger, samarbeidspartnere, myndigheter og ikke minst kundene som har gitt oss en strålende mottakelse.

Jeg vil takke alle som har heiet på oss og ser fram til å ønske velkommen om bord til oss i Flyr på framtidige turer til byer i Norge og kjente og kjære reisemål i Europa, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr i en pressemelding.

Til stede ved markeringen på Oslo lufthavn var samferdselsminister Knut Arild Hareide, grunnlegger og styreleder Erik G. Braathen og administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr, samt konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Den norske modellen



Samferdselsministeren er positiv til at det kommer flere norske aktører inn i flybransjen:

– Dette er et nytt flyselskap, men de har allerede de viktigste forutsetningene. De har veldig mange dyktige ansatte med seg som har lang erfaring fra denne bransjen.

– Flyr er bygd på den norske modellen med arbeidsvilkår og de ansatte som en viktig del av det laget de ønsker å skape.

– Dette er den mest positive dagen jeg har som samferdselsminister med ansvar for luftfart. Gratulerer! sa Hareide ifølge pressemeldingen.

I RUTE: Flyselskapet Flyr startet i dag regulære flyvninger - til Tromsø først Foto: Flyr

Vil snu luftfarts-trenden



Flyrs ambisjon er å snu trenden i luftfarten med økt bruk av outsourcing og arbeidskraft fra lavkostland. Selskapet ble startet under coronapandemien med en klar visjon om å bygge et norsk flyselskap sammen med de ansatte.

– Vi starter et flyselskap med blanke ark, som vi ønsker å bygge sammen med alle våre ansatte og fagforeningene. En viktig byggestein i dette arbeidet er vår modell for overskuddsdeling, som skal omfatte samtlige ansatte i Flyr på like vilkår, ikke bare ledelsen. Denne modellen er blitt svært godt mottatt av våre kolleger og for oss er dette helt naturlig, for vi skal sammen bygge selskapet og da skal vi også dele fortjenesten av vår felles innsats, sier Wikstrøm Frislid i Flyr.

I første omgang vil Flyr betjene en rekke norske byer, samt et utvalg av kjente og kjære reisemål i Europa, blant annet Malaga, Alicante og Nice. Selskapet vil utvide antall fly og destinasjoner i takt med etterspørselen.

Selskapet har nå vel 100 ansatte og vil ha om lag 350 ansatte innen utgangen av året.