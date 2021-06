Tilbake til Middelhavet: Reisemålene du trygt kan bestille nå

I over ett år har vi lengtet etter Middelhavets atmosfære, pittoreske utsikter og silkemyke strender. Nå kan vi endelig ta steget videre.

Etter at det ble kjent at nordmenn som enten er fullvaksinert eller har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene slipper å måtte gå i innreisekarantene ved hjemkomst, åpnet det samtidig dørene for endelig å kunne la reiselysten få slippe til. Og Hellas utmerker seg allerede som den store feriefavoritten.

For kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera, kommer det ikke som noen overraskelse at vi søker tilbake til de greske breddegrader.

– Dette er ikke sommeren hvor vi ønsker å kaste oss ut i ukjent farvann, snarere tvert om, sier Rivera.

Hellas er den store favoritten, ifølge Apollo. Foto: Apollo

Hun trekker frem kvalitetstid, genuine ferieopplevelser og trygghet som tre av de mest opplagte blant sommerens dominerende reisetrender.

– Vi vil dyrke kvalitetstid med våre nærmeste og fylle kofferten med unike opplevelser i trygge rammer – og Hellas er både et velkjent og godt etablert reisemål.

Charterreisens år



Trygghetsbehovet påvirker også hvordan vi velger å reise. For etter å ha tilbakelagt et år dominert av usikkerhet, tiltrekkes vi i større grad av ekstra stabilitet, fleksibilitet og ikke minst det mest økonomisk gunstige.

Rivera har troen på at 2021 også vil bli charterreisens år.

– Med charterreiser er du alltid beskyttet av pakkereiseloven. I tillegg har vi utvidet alle vilkårene og økt fleksibiliteten for endringer underveis, slik at det skal være helt risikofritt for kundene å bestille en reise allerede nå, forklarer Rivera før hun fortsetter:

– Skulle Apollo på grunn av smittesituasjonen se seg nødt til å kansellere reisen når den tid kommer, får man dessuten alltid pengene tilbake innen en uke.

I ett år har vi savnet varme solstråler og fregner på nesetippen under sydensol. Nå er det endelig tid for å dra på nye eventyr. Foto: Apollo

Med tanke på Hellas som årets storfavoritt, er det kanskje ikke så vanskelig å forstå at Kreta er reisemålet som skiller seg tydeligst ut. Vi nordmenn har årelang tradisjon for å reise til øya som med sitt enorme mangfold, opplevelser og byer kan oppfylle enhver feriedrøm, uavhengig av hvilke preferanser du måtte ha

Agios Nikolaos på Kreta. Foto: Apollo

På Kreta finner du blant annet familievennlige Platanias og Agii Apostoli . Allsidige Rethymnon lokker med langstrakte strender og pittoreske gamleby, mens du på øyas sørkyst finner genuine perler som Plakias.

– Det beste med Kreta er at øya bugner over av uberørte skatter og hemmeligheter. Visste du for eksempel at det er i en bitteliten sjappe i en bortgjemt sidegate i Chania by at du finner Hellas’ beste gyros? smiler globetrotteren Rivera.

Dersom du ønsker å oppleve det genuint autentiske Kreta, anbefaler Rivera deg å reise til feriebyer som Sitia, Makrigialos og Anissaras.

Havnebyen Sitia på den greske øya Kreta tiltrekker seg turister som ønsker å oppleve «det genuine Hellas». Foto: Colourbox.com

– Du både føler, smaker, lukter og ser at du er på Kreta. De aller fleste som ferierer her er grekere selv og det skaper en helt unik atmosfære, forklarer Rivera som forteller at du i disse byene finner familiedrevne hoteller og tavernaer.

– Det er langt mellom suvenirbutikkene. I tillegg er prisnivået lavere her enn i de mer populære feriebyene.

For deg som ønsker å oppleve en fullstendig ny side ved Hellas denne sommeren, så er det ingen ting som slår det som venter deg inne på det greske fastlandet. I regionen Epirus utgjør de velkjente feriebyene Parga og Sivota et uimotståelig par som er fylt til randen med idyllisk småbyromantikk, genuine sjarm og for ikke å glemme vakre strender.

Sivota på fastlandet i Hellas byr på stor kontrast mellom en vakker skjærgård, grønnkledde fjell og krystallklart vann. Foto: Apollo

Men Epirus skjuler samtidig en vakker hemmelighet som foreløpig ytterst få kjenner til utenfor Hellas: fjellandsbyen Zagoria. Her domineres landskapet av imponerende fjellvegger som strekker seg like bratt til værs som de stuper dypt ned i frodige raviner. Denne delen av Hellas er det ideelle reisemål for friluftsentusiaster, og det beste er at alle byene enkelt kan kombineres.

Kystbyen Parga. Foto: Apollo

– Den kontrastfylte regionen er som et kinderegg som innfrir alle behov på én gang. Her kan du gå på skattejakt i Pargas fargerike smug, senke skuldrene i private badeviker med krystallklart vann i Sivota, eller la deg trollbinde av Zagorias majestetiske natur, forteller Rivera.

– Epirus er foreløpig mitt favorittområde i Hellas, og helt perfekt for deg som vil trå din egen vei i sommer.

I flere tiår har den lille øygruppen Kykladene stått som selve definisjonen på alt vi elsker og forbinder med Hellas: Hvitkalkede hus med kongeblå tak, tavernaer i vannkanten, pittoreske smug innsvøpt i lyden av gjestfrihet og krystallklart badevann.

Mange mener at Santorini er den vakreste av alle de vakre øyene i den greske øyverdenen – kjent for sin dramatiske natur og den fortryllende solnedgangen. Foto: Apollo

Det største trekkplasteret er unektelig Santorini som med sine postkortvakre omgivelser virker som et fluepapir på nyforelskede par i alle aldre fra alle verdens hjørner. Hvis du derimot ønsker å gå i færre trapper og heller ønsker en mer bohemsk atmosfære, anbefales det å sjekke ut naboøyene Paros og Naxos.

– Paros er en pastellfarget feriedrøm spekket med koselige smågater, uteserveringer, herlige strandbarer og en tilbakelent stemning, tipser Rivera.

Naxos er et badeparadis for liten og stor. Foto: Apollo

På Naxos venter mye av det samme, toppet med herlig natur og arkeologiske skatter.

– Med andre ord er dette de perfekte øyene for en avslappet kjærestetur, en ferie med vennegjengen eller på egen hånd.

Kykladene er også øyhoppernes storfavoritter, da det er korte avstander og hyppige fergeavganger mellom de ulike. Med Apollo kan du også enkelt kombinere to av øyene sammen, og unne deg en uke på hvert sted.