Utenlandsferie 2021: Hit kan du reise med koronapass i sommer

Denne sommeren er det åpnet for økt frihet til å kunne reise mellom ulike europeiske land – så lenge du er utstyrt med et grønt koronasertifikat.

Etter at vi lenge har måttet forholde oss til utreiseforbud og stengte grenser, lysner det opp i horisonten og reisetørste nordmenn kan igjen vende nesen mot varmere strøk.

Onsdag 9. juni kom den gledelige nyheten om at nordmenn som enten er fullvaksinert eller har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene, slipper å måtte gå i innreisekarantene ved tilbakekomst fra utlandet fra og med fredag 11 juni. Forutsetningen er at man avlegger en negativ test ved ankomst på flyplassen.

Det har samtidig lenge vært snakk om et koronasertifikat som skal sikre at vaksinerte og immune europeere kan reise trygt på kontinentet. Og med EU-parlamentets ferske velsignelse er det duket for utstrakt bruk innen vi bikker 1. juli.

Mange land er allerede i gang med ordningen, blant annet Danmark. Her hjemme er det Helsedepartementet som har ansvaret for sertifikatet – les mer om koronapasset på Folkehelseinstituttets sider her.

Så hva er statusen for noen av de mest populære reisemålene i Europa?

Vi nordmenn har et godt forhold til Sverige som ferieland, der det er stor variasjon mellom de ulike trekkplastrene. I for eksempel Värmland har det de siste årene har vært en økende norsk interesse for natur, friluftsliv og aktivitetsferie. Stadig flere har også fått øynene opp for herregårdsferier.

Selv om Stockholms historie strekker seg helt tilbake til 1200-tallet, ble byen først offisielt hovedstad på 1600-tallet. Foto: Pedro Szekely/Flickr/CC BY-SA 2.0

I «Nordens Venezia», også kjent som Stockholm, kan du blant annet rusle gjennom Gamla Stan, ta en drink på Stureplan, svi av kredittkortet i butikkene i Norrmalm og besøke Vasamuseet som er en av Stockholms største turistattraksjoner.

Legger du storbyferien din til Gøteborg, kan du kombinere shopping, kultur og opplevelser med mat fra alle verdenshjørner – alt innen gangavstand fra de fleste hoteller.

Magasinsgatan i Gøteborg er ypperlig utgangspunkt til å for eksempel jakte vintage-klær til garderoben. Foto: Tina Axelsson / Image Bank Sweden

Fra og med 31. mai har nordmenn kunnet reise fritt til Sverige der vi er unntatt kravet om å vise en negativ covid-19-test ved grensen. Dersom du er symptomfri trenger du ifølge det svenske politiet heller ikke følge Folkhälsomyndighetens anbefalinger.

I København møtes det moderne og det historiske i det som for mange er Nordens ubestridt hyggeligste hovedstad. Byen er fylt med ulike bydeler som hver kan by på sin helt egen sjarm. Her kan du velge og vrake i Michelin-restauranter, brune kneiper og sjarmerende kaféer, besøke historiske slott, senke skuldrene i vakre parker og oppleve samtidskunst og -arkitektur.

To kvinner nyter et glass vin på Torvhallerne i København. Foto: Robin Skjoldborg/VisitDenmark

Men Sjælland har mer å by på enn «bare» København. Hva sier du for eksempel til den danske riviera, spennende slott og uforglemmelige naturopplevelser som Møns Klint ? Hvis du helst vil nyte ferien langs kysten, så anbefales det å leie et feriehus med kort avstand til kritthvite strender og idylliske kystbyer.

Den lille danske fiskerbyen Hirtshals har flotte strender og et livlig havneliv. Foto: Robin Skjoldborg / VisitDenmark

Danske myndigheter har opplyst at alle som reiser inn i Danmark, skal teste seg etter ankomst. Det finnes enkelte unntak, som for eksempel vaksinerte eller tidligere smittede.

For nordmenn og de som er bosatt i Norge, varierer det etter hvor du bor i landet om du får innreise hos våre danske naboer. Kommer du fra et fylke med lav smitterisiko, er det ikke krav om anerkjennelsesverdig formål for innreise eller karantene. For alle andre er det et krav, med enkelte unntak som hytteeiere, forretningsreisende og transportpersonell.

Ved siden av Hellas er Spania landet som år etter år fungerer som et fluepapir på solhungrige nordmenn. Mange forbinder nok spansk sol først og fremst med et behagelig strandliv og forfriskende svømmeturer på de populære sydenøyene Mallorca , Gran Canaria , Tenerife , Fuerteventura , Lanzarote og La Gomera, kun noen timers flytur unna.

Den hvite sandstranden Amadores rett vest for Puerto Rico er en av de flotteste strendene på Gran Canaria. Foto: Colourbox.com

Barcelona kan friste med rik kulturarv, UNESCO-vernet arkitektur, behagelig klima, ubegrensede shoppingmuligheter, nærhet til strender, uteliv og Europas største fotballstadion. Dette har sørget for at storbyen har passert Paris i antall besøkende.

Den elegante hovedstaden Madrid kan på sin side matche tilbudet i Barcelona og høyner med overraskende lavt prisnivå – designerklær er billigere her sammenliknet med andre byer i Europa.

