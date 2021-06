– Thon Hotels er glad for å få Skagen Hotel som vår nye samarbeidspartner i byen, hvor vi fra før eier Thon Hotel Nordlys. Med dette nye partnerskapet utvider vi mulighetene for at våre gjester får gode opplevelser og styrker vår posisjon som et attraktivt reisemål, sier konserndirektør i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, i en pressemelding.

Spesialist på store ting



– Skagen Hotel har spesialisert seg på store arrangementer og aktiviteter. De arrangerer fester i lavvoer, samarbeider med Stormen konserthus og tilbyr også overnatting ved Landego Fyr. Opplevelser som dette er viktig for gjestene våre. Skagen Hotel har lang erfaring innen ferie- og fritidsmarkedet.

Hotellet vil beholde navnet Skagen Hotel. Som Thon Partner kan man bestille hotellrom på nettsiden thonhotels.no og i mobilappen til Thon Hotels. Skagen Hotel vil gi gjestene den samme opplevelsen når det gjelder konsept og frokost som alle de andre Thon-hotellene. Hotellet vil også inngå i lojalitetsprogrammet til Thon Hotels.

Administrerende direktør i Skagen Hotel AS, Arne Kjell Nyheim, sier:

– Vi i Skagen Hotel ønsker å styrke oss i kampen om gjestene. Å inngå et samarbeid med Thon Hotels blir særdeles spennende, og vi har stor tro på fremtiden. Vi har holdt hjulene i gang i over 30 år og gleder oss veldig til å bli et Thon Partner-hotell. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til oss!

Oppstarten på samarbeidet er 1. november 2021.

Om Skagen Hotel

Skagen Hotel har en sentral, men rolig beliggenhet. Hotellet har 70 gjesterom og suiter, frokostsal, lobby, peisestue og tre møterom. Skagen Hotel ligger i Nyholmsgata 11 i Bodø med fylkesbygget og aktivitetsparken Kvartal 99 som nærmeste naboer. Skagen Hotel er Nord-Norges største leverandør av lavvoarrangementer og driver også med catering.