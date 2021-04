Det storslåtte hotellprosjektet er et initiativ fra lokale investorer, og skal driftes av Petter Stordalens Nordic Choice Hotels.

Byggherre er Hotell Richard With AS, og Peab Bjørn Byggs kontrakt har en verdi på 190 millioner kroner eks. mva.

Høsten 2022 skal det nye hotellet åpne som en møteplass både for tilreisende, turister og forretningsfolk, og ikke minst lokalbefolkningen på Stokmarknes. Hotellet er plassert på kaia, rett ved vernebygget over det gamle hurtigruteskipet MS Finnmarken som nylig er bygget av Peab Bjørn Bygg.

Skaper lokale arbeidsplasser

- Vi ser frem til å vise hotellets eiere og Choice-kjeden hva vi er i stand til å skape i fellesskap, og håper dette kan være starten på ett fremtidig samarbeid, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

– Først og fremst må jeg si at vi som lokal samfunnsbygger er stolte over å få være med på å prege Stokmarknes på denne måten. Vi har bygget mye på Hadseløya de siste 10 årene, og nå fortsetter vi. Nå ser vi frem til å vise hotellets eiere og Choice-kjeden hva vi er i stand til å skape i fellesskap, og håper dette kan være starten på ett fremtidig samarbeid, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Hun forteller at Peab Bjørn Bygg gjennom hotellprosjektet benytter muligheten til å etablere fast virksomhet i Stokmarknes, og skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

– Som følge av dette prosjektet vil vi gjøre om vårt kontor i Stokmarknes til et fast kontor i Peab Bjørn Bygg. Vi planlegger å rekruttere flere nye medarbeidere lokalt, og kommer også til å satse på samarbeid med lokale leverandører og underentreprenører, sier Knutsen.

Hotellet vil bestå av to fløyer, en på fem etasjer og en på seks etasjer. : Foto: Arkitektene VIS-A-VIS

Seks etasjer



Quality Hotel Richard With vil bestå av to fløyer, den ene på seks etasjer og den andre på fem. Totalt blir det 158 hotellrom, av disse 24 superior rom og 5 suiter. Hotellet vil også romme restaurant, lobbybar, trimrom og konferansefasiliteter. Peab Bjørn Byggs kontrakt omfatter totalentreprise bygg og koordineringsansvar for tekniske fag.

Quality Hotel Richard With Beliggenhet på kaia i Stokmarknes Største hotell noensinne i Vesterålen Totalt 158 rom, av disse: 129 standard rom 24 superior rom 5 suiter 318 sengeplasser Mulighet for totalt 376 sengeplasser i form av ekstra sengeplasser på familierom Restaurant Lobbybar Trimrom Konferansefasiliteter Fakta byggprosjektet Totalentreprise med koordinering av tekniske fag: Peab Bjørn Bygg Kontraktssum: 190 MNOK eks. mva. Byggherre: Hotel Richard With AS / Lokale investorer Arkitekt: Arkitektene VIS-À-VIS Drift av hotellet: Nordic Choice Hotels Oppstart byggeplass: Mai 2021 Ferdigstillelse: Høst 2022

– Prosjektet passer perfekt med Peabs arbeidsmetodikk, involverende planlegging. Suksesskriteriet her er samarbeidet mellom byggherre, Peab og sideentreprenører. Et hotell av slikt omfang er også godt egnet for industriell produksjon og taktplanlegging av produksjonen. Derfor var vi sultne på å bli med på dette laget, og gleder oss til utfordringen, sier distriktssjef Rune Stenberg i Peab Bjørn Bygg.

Oppstart på byggeplass i mai

Hotellet er tegnet av Arkitektene VIS-À-VIS, og har et naust- og rorbupreg for å ta vare på historien. De første etasjene skal være i glass og det er lagt opp til høy materialkvalitet i hele prosjektet. Peab Bjørn Bygg starter arbeidene på byggeplassen i mai 2021.

– Vi i prosjektledelsen og våre håndverkere og lærlinger ser veldig frem til å komme i gang med dette spennende prosjektet. Våre egne folk vil stå for betongproduksjon av fundamenter og alt av tømmerarbeider. Råbygget er i betongelementer og skal utføres av en underentreprenør, sier Stenberg.