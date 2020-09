Artikkelen inneholder annonselenker.

Gamle fiskevær, midnattssol, bratte fjell og krappe svinger i et vilt og vakkert landskap. Sett av en liten uke i høst til å oppleve noe av det flotteste norskekysten har å by på. Her er en seksdagers plan til en kjøretur utenom det vanlige.

Dag 1: Fra Steinkjer eller Trondheim til Rørvik

Kystkultursenteret Norveg i Rørvik forteller kysthistorie gjennom 10 000 år. Foto: Kystkultursenteret.no

Den 650 kilometer lange Kystriksveien starter i Steinkjer og følger kysten av Trøndelag nordover til Nordland. Du kan velge å begynne turen i Trondheim eller kjøre direkte fra Steinkjer.



Den første etappen av Kystriksveien tar deg fra Steinkjer til Namsos, en kjøretur på om lag en time. Allerede her kan du velge å ta et raskt stopp for å gå den korte turen fra sentrum og opp til byfjellet Klompen, som gir deg en flott utsikt over Namsos og Namsfjorden.

Videre fra Namsos kjører du til Lund og tar fergen over til Hofles. Deretter kjører du de siste 30 minuttene til du kommer til Rørvik, en vakker liten havneby omgitt av flere tusen øyer, holmer og skjær. Her kan du besøke kystkultursenteret Norveg som forteller kysthistorie gjennom 10 000 år eller kjøre en avstikker innom vakre Skrøyvdalen og Skrøyvstadfossen, som ligger mellom Høylandet og Rørvik.

Et lite stykke utenfor Rørvik bor du flott i Nærøy Cabin. Feriehuset ligger ved stranden og gir deg utallige tur- og fiskemuligheter rett utenfor døra.

Dag 2: Fra Rørvik til Torghatten

Helgelandskysten byr på storslåtte naturopplevelser. Foto: Terje Rakke / VisitNorway.com

Fra Rørvik går turen videre, først til lands og så til vanns med ferge fra Gutvik til Leka, og her bør du sette av litt tid. Leka er valgt til Norges Geologiske Nasjonalmonument og har en helt særegen geologi som gjør den til en av Norges vakreste øyer. Opplev øya til fots eller med sykkel, eller få en guidet tur til hulemaleriene i Solsemhula

Videre fra Leka kjører du til Holm og om bord på en ferge som tar deg til Vennesund på Helgelandskysten. Derfra kjører du til Brønnøysund, og over Brønnøysundbroa til Torghatten, som er kjent for sitt karakteristiske fjell med et hull tvers gjennom. Turen opp til hullet tar om lag tjue minutter hver vei, og gir deg en vakker utsikt over øylandskapet.

Like utenfor Brønnøysund kan du leie deg din egen rorbu for natten, med fantastisk utsikt mot Toftsundet. Rorbuene leies ut av Norsk Havbrukssenter, som også tilbyr guidede turer i oppdrettsanlegget og god mat i restauranten SMAK.

Dag 3: Fra Brønnøysund til Sandnessjøen

Øyhopping på Helgelandskysten er en opplevelse som er verdt å få med seg på Norgesferie. Foto: Terje Rakke / VisitNorway.com

Denne etappen består mer av øyhopping enn lange kjøreturer, og det er en opplevelse i seg selv. Ferden går med ferge fra Horn til Andalsvåg, deretter en kort kjøretur til Forvik, ny ferge til Tjøtta, før du kjører videre til Alstahaug. Her kan du legge inn et stopp på Petter Dass Museum og kirke, et vakkert bygg tegnet av Snøhetta.

Kjør videre fra Alstahaug til Søvik, der tar du ferge over til Herøy. Herfra bukter veien seg mellom øyene, med fjellene De syv søstre ruvende i bakgrunnen. Legg inn stopp underveis for å beundre de vakre omgivelsene.

Kjør inn til Sandnessjøen sentrum, på øya Alsten, og tilbring en god natt på Scandic Syv Søstre, med utsikt til den vakre fjellkjeden eller sjøen. I hotellets restaurant serveres fersk sjømat og tradisjonelle retter tilberedt med lokale råvarer. Du kan dra på båttur i skjærgården, og fjelltoppen Botnkrona ligger kun 15 minutters kjøring unna hotellet.

Dag 4: Fra Sandnessjøen til Jektvik

Jektvik ligger Rødøy kommune i Nordland. Stedet er et eldorado for fjellturer. Foto: Visitnorway.com

Kjør fra Sandnessjøen til fergeleiet i Levang og ta ferga over til Nesna. Herfra går kjøreturen over vakre Sjonfjellet. Sett av tid til noen utsiktsstopp underveis. Når du er nede fra fjellet kan du legge inn en pause ved Grønsvika Kystfort, før du fortsetter kursen nordover.

Fra Kilboghamn går det ferge til Jektvik, og her kan du tilbringe natten på det koselige gjestgiveriet Sjåvik Vacation, kun 100 meter fra Værangerfjorden.

Dag 5: Fra Jektvik til Svartisen

Svartisen er Norges nest største isbre på hele 370 kvadratkilometer. Fra Kystriksveien -FV17 - kan Svartisen oppleves ved å ta båten over Holandsfjorden like ved Meløy Turistkontor i Holand. Her har du 3 flotte muligheter - avhengig av tiden dere har til rådighet. Foto: www.all-free-photos.com.

Fra Jektvik kjører du til Ågskardet fergekai og tar ferga til Forøy. Nå nærmer du deg Svartisen, Norges nest største bre og en av de største opplevelsene langs Kystriksveien. Du tar båt fra kaia i Holandsvika, over Holandsfjorden og til Svartisen. Fra kaia er det tre kilometer å gå eller sykle inn til breen. For å oppleve den storslagne Svartisen på nært hold kan du bli med på brevandring. Turen tar om lag fem timer og gir deg en mektig naturopplevelse.

Etter en lang dag med store opplevelser kjører du gjennom tunnelen til Glomfjord, og videre til Ørnes og tilbringer natten på Ørnes Hotell. Her har alle rom sjøutsikt, og du kan nyte et godt måltid i hotellets restaurant, som har en meny basert på tradisjonsrik og lokal sesongmat.

Dag 6: Fra Ørnes til Bodø

En halvtimes kjøring unna Bodø sentrum ligger Kjerringøy, godt kjent blant annet fra filmatiseringer av Hamsuns romaner. Foto: Terje Rakke / VisitNorway.com

Siste etappe før turen avsluttes i Bodø. Sett av litt tid underveis til å stoppe på de mange fine rasteplassene langs veien, slik som utsiktspunktet Ureddplassen som har en stor terrasse med vid utsikt over fjorden, Lofotveggen og Fugløya.

Er været fint kan kanskje en av strendene Storvika, Sandviksanden, Sandhornet, eller Kjellingstraumen friste med et forfriskende bad. Før du kommer til sluttdestinasjonen Bodø bør du sette av tid til å oppleve Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm.

Ønsker du å overnatte i nærheten av Saltstraumen bor du på Saltstraumen Hotel. Her kan du velge å bo på hotellrom eller i selvbetjent hytte, og du kan oppleve den unike tidevannsstrømmen i Saltfjorden kun 200 meter unna.

Kilde: kystriksveien.no