Denne uken introduserer Lily et helt nytt og unikt konsept i Norge.

Klubbhuset - for deg, hvor mer enn 100 stolte medarbeidere står klare for å bry seg, gi rom og skape gode opplevelser.

- Vi savnet stemningen, så vi skapte stedet, sier Lovisa Hegborn, konsernsjef i Lily Hospitality Group og hotelldirektør for Lily Country Club i en pressemelding.

Hegborn ramser opp kvalitetene ved Lily Country Club:

- Tilhørighet og møteplasser. Rom for deg. Det er det det handler om i Lily. Sans og samling, tidløs tilhørighet. Vannbakkels, peoner og alpakkaer. Øyeblikket forbi opplevelsene. Smak og velbehag, leken evighet. Hylleblomst på Courtyard Terrace. Moreller i Library Lounge. Bringebær i Bar Lilibet. Vi er klare. Vi vil du skal vare. Rhassoul i Lily Spa. Vannmelon og morgenkåpe. Hos oss får du være. Vi vil det skal være godt for deg. Kom som du var. Vi er her. Bli så lenge du vil.

Alt for alle

INNSALG: Øyeblikket forbi opplevelsene. Smak og velbehag, leken evighet. Hylleblomst på Courtyard Terrace. Moreller i Library Lounge. Bringebær i Bar Lilibet. Foto: Lily Country Club

Lily Country Club eies og drives av Lily Hospitality Group, en del av Aker-konsernet, og er tilsluttet hotellgruppen Nordic Hotels & Resorts, en samling hoteller og resorter for gjester som søker unike opplevelser.

- Lily Country Club passer perfekt inn i gruppen av hoteller, og vi er sikre på at gjestene setter pris på kombinasjonen av flotte rom, spennende restaurantopplevelser, spa, gym og golf i vakre og trivelige omgivelser. Dette er et destinasjonshotell som er perfekt for privatreisende fra nær og fjern, for ikke å snakke om alle som ønsker møter og konferanser i en avslappet, gjennomtenkt og gjennomført setting, sier Trond Bastiansen, Chief Operating Officer i Nordic Hotels & Resorts.

Hiltons fødested på Kløfta



Tradisjonen med country club oppstod i Skottland, men er vel så kjent fra USA.

Her er de ofte private, lukkede klubber med golfanlegg. Lily tenker kontrært, går motsatt og viser verden hvordan man lager et skikkelig klubbhus – åpent, genuint og norsk - en bærekraftig møteplass for alle med høy kvalitet, innhold, inntrykk og komfort.

Her får man avbrekk og finner inspirasjon.

Plassert rett ved hull 18 på Miklagard golf, en internasjonal mesterskapsbane som er kåret til Norges beste av Rolex Golf Guide, er dette også et selvsagt valg for både gamle så vel som nye og nysgjerrige golfentusiaster.

Lily Country Club Foto: Lily Country Club

- Selv med en av Europas beste baner, skal ikke Lily Country Club være for de få og basert på medlemskap. Her er alle velkomne til både spa, golf, hotell, restaurant og konferanse. Kløfta har allerede internasjonale hotellspor som fødested til Augustus Hilton.

Med Lily Country Club åpner et nytt spor, for jeg er overbevist om at dette blir en destinasjon som vil trekke mange tilreisende til Norge», sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Hotels & Resorts.