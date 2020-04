Nord-Norges dilemma: Vil ha turister – kan ikke invitere

Det sier daglig leder i Destinasjon Lofoten, Elisabeth Dreyer, til ABC Nyheter.

Årets sommer blir spesiell.

Selv om norske myndigheter varsler at Norge gradvis vil bli åpnet, kan det like gjerne slå motsatt vei dersom smittetallene igjen skulle skyte i været.

– Det skal gå langsomt og varsomt, sånn at vi kommer oss trygt hjem igjen, sa helseminister Bent Høie da han og regjeringen presenterte endringene i tiltakene for å hindre ytterligere spredning av coronaviruset i Norge: Barnehager og skoler åpnes, frisører får jobbe og hytteforbudet forsvinner.

– Ufordrende at vi ikke kan invitere fritt

Samtidig har flere kommuner i Nord-Norge innført strengere karanteneregler enn i landet for øvrig. Blant annet må besøkende fra Sør-Norge gå i 14 dagers karantene idet de krysser kommunegrensen.

Ingen vet i dag hvordan situasjonen er i Norge når sommersesongen er i gang, men dersom dagens regler gjelder, vil det kunne bety færre norske turister og tapte inntekter for reiselivsaktører i nord.

– Lofoten ønsker alltid å tilby sine gjester gode opplevelser, og håper vi kan gjøre det også til sommeren. Det som er utfordrende for oss er at vi ikke kan invitere fritt i dag før restriksjoner oppheves, og det er ikke sagt noe enda om når en slik opphevelse om innreise til Nordland, og dermed Lofoten, og deler av Troms skjer, påpeker daglig leder i Destinasjon Lofoten, Elisabeth Dreyer.

– Massiv markedsføring er vanskelig å forsvare

Hun skulle gjerne ha satt inn støtet for å lokke til seg flest mulig nordmenn nordover, men ser at det kan ta tid før det kan skje.

– Det vi kan si, er at reiselivet i Lofoten er klar for å åpne dørene, og mange er åpne også i dag, men massiv markedsføring utenfor egen landsdel er som sagt vanskelig å forsvare pr. i dag. En ferie med oppstart på 14 dager i karantene ser vi ikke for oss som et farbart alternativ for de fleste. Ved oppheving av karantenebestemmelsene kan alle i prinsippet ta ferien i Lofoten, understreker hun.

Det samme dilemmaet står Visit Vesterålen overfor. De vet at årets sommer kan slå begge veier. Dersom flere nordmenn legger ferien nordpå kan det veie opp for frafallet av utenlandske turister.

Les også: – Coronaviruset kan få alvorlige konsekvenser for reiselivsbransjen

Dersom flere nordmenn legger ferien nordpå kan det veie opp for frafallet av utenlandske turister..(Foto: Bjørn Moholdt)

– Nødt til å forholde oss til anbefalinger fra FHI

– Vi registrerer at interessen for Vesterålen, Nord-Norge og ferie i Norge naturlig nok øker med bakgrunn i dagens situasjon, og det kan gi en mulighet for våre reiselivsaktører i sommer. Når det er sagt, er vi nødt til å forholde oss til anbefalinger fra FHI, samt lover og føringer fra sentrale myndigheter, skriver reiselivssjef i Visit Vesterålen, Astrid Berthinussen, i en mail til ABC Nyheter.

Han mener det er for tidlig å si noe om kommende sesong, men at de følger utviklingen tett.

– Alle reiselivsledere i samarbeid med NordNorsk reiseliv har tett dialog om hvordan vi skal markedsføre og jobbe sammen når det åpnes opp. Samtidig har vi en myk markedsføring i Norge under tagen #Dream Now Visit Later, opplyser Berthinussen.

Halvparten av alle nordmenn har endret ferieplanene

Coronautbruddet har gjort at halvparten av alle nordmenn har endret planene for sommerferien.

– Reiserestriksjoner og en endret økonomisk hverdag gjør at svært mange nå endrer ferieplanene sine, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

En undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF, viser at 12 prosent av de spurte har endret planene for sommerferien på grunn av at økonomien er påvirket av utbruddet, mens 35 prosent har endret planene på grunn av reiseforbudet.

27 prosent svarer nei på spørsmålet om ferieplanene er endret, mens 25 prosent foreløpig ikke vet.