Seks av ti nordmenn lar seg ikke påvirke av coronaviruset

Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, er glad for den nye undersøkelsen som viser at seks av ti nordmenn ikke er påvirket av coronaviruset med tanke på ferieplanlegging.

– Når til og med kongen tør å reise, skal vi andre også tørre det, sier hun.

Norstat har på oppdrag fra ABC Nyheter stilt til sammen 1.052 respondenter i Norge dette spørsmålet: «Vil coronaviruset påvirke dine ferieplaner i år?»

57 prosent av de spurte svarer at de ikke er påvirket, 26 prosent svarer at de er påvirket, mens 19 prosent svarer «vet ikke».

Det er noen mindre utslag mellom kjønn, alder, landsdeler og partigrenser, men i hovedtendensen den samme uansett kategori. Undersøkelsen ble avsluttet mandag denne uken.

– Helt uproblematisk å reise til de fleste steder i verden

De siste ukene har nyheten om spredningen og smitterisikoen forbundet med coronaviruset preget mediene i Norge. Samtidig har flere nordmenn fått påvist smitte. Mange er satt i karantene, men ingen er så langt rapportert alvorlig syke.

I Virke Reise ser de positivt på at et klart flertall av den norske befolkningen ikke lar frykten for og usikkerheten rundt coronaviruset bli avgjørende for hvor man reiser på ferie.

– Det rasjonelle er å fortsette å reise. Coronaviruset er globalt, og det er rapportert smittetilfeller også i Norge. Mange steder i verden er det ikke registrert om smittetilfeller i det hele tatt, og mange land har færre smittede enn Norge. Det er viktig å huske på at det er helt uproblematisk å reise til de fleste steder i verden, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, til ABC Nyheter.

Virusfrykt gir passasjersvikt



Samtidig kommer det melding om at flyselskapene sliter tungt fordi passasjerene uteblir. Coronaviruset tilskrives hovedårsaken for inntektssvikten.

I februar fraktet Norwegian drøyt 1,95 millioner passasjerer, som er rundt 550.000 færre enn i samme måned i fjor.

Norwegian har til sammen kansellert 22 flygninger mellom Europa og USA fra 28. mars til 5. mai, grunnet redusert etterspørsel.

– De siste dagene har vi opplevd redusert etterspørsel på enkelte ruter på grunn av coronaviruset og har derfor kansellert noen flygninger mellom Europa og USA, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram til NTB.

Flyselskapet opplyser i en pressemelding at de har få flygninger til Nord-Italia og andre regioner som er kraftig berørt av viruset.

Ifølge Norstat-undersøkelsen oppgir 26 prosent av de spurte at coronaviruset vil påvirke ferieplanene, mens 19 prosent er usikre. Det kan i så fall få konsekvenser for reiseoperatører som eventuelt vrakes fordi nordmenn endrer sine opprinnelige reiseplaner.

SAS må fram med sparekniven



SAS har bestemt seg for å redusere kapasiteten de neste to månedene i Europa og Skandinavia som følge av lavere etterspørsel etter flybilletter etter utbruddet av det nye coronaviruset.

SAS har tidligere innstilt alle flygninger til og fra Kina, og sier nå at de også vil innstille flygninger til Hongkong fra 5. mars.

Dermed ser selskapet seg nødt til å kutte kostnader blant annet på drivstoff, flyplassavgifter og andre avgifter. De oppgir også at de vil kutte i administrasjons- og personalkostnader, innfører ansettelsesstopp og bremser ned ikke-kritiske prosjekter, markedsføring og kampanjer.

Innsparingene kan medføre permitteringer og tilbud om førtidspensjon, skriver SAS.

– Panikken har ikke har tatt oss

Astrid Bergmål i Reise Virke mener likevel den nye undersøkelsen om nordmenns fremtidige reiseplaner viser at nordmenn generelt har et realistisk forhold til smittefaren, og ikke lar seg rive med eller skremme av den massive mediedekningen.

Astrid Bergmål er leder for Virke Reiseliv. Foto: Virke

– Dette viser at folk egentlig er rasjonelle og edruelige i sin vurderinger og at nordmenn alt i alt er i realistiske. Det tyder på at de puster med magen og fortsatt gleder seg til å reise på sommerferie. Panikken har ikke tatt oss, og det er bra. Folk ser ikke ut til å være så redde som man kan få inntrykk av i avisene. Nordmenn flest tar dette med stor ro, og de fleste tenker at det er trygt å feriere i Norge og i andre land.

– Absolutt ingen grunn til at folk skal slutte å reise

– Men forstår du de som blir i tvil om hvor de skal reise og om de i det hele tatt skal reise?

– Jeg skjønner at noen blir usikre, for eksempel om flyet går som normalt til Italia eller Kina, hvis man planlegger en reise dit. Men selv om viruset har truffet globalt, er du like trygg i andre land som i Norge. Når til og med kongen tør å reise, skal vi andre også tørre det. Det er absolutt ingen grunn til at folk skal slutte å reise, påpeker Astrid Bergmål.

– Men er ikke risikoen for å bli smittet større dersom man forflytter seg med fly og andre kollektive transportmidler, bor på hotell med mennesker fra hele verden og så videre? Vi har jo alle hørt om tilfeller hvor turister er blitt holdt tilbake eller satt i karantene på fly, hotell, og cruiseskip?

– Jo, man skal alltid ta sine forholdsregler, men uansett hvor du oppholder deg, vil du møte andre mennesker, i butikken, på togstasjonen, ja overalt. Det er på en måte risikoen som følger med det å være menneske og å leve. Men ved å følge de råd og anbefalinger som er gitt, så tyder alt på at det er trygt de aller fleste steder i verden. Vi bør fortsette å leve livet og gjennomføre de reiser vi har planlagt, mener Bergmål.

Selv har hun planer om sommerferie både i og utenfor Norge.

– Ikke et ras av avbestillinger

– Er denne undersøkelsen godt nytt for reiselivsbransjen?

– Det vi hører er at reiselivsaktørene blir kontaktet fra kunder som ønsker mer informasjon. De opplever at folk er mer avventende i forhold til nye reiser, men det er ikke et ras av avbestillinger. UD har for eksempel ikke gitt reiseråd om ikke å reise til Nord-italia, selv om FHI ikke anbefaler dette. Det handler mest om at det er ulike hensyn og vurderinger som gjøres.

– To av ti nordmenn er påvirket av coronaviruset når de planlegger ferie, hvilke råd vil du gi?

– Hvis du er i tvil, er det nok ekstra viktig å ha avbestillingsforsikring og reiseforsikring akkurat nå. Jeg tror absolutt ikke at alle velger å bli hjemme. Det er ikke farligere å reise utenlands enn å bli hjemme i Norge, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Ber regjeringen om viruskriseplan for reiselivsnæringen



Reiselivsnæringen i Norge er bekymret for konsekvensene av utbruddet av det nye koronaviruset og ba nylig regjeringen om å utarbeide en kriseplan for næringen for å hindre konkurser.

Mange av aktører i norsk reiseliv har små marginer og er avhengig av gode sommermåneder. Dersom utbruddet av koronaviruset skulle treffe Norge i høysesongen vil det få fatale konsekvenser for reiselivsnæringen, advarte Virke Reiseliv i slutten av februar.

Konsekvensene kan bli særlig store dersom museer og konsertscener og lignende blir stengt. Dette vil også gjelde hoteller og reisearrangører.

«Om reiselivsnæringen skulle bli satt ut av spill i sommermånedene risikerer vi en situasjon der mange vil kunne gå konkurs», heter det i et brev som er stilt til næringsminister Iselin Nybø (V).

