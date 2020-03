– Det er ingen tvil om at dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for reisebransjen om det skulle vedvare frem mot og gjennom sommeren og spredningen skulle fortsette, sier leder Virke Reiseliv, Astrid Bergmål, til ABC Nyheter.

Hun har fulgt med på nyhetene, hørt uttalelser fra norske helsemyndigheter og fått med seg hvordan coronaviruset sprer seg raskt over hele verden. Det gjør inntrykk. Men det er ingen tegn til panikk selv om usikkerheten brer om seg.

– Vil måtte stenge også i Norge

Leder i Reise Virke, Astrid Bergmål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Vi følger situasjonen tett og forbereder oss på alle mulige scenarier. Vi håper og tror at dette skal gå bra. Når det er sagt forbereder vi oss på at dette kan få store konsekvenser for norsk reiselivsnæring, særlig dersom flere smittes og frykten for at det skal spre seg ytterligere øker frem mot sommeren.

– Hva skjer da?

– Da risikerer vi at steder der mange samles, som museer, vil måtte stenge også i Norge. Det er små marginer i reiselivet og næringen er avhengig av en god høysesongen, påpeker Astrid Bergmål.

– Ikke la frykten ta overhånd

NHO Reiseliv ber nå nordmenn om å holde hodet kaldt og følge norske helsemyndigheters råd.

– Jeg har en viktig oppfordring til alle nordmenn: Fortsett å reise i Norge og spis og kos dere ute og benytt dere av norsk utelivs- og kulturtilbud som vanlig. Nå er det viktig at nordmenn bruker sunn fornuft, og ikke lar frykten ta overhånd og påvirke planlagte reiser eller opplevelser i Norge, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, til TV2.

– Vi frykter konkurser og permitteringer

Hun viser til at de største hotell- og restaurantkjedene i Norge har gode rutiner og beredskapsplaner for å ivareta hygiene og forhindre smitte. Det viser en kartlegging NHO har foretatt. Likevel kan økonomioen få seg en knekk.

– Hvis en stor andel av både det norske og utenlandske markedet uteblir, vil det få konsekvenser for norsk reiseliv over hele landet. Mer enn én av tre hoteller går i dag med underskudd, og gjennomsnittlig driftsmargin er nede i null prosent for norske overnattingsbedrifter. Vi frykter konkurser og permitteringer av ansatte hvis de mister en stor andel av kundene sine, advarer Krohn Devold.

– Vi har økt rensligheten på våre hoteller

ABC Nyheter har kontaktet flere av landets største hotellkjeder, blant annet First Hotels, Thon Hotels, Rica Hotels, Radisson Blu, Best Western, Scandic Hotels og Nordic Choice. De fire sistnevnte hotellkjedene har så langt besvart henvendelsen.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Helsen og sikkerheten til våre gjester, medarbeidere og samarbeidspartnere er vår førsteprioritet. Vi som selskap har allerede implementert WHO sine retningslinjer og anbefalinger. Vi har økt rensligheten på våre hoteller og kontorer, og vi har økt fokus på håndhygiene. Våre medarbeidere er instruert til å være årvåkne og følge nasjonale helsemyndigheters anbefalinger og retningslinjer. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere spekulasjoner vedrørende fremtidig eventuell utvikling og konsekvenser, forteller daglig leder i Radisson Blu Royal Hotel, Bergen, Frank Ove Wennevik.

– Påvirkningen kan bli større i nær og fjern fremtid

I Best Western Hotels følger de rådene til nasjonale helsemyndigheter.

– Inntil videre har påvirkningen på de skandinaviske hoteller ikke vært særlig omfattende, men det er klart at påvirkningen kan bli større i nær og fjern fremtid. Det er ikke usannsynlig at den internasjonale reiseaktiviteten vil minskes, og den nasjonale eventuelt økes, sier landssjef i Best Western Hotels Norge, Søren Nystrøm, til ABC Nyheter.

Scandic Norge har om lag 85 hoteller i mer enn 40 byer i Norge, som Scandic Ishavshotel i Tromsø. Foto: Scandic

Scandic Norge har om lag 85 hoteller i mer enn 40 byer i Norge. Hotellkjedens ledelse ønsker ikke å kommentere bookingsituasjonen ved sine hoteller.

– Vi har dialog med alle tillitsvalgte og følger situasjonen tett. Per i dag har det ikke blitt sendt ut varsel om permitteringer. Konsekvenser for næringen som helhet ønsker jeg ikke å spekulere i nå. Vi må bare forholde oss til situasjonen og følge de råd og anbefalinger som kommer fra helsemyndighetene, sier Asle Prestegård, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge.

– Strenge rutiner for desinfisering av fellesarealer

– Hvilke tiltak vurderer dere i forhold til forebygging av smitte blant gjester og ansatte ved deres overnattingssteder?

– Vi følger myndighetenes råd og retningslinjer for hygiene og smittebegrensning. Vi har strenge rutiner for desinfisering av fellesarealer, og har anbefalinger om håndvask og antibac lett tilgjengelig både for gjester og ansatte. Sikkerheten til våre gjester og våre ansatte har høyeste prioritet, svarer Prestegård, og legger til at de er positive til alle tiltak som kan bidra til å styrke næringens lønnsomhet.

– Rask involvering av helsepersonell

Også i Nordic Choice Hotels er de på tå hev i forhold til spredningen av coronaviruset i Norge. I øyeblikket holder samtlige 207 hoteller i selskapet åpent som normalt, og ledelsen anser det som trygt å feriere her.

Lofoten, som her i Reine, er et yndet feriemål. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

– Nordic Choice Hotels har ingen påviste eller mistenkte smittetilfeller. Alle våre hoteller følger rådene til helsemyndigheten for å forebygge smitte blant gjester og ansatte. Det er laget en sentral handlingsplan for håndtering om det skulle dukke opp et mistenkt tilfelle ved hotellene. Denne planen inneholder blant annet rask involvering av helsepersonell og vår sikkerhetspartner for å ivareta gjester og ansatte, opplyser kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland.

De avbestillinger de hittil har fått, kommer stort sett fra utenlandske reisegrupper og store arrangementer.

– Vi har utvidet våre avbestillingsregler for de bestillingene som kommer fra områder med restriksjoner for reisende. Ellers gjelder våre normale avbestillingsregler, påpeker Flatland.

Hurtigruten: – Ingen eller liten effekt

En annen betydelig aktør som nå følger virusspredningen med falkeblikk, er Hurtigruten. I andre land har passasjerer om bord cruiseskip måtte gå i karantene. Senest denne uken lå et cruiseskip til kai i Haugesund i påvente av at flere passasjerer måtte testes for covid-19-viruset.

I likhet med resten av reiselivsindustrien og cruisebransjen, har Hurtigruten skjerpet sine rutiner for å unngå smitte. De eneste avbestillinger hittil har vært fra gjester av ulike nasjonaliteter som har begrenset anledning til å reise fra Asia hvor smitten er mer utbredt.

Hurtigruten seiler daglig langs norskekysten og er et populært reisemål for både norske og utenlandske turister. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi opplever så langt ingen eller liten effekt av coronaviruset hverken når det gjelder avbestillinger eller med hensyn til etterspørselen etter kommende ekspedisjonscruise. Dette gjelder på tvers av land og regioner. Vi har egne fagpersoner som jobber med smittevern. Situasjonen rundt coronaviruset er naturlig nok en del av arbeidshverdagen deres nå, opplyser pressevakt i Hurtigruten, Øystein Knoph, til ABC Nyheter.

– Mange vil kunne gå konkurs

Dersom utbruddet av coronaviruset treffer Norge i høysesongen vil det få fatale konsekvenser for reiselivsnæringen. Derfor ber Virke Reiseliv regjeringen om å lage en kriseplan for næringen.

«Om reiselivsnæringen skulle bli satt ut av spill i sommermånedene risikerer vi en situasjon der mange vil kunne gå konkurs», heter det i et brev som er stilt til næringsminister Iselin Nybø (V).

– Tilbakemeldingene fra reisebransjen i Norge er at man merker noe avbestillinger. De virksomhetene som selger reiser til utlandet merker at flere avventer å bestille. Samtidig er det viktig å presisere at det ikke er slik at folk har sluttet å reise, sier



