Skottland vurderer turistskatt - turistsjef er skeptisk

Turistsjef frykter for konsekvensene dersom myndighetene innfører turistskatt i det skotske høylandet.

Turistene har fått øynene opp for det skotske høylandet, men nå vurderer myndighetene å ilegge turister som ønsker seg til den barske nordlige delen av det skotske fastlandet, en såkalt turistskatt.

Det skriver den britiske avisen The Independent.

Myndighetene, som neste uke skal stemme over forslaget, har tro på at man skal kunne tjene et sted mellom fem og ti millioner pund ved å innføre skatten. Pengene skal gå til å forbedre infrastruktur, flere offentlige toaletter og parkeringsplasser.

Men ikke alle er imponert over forslaget og frykter at mange arbeidsplasser vil gå tapt.

– Turismen er veldig viktig for høylandet og bidrar til 16.000 arbeidsplasser i regionen og lokker millioner av besøkende hvert år. Å sikre at landets turistindustri er bærekraftig krever forsiktighet. Samtidig som vi er fornøyde med myndighetenes ønske om å investere i fasiliteter for å forbedre turistenes opplevelser, er vi kjent med turistindistriens uro over at turistskatt skal kunne dempe tilveksten og påvirke jobber, sier Chris Taylor, sjef for VisitScotland, til The Independent.

Hvert år besøker rundt seks og en halv millioner turister Skottland.

