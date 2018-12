Massiv pubdød i Storbritannia

Siden årtusenskiftet har antallet puber i Storbritannia falt dramatisk. Nå roper bransjen varsku og ber om at regjeringen griper inn.

Hver eneste helg besøker mange tusen nordmenn Storbritannia. Mange av dem finner veien til nærmeste vanningshull for en runde øl - gjerne akkompagnert med en omgang dart, fotball på TV eller heftige diskusjoner om Brexit eller om Englands landslag noen gang vil vinne et mesterskap.

Få ting symboliserer det erkebritiske like mye som det å ta en pint på en engelsk pub. Men den tradisjonsrike puben er i kraftig motvind og står nå i fare for å dø ut, skriver avisen The Guardian.

Ifølge tall fra det britiske statistikkbyrået ONS, Office for National Statistics, har antallet puber i Storbritannia falt fra 52.500 i 2001 til 38.815 i dag. Det er et fall på hele 13.685 stykker eller 26 prosent.

Pubdøden



Det er økende utgifter, skatter og endrede forbruksvaner som får skylden for pubdøden.

– Det må handles nå for å redde våre puber fra å dø ut, sier talsmann for interesseorganisasjonen Campain For Real Ale (CAMRA), Tom Stainer, til The Guardian.

Les også: På Londons minste pub får du gratis halvliter

Den voldsomme nedgangen er fordelt over hele Storbritannia. I West Midlands, området rundt Birmingham, har antallet puber gått ned fra 4905 i 2001 til 3420 i dag. Det vil si at 1485 puber har stengt dørene der på 17 år.

I London er det nå 3540 puber. Til sammenligning var det hele 4835 der i 2001.

I Nord-Irland var det 1210 i 2001. I dag er det 785.

Ber om at regjeringen griper inn



Ifølge den britiske drikkevareforeningen BBPA, British Beer an Pub Association, er fallet i antallet puber så dramatisk at regjeringen bør gripe inn.

– Dersom det ikke blir gjort mer for å minske pubenes utgifter, så vil nedleggelsene fortsette og jobber bli tapt, sier Brigid Simmonds i BBPA til The Guardian.

Les også: Pub til pub med tørste tøff

Hun peker på at avgiftene på øl har steget med 42 prosent fra 2008 til 2013. I samme periode falt ølsalget med 24 prosent. 5000 puber har stengt dørene.

Det er særlig mindre puber som har blitt rammet av pubdøden. Antallet små puber har ifølge tallene fra Office for National Statistics sunket fra 38.830 til 22.840 i løpet av 17 år. Antallet mellomstore og store puber har til gjengjeld øket fra 13.670 til 15.975.

Det hjelper lite, ifølge interesseorganisasjonen CAMRA.

– Puber er i en særstilling når det handler om å tilby et sosial miljø der venner kan nyte øl sammen. De hjelper til i kampen mot isolasjon og ensomhet, og bidrar til at folk føler seg knyttet til lokalsamfunnet.

Les også: Der skrønene gror