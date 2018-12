Flykabin med temperatur på 50°C

– Det var som å være i en badstue, sa en av passasjerene på det glovarme flyet.

Da luftanlegget på et russisk fly sviktet, steg temperaturen raskt. På det heteste målte gradestokken hele 50 grader.

– Kabinen ble som en badstue, og folk ble dårlige og begynte å klage på varmen, forteller en passasjer ifølge reisenettavisen flysmart24.no.

Flyet fra Siberian Airlines, som hadde innenlandsruten Novosibirisk - Ekateringburg, ble kalt «flyet fra helvete» av passasjerer.

– Da vi boardet flyet var luften fra luftanlegget en fullstendig uakseptabel temperatur. Jeg holdt hånden min opp mot den og det virket som jeg brant hånda mi - det føltes som 45-50 grader, fortalte Vladimir Shakhrin, en passasjer på flyet, til russiske tv-kanalen REN TV ifølge den britiske nettavisa Independent.

Passasjerer fikk panikk

Shakrin forteller videre at han forsøkte å si i fra at noe var galt til kabinpersonalet, men hadde bare blitt fortalt at «alt kom til å gå bra».

– Varm luft kom stadig ut. Det verste var at det begynte å lukte som svidde ledninger, fortalte han til REN TV.

Det ble en panisk stemning i kabinen, og før flyet tok av ble personalet møtt med protester fra de reisende. Flere ønsket å forlate flyet, og mente det ikke var forsvarlig å fly under slike omstendigheter.

Etter tjue minutter i lufta stabiliserte temperaturen seg, men ble kort tid etter ekstremt ustabil igjen - med skiftninger mellom glovarm og iskald luft. Enkelte passasjerer ble fysisk dårlige, og måtte kjøles ned med våte kluter.

Shakrin forteller at han aldri har hatt en så dårlig flytur i hele sitt liv.

En av flyvertinnene har i ettertid uttalt at hun har erfart lignende problem med samme fly tidligere. Hendelsen blir nå etterforsket av russiske flysikkerhetsmyndigheter, ifølge flysmart24.no.