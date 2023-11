Med tre ruvende fjelltopper som gir slående utsikt er det ikke rart Hemsedal ofte blir omtalt som Skandinavias svar på Alpene. Det mener iallfall Marte Krogh, en av Norges mest kjente fiolinister, nå designer.

– Hele mitt liv har jeg elsket å være på fjellet. Fjellet er det vakreste stedet jeg vet, sier Krogh. – Da jeg skulle kjøpe leilighet, falt jeg pladask for den spektakulære utsikten fra Skarsnuten i Hemsedal.

Hun brukte mye tid her i ungdommen, og liker de gode snøforholdene og skibakkene.

– Jeg drar ofte opp og står på snowboard i bakken med datteren min.

Skisesongen i Hemsedal starter fredag 24. november.

– Alle årstider er fine i Hemsedal



De går også på toppturer, på langrenn om vinteren og til fots om sommeren.

– Vi bruker stedet hele året. Alle årstidene er fine i Hemsedal.

Krogh liker spesielt godt at det alltid er noe nytt som bygges og utvikles i fjellandsbyen.

– Det er noe for enhver her, enten det er familien eller vennegjengen. Jeg drar som regel hit med datteren min, og da blir turen på hennes premisser. Men jeg tar også venner med opp, og da blir Hemsedal en helt annen verden.

Med vennegjengen drar Krogh gjerne for å hygge seg på Aksel Lund Svindal og Anders Buchardts luksushotell Fýri.

Marte Krogh tar vennegjengen med på Aksel Lund Svindal og Anders Buchardts luksushotell Fyri Resort i Hemsedal. Foto: Eivind Yggeseth / Kapital

Oppleve i Hemsedal



Skibakkene er det største trekkplasteret til Hemsedal om vinteren, men jeg anbefaler også interesserte å dra på topptur med ski. Hver jul tar jeg med datteren min til Haugen Gård og drar på kanefart.

Du kan også dra på ridetur her om vinteren, og det neste vi skal teste ut, er tur med hundeslede. Du kan også lære å kjøre snøscooter og firehjuling.

Om sommeren kan du sykle på sykkelsti i skibakken, snorkle i elvene og klatre via ferrata.

Rjukandefossen er også en helt fantastisk og eventyrlig foss jeg prøver å dra til så ofte jeg kan og til alle årstider. Den er et mekka for dødsere.

Krogh nyter fargerike solnedganger i Hemsedal. Foto: Privat

Sove i Hemsedal



Mitt favoritthotell i Hemsedal er Fýri. Det gir en skikkelig chalet-følelse, som om du er i Alpene. De har rom i flere størrelser og prisklasser, god mat og en veldig bra pool club.

Her kan du slappe av ved bassenget både inne og ute. Du kan også få noe godt i glasset fra bassengbaren mens du bader.

Jeg gleder meg også til å teste ut nye Skarsnuten Hotel som har fantastisk panoramautsikt og ligger 20 meter fra leiligheten min.

De har blant annet spa, treningsrom, restaurant og en stor, ny takterrasse.

Fiolinist og designer Marthe Kroghh. Foto: Privat

Spise i Hemsedal



Her igjen er Fýri min favoritt.

På hotellet har du to valgmuligheter for bespisning. Du kan enten sitte i loungen. Der bestiller jeg som regel småretter som pleier å være veldig gode.

Du kan også spise i hovedrestauranten oppe som har en variert meny som skiftes ut ofte. Det er fantastisk å ha et så godt tilbud i fjellet. Fýri må du oppleve for å forstå hvor flott det er.

Jeg vil også anbefale Harahorn, nord i Hemsedal.

Hotellet har en helt nydelig gourmetrestaurant. Vi pleier å kombinere et lunsjbesøk der med en topptur opp Harahorn.

Drikke i Hemsedal



Først og fremst blir det Stavkroa, som skal være et av de beste stedene for afterski i Europa. Her blir det god stemning med plass til over tusen besøkende. Baren i andre etasje på Fýri er også et fint, litt mer high-end alternativ.

Shoppe i Hemsedal



Hemsedal er ikke et shoppingmekka, men det finnes et par fine sports- og interiørbutikker.

Jeg liker godt interiørbutikken Ravn Interiør & Design, som også selger klær. Av sportsbutikker liker jeg Totten Sport, som fører merkevarer som Amundsen, Hoka, Norrøna og Peak Performance.

Når jeg først er i Hemsedal sentrum, drar jeg ofte innom Elmas Kafé & Handel. Den økologiske kafeen serverer deilig kaffe og bakst, og har en meget hyggelig atmosfære.

Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.