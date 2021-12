Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise 19.11.2020

I Hemsedal finner vi et av Skandinavias mest pulserende skianlegg hvor opplevelsene står i kø. Med tre fjelltopper, som alle rager mer enn 1.000 meter over havet, har Hemsedal i en årrekke tronet på toppen av listen over Norges beste skianlegg.

Den populære fjellbygda kan også skilte med et av landets største anlegg, med 21 heiser som tar deg opp de 53 skibakkene som byr på alle vanskelighetsgrader. Og det er store planer for å utvide med enda flere heiser og nedfartsløyper.

FARTSFYLTE BAKKER: Det finnes masse muligheter for adrenalinjegerne som ønsker gode offpiste-opplevelser. Foto: Ole Jørgen Liodden





Fallhøyde på 830 meter

I Hemsedal er skisesongen lang og snøsikker, og startskuddet går av senest i desember og varer frem til mai. Her finnes et stort tilbud for barnefamilier, hvor snømannen Valle lager show i egne barnebakker.

De mer erfarne kan ta heisen opp til det høyeste punktet på 1.450 høydemeter og suse ned en fallhøyde på hele 830 meter til dalens sentrum. For adrenalinjegerne venter nemlig hele 20 kvadratkilometer med frikjøringsterreng, men for de beste traseene kan det anbefales å ta med en offpiste-guide.

– Vi håper flere nordmenn oppdager at de ikke trenger å fly helt ned til Sveits eller Østerrike for å stå på ski, sier Henric Jacobsson. Han er daglig leder på Fyri Resort i Hemsedal, som åpnet dørene for første gang i desember i fjor og befinner seg i umiddelbar nærhet til skibakkene. Det nye hotellet har blant andre skilegenden Aksel Lund Svindal og Arthur Buchardt på eiersiden.

Aktiviteter for enhver

Det er ikke kun snowboard og alpint som gjelder i Hemsedal. For den som foretrekker langrenn, venter 140 kilometer med maskinpreparerte “trikkespor” i de snøkledde skogene.

Den idylliske fjellbygda kan også by på en rekke andre opplevelser som storslåtte toppturer, eller hva med å krysse gjenfrosne innsjøer bak et spann av ivrige huskyer? Isklatring, snøscooterkjøring, ridning, kanefart og aking ned en fem kilometer lang bakke er kun noen av de mange aktivitetstilbudene som stedet kan friste eventyrlystne gjester med.

Dersom man foretrekker en mer bedagelig ferie, er Fyri Resorts Pool Club på 1.000 kvadratmeter en favoritt. Med utendørsbasseng, oppvarmet til 36 grader året rundt, finnes det ikke dårlig vær som setter en stopper for et avslappende bad i idylliske omgivelser. Inne er det også et basseng omringet av store “day-beds” hvor man kan nyte en matbit, en drink eller lese en bok, samt et avslapningsrom med åpen peis.

LUKSUS: Hemsedal Fyri Resort Foto: Hemsedal Fyri Resort

Luksus fra ende til annen

Når man entrer det nyeste hotelltilskuddet i Hemsedal, blir man møtt av luksuriøst interiør og generøs takhøyde. Fløyel, marmor og massivt tre er en gjenganger i den varme atmosfæren til Fyri, med inspirasjon hentet fra Dolomittene, Alpene, Miami og Saint Tropez.

Bo i et av de 144 luksuriøse hotellrommene eller suitene, og fyll på energi med en ekstra sen frokost før det bærer ut i skibakkene kun noen stavtak utenfor inngangsdøren.

Rundt 400 høydemetre lenger opp ligger Skarsnuten hotell med panoramautsikt utover dalen. Med flere titalls leiligheter, i tillegg til hotellrom, er det et populært reisemål for familier og vennegjenger.

Når det gjelder spisesteder, har Hemsedal et stort utvalg, men noen er bedre enn andre.

SOV I LUKSUS: Bo på Fyri Resort i et av de 144 luksuriøse hotellrommene eller suitene. Foto: Tilja Fyksen, Kapital

– Fyri har to restauranter. På Roa matbar kan man spise et enklere, men herlig måltid, og i Liv Bistro har vi litt finere tre-retters menyer, forteller Jacobsson.

Utenom egne restauranter har hotellsjefen flere anbefalinger, blant annet Lodgen Spiseri, Kjøkkenkroken, Tapasbaren og Hemsedal Café. Tipsene er bare å notere seg, for Jacobsson har tidligere jobbet som kokk i en årrekke.

– I Hemsedal finnes det mange fantastiske og varierte spisesteder. Noen byr på fine dining og eksklusive retter, mens andre har svært god mat til en rimelig pris, sier han.