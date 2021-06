Nå er snøen i fjellet smeltet, og alt står klart for å starte heisen og bringe tur- og sykkelglade til fjells for å nyte den flotte naturen på tilrettelagte stier.

Etterspørselen etter aktive ferier øker fra år til år, og utviklingen av sykkelfasilitetene i de norske skianleggene har virkelig skutt fart.

Til topps med sykkel



I Hemsedal har det allerede vært sykkelaktivitet i og rundt skianlegget i flere sesonger, og de mange sykkelentusiastene har tatt heisen flittig i bruk.

– Å kunne tilby aktiviteter gjennom hele året og se så mange mennesker i anlegget også om sommeren, er en glede sier Andreas Smith-Erichsen, Destinasjonssjef i SkiStar Hemsedal, i en pressemelding.

Utviklingen av sykkeltilbudet med flytstier i tilknytning til skianlegget i Hemsedal er et initiativ av Destinasjon Hemsedal sammen med Hemsedal Kommune og Hemsedal Idrettslag som sammen har etablert selskapet Hemsedal Aktivitetsanlegg.

– Den nye flytstien er et etterlengtet tillegg til alle de andre aktivitetene i tilknytning til anlegget og som Hemsedal ellers har å by på. Vi er glade for at dette er blitt en realitet og at vi kan tilby et enda mer tilrettelagt tilbud også om sommeren for alle som liker seg her i Hemsedal, avslutter destinasjonssjefen.

Utforsk fjellet med stolheisen

Nytt av året er også flere andre spennende aktiviteter, blant annet tilrettelagte gå- og løpestier i ulik vanskelighetsgrad med Valle-quiz for de litt yngre turgåerne. Fjellkafeen holder åpent i sommer.

HEMSEDAL-HYDALEN: Mye fjell blir lettere tilgjengelig med sykkelheisene. Foto: SkiStar

Den sommeråpne heisen gir tilgang til både den helt nye flytstien og Mountain Cart.

Med SkiStars stolheiser kan et stort utvalg av varierte stier på fjellet utforskes for både nybegynnere og de litt mer erfarne. Det er et vell av stier både rundt og over fjellet. Det er en sti for enhver smak, og utsikten er upåklagelig uansett. Nytt i år er quiz med spørsmål langs ruten.