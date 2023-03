Det er sammen med Salomon boutiquehotellet i Hemsedal lanserer Nordens største terrengløp i fjellomgivelser.

Aldri før har premiesummen vært høyere, og vinneren får også sjansen i den kommende finalen i Golden Trail World Series i Italia. Det er ventet mer enn 700 deltakere, og løpene er ispedd pool club, racers dinner, yoga, filmvisning, DJ's og prisseremonier.

- Fýri Resort investerer stort for at feriestedet og området rundt i enda større grad skal ta opp kampen om å tilby de aller beste alpin- og fjellopplevelsene i sommerhalvåret. En del av det er flere investeringer i og rundt Fýri, som eget aktivitetssenter, padelbaner og hockeybane. Fýri Trail by Salomon, som det nye løpet heter, går fra 14.–17. september, og er nok en investering for å få flere til å oppdage Hemsedal som sommerdestinasjon, heter det i en pressemelding.

Guidet løping, god mat og drikke



Fýri Trail by Salomon er laget både for eliteutøvere og mosjonister som kan velge mellom løyper på 27 eller 18 kilometer i spektakulære fjellomgivelser.

Det er totalt 1000 plasser, og interessen under den første Early Bird-uken var over all forventning med flere hundre bookinger. Premiesummen er den høyeste i Norden og vinnerne får med seg 30.000 NOK hjem og gratis reise, overnatting og plass i den kommende finalen i Golden Trail World Series i Italia.

For Salomon, som er partner til Fyri, er dette det første helt egne løpet som de arrangerer, og målet er at finalen i Golden Trail World Series om noen år også kan arrangeres i den vakre Hemsedalsnaturen.

Fýri Resort vil i løpet av våren lansere flere guidede fot-og løpeturer. Trenden med guidet løping i kombinasjon med god mat, hotell- og pool club- opplevelser er spådd å holde seg sterk. Dette skjer samtidig med satsinger på andre aktiviteter på resorten, for håpet er et mer sommerlig og velfylt Hemsedal året rundt.