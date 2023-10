En mellomlanding kan være mer enn bare en kjedelig transportetappe preget av venting. Spesielt på Island, hvor du faktisk kan oppleve det meste av øyas fantastiske natur uten å legge opp til et heseblesende program.

Det sørger fiffig bruk av teknologi for.

Gammel og ny stil, med innslag av velkjente merkevarer – Reykjavik i et nøtteskall. Foto: Henning Skjørsæter

Behagelig reisemåte

Målet for reisen var egentlig Detroit i USA, som i likhet med mange destinasjoner på det kontinentet bare nås via en svært lang flytur, og gjerne minst én mellomlanding.

Vi hadde derfor bestemt oss for å benytte sjansen til å tilbringe et døgn på Island.

Flyet vårt til Keflavik tok av like før klokken to på dagen, et særdeles behagelig avreisetidspunkt.

Island - noe å finne på Transport

Reykjavik Excurcions tilbyr både flybuss til og fra Keflavik, turer til øyas attraksjoner, og private utflukter. Du kan også skreddersy egne turer, de stiller med bil og kyndig guide/sjåfør.

Les mer på www.re.is/ En rekke flyselskaper flyr fra Norge til Island. Dersom man skal videre er Icelandair et godt valg. De lar deg foreta en såkalt stopover på inntil 7 dager uten ekstra kostnad. Les mer på selskapets nettside.



FlyOver Iceland

Følg kaien, og ikke heng deg opp i litt manglende eller forvirrende skilting – spør heller de fastboende hvis du blir i tvil, de hjelper deg gjerne. Vel fremme finner du en relativt anonymt utseende bygning, men inni skjuler det seg en attraksjon som er en opplevelse man bør få med seg.

https://www.flyovericeland.com/experience/ Andre attraksjoner Det er en rekke selskaper som tilbyr forskjellige former for utforsking av Islands natur, så bruk internett og finn ut hva slags opplevelser som frister mest. Exploring Iceland tilbyr alt ifra hesteridning til gåturer, rafting og utflukter til øyas severdigheter. Special Tours har i tillegg hvalsafari, nordlysjakt, vandringer i lavatunneler og helikopterturer på menyen.



Varme kilder

Island har en rekke naturlige varme kilder hvor man kan senke kroppen ned i vann oppvarmet av geotermisk energi. Bare i Reykjavik-området finnes det 17 slike varme kilder, og Blue Lagoon og Sky Lagoon regnes som de beste. Nord på øya finner man Forest Lagoon og GeoSea, i sør ligger Secret

Lagoon, og i øst Myvatn Nature Baths og Vök Baths.

Dermed kommer vi frem opplagt og uthvilt, også litt takket være at flytiden bare er snaue tre timer. Siden Island ligger to timer bak Norge, har vi heller ikke tapt mye tid da vi rusler ut i ankomsthallen på Keflavik internasjonale lufthavn, hvor det vrimler av turister fra USA, Asia, Frankrike og Storbritannia.

Det er nemlig stadig flere som besøker Island, og selvfølgelig ikke bare amerikanere, selv om det er desidert flest av dem, med reisende fra Storbritannia på andreplass.

Hele 458.000 amerikanere besøkte Island i 2022, og ganske nøyaktig halvparten så mange briter. Her i Norge var det rundt 30.000 som valgte å besøke slektningene våre ute i havet.

Sjåføren Össi fraktet oss trygt fra A til B, og leverte både nyttig info og humor underveis. Foto: Henning Skjørsæter

Fra Reykjavik sentrum er det fem mil, og det går busser som korresponderer med alle ankomster, og som bare koster rundt femtilappen. Det er også en rekke andre tilbud innen transport, og siden vi både vil se oss litt rundt og få litt lokal koloritt underveis, har vi leid bil med sjåfør.

Han heter Össi («Blant venner, i hvert fall. Og det kan vi vel være?»), og viser seg å være en avslappet, jovial og hjelpsom fyr med mye humor.

Langs kjøreturen gjennom det golde, mosedekkete islandske landskapet, som minner mye om høyfjellet i Norge selv nede ved havet, svarer han villig på alle

spørsmål – med et kraftig glimt i øyet.

Lundefuglen brukes som et av Islands symbol. Her reklamerer en litt slitt, oppblåsbar utgave for hvalsafarier. Foto: Henning Skjørsæter

Vinsjan på kaia

Vel fremme i Reykjavik sjekker vi inn på hotellet The Reykjavik Edition, som ifølge selvskrytet på nettsiden er et luksushotell med vakker utsikt på den gamle kaia.

Selve hotellet er flott nok, rommene er ypperlige og servicen upåklagelig. Utsikten er imidlertid ikke like imponerende. Dette kunne vært en hvilken som helst kystby i Norge, med enkle og praktiske bygg, noen fiskebåter og -utstyr, og en og annen måke.

Hurtigruta ligger til og med ved kai. Vi kunne like gjerne vært i Kristiansund.

Dette er likevel bare førsteinntrykket. Utenfor hotellet finner vi at Harpa er nærmeste nabo.

Reykjaviks konsert- og operahus åpnet i 2011, og er vakkert utformet i glass og stål både innvendig og utvendig, og vel verdt et besøk også når det ikke er konsert her.

Reykjaviks vakre konsert- og operahus Harpa ligger helt nede ved sjøen. Foto: Henning Skjørsæter

Noen minutters gange i motsatt retning finner vi hovedgata Laugavegur, som er kjent for sitt natteliv.

Reykjavik er kanskje ikke like hipt som på nittitallet og tidlig 2000-tall, da verdensstjerner flokket til byens klubber og utesteder.

Fasadepynt i vikingestil på et av Reykjaviks mange så trehus. Foto: Henning Skjørsæter

Tilbudet er likevel fortsatt rikt for den som vil slå seg løs på nattestid, men selv nøyer vi oss med å spasere rundt i sentrum og se på gamle trehus prydet med dragehoder, skilt som frister med «Matur og kaffur», og butikker som selger ullklær i alle fasonger.

Vi unner oss en øl fra et islandsk håndbryggeri på baren med det svært lite islandske navnet Jungle, men det utsvevende nattelivet overlater vi til andre.

Matarkjallarinns retter er en fryd for både øyne og mage. Restauranten ligger i kjelleren på et 160 år gammelt hus. Foto: Henning Skjørsæter

Trivelig kjeller

Selv har vi mat i tankene, nærmere bestemt middag på restauranten Matarkjallarin. Som navnet tilsier befinner den seg i en kjeller, under et av de karakteristiske trehusene i Reykjavik sentrum.

Menyen har naturlig nok stort fokus på havets gleder og lam, ting Island har i mengder. Men den er også variert, i likhet med drikkemenyen, som blant annet kan skilte med flere typer islandsk gin og whiskey.

Maten er velsmakende, servitørene hyggelig, og stemningen god. En liten tår «Floki Icelandic Malt Whiskey» får æren av å runde av kvelden.

På vei tilbake til hotellet passerer vi den sagnomsuste pølseboden Bæjarins Beztu Pylsur, som er kjent langt utenfor Islands grenser og har tiltrukket seg

kjendiser som Bill Clinton og James Hetfield fra Metallica.

Selv har vi dessverre ikke plass til så mye som en sossis denne gangen, men utenfor pølseboden er køen lang.

FlyOver Iceland ser ikke voldsomt spennende ut utenfra, men på innsiden venter en herlig opplevelse. Foto: Henning Skjørsæter

Nye attraksjoner

Det er som sagt ikke noe problem å fylle 24 timer på Island. Sagaøya har også fått nye attraksjoner de siste årene, i tillegg til de velkjente «klassikerne».

Etter en bedre frokost på hotellet spaserer vi langs kaien mot en av nykommerne, nemlig FlyOver Iceland som ligger i gåavstand fra Reykjavik sentrum.

Firmaet reklamerer med at de leverer «The Ultimate Flying Ride», som bruker det nyeste av teknologi til å gi deg en opplevelse for livet.

Svulstige ord, som pirret skepsisen hos undertegnede, men fordommene ble motbevist på en aldeles herlig måte. Denne gang ligger det nemlig en viss

tyngde bak slagord og salgspitch: Man spennes fast i seter som kjøres ut slik at man dingler i løse lufta foran en 20 meter bred, kurvet skjerm. Over lerretet ruller en fantastisk film laget ved hjelp av droner som flyr over forskjellige deler av vulkanøya, mens riggen med setene beveger seg i henhold til filmen.

Vifter og vannsprut bidrar til innlevelsen, for eksempel når man flyr gjennom en foss, eller lavt over bølgene på havet. Islands fantastiske natur er selvfølgelig et bånnsolid utgangspunkt, men teamet bak FlyOver Iceland har lykkes i å bruke natur og teknologi på en sjeldent vellykket måte.

Så bra fungerer det, at en middelaldrende og smått blasert journalist tar seg selv av å hvine av fryd i de mest fartsfylte partiene. Da får det bare være at den lille filmen man må se før man spennes fast i setet nok egner seg best for småbarn – og kanskje amerikanske turister, som lettere lar seg sjarmere av det animerte småtrollet som er opplevelsens maskot.

Det eneste ankepunktet er at turen gjerne skulle vært mye lengre, og det er jo aldri et dårlig tegn. Ikke minst fungerer den «kunstige» turen som en fantastisk introduksjon til Islands natur, og et meget sterkt incentiv for å oppleve noe av

dette i levende live.

Ha spenna klar på Háspenna Casino i Reykjavik. Foto: Henning Skjørsæter

Obligatorisk

Da vi bokstavelig talt har «landet» litt etter flyturen over Island, møter vi sjåføren vår Össi på utsiden Han har hentet bagasjen vår på hotellet, men har kanskje vært litt vel ivrig på å utføre oppgaven.

«Fire kofferter? Jeg tror jeg fikk med meg fem..?» Stresset blir han likevel ikke, selv om vi lanserer muligheten for at det står en fortvilt, eldre turist fra USA i lobbyen på hotellet. Tanken avfeies med et skuldertrekk, og da vi teller over koffertene i bilen hans viser det seg heldigvis at Össi har telt feil.

Han har bare fire kofferter, noe han konstaterer med nok et skuldertrekk og et smil.

Inngangen til selve lagunen på Sky Lagoon vekker forventninger, og de oppfylles til gangs. Foto: Henning Skjørsæter

Neste og siste stopp på programmet er av det obligatoriske slaget. Man kan rett og slett ikke tilbringe et døgn på vulkanøya uten en dypp i en av de mange varme kildene. Sky Lagoon er et relativt nytt tilskudd på den fronten.

Stedet åpnet i 2021, men koronapandemien la selvfølgelig en demper på det. Nå har imidlertid Sky Lagoon fått opp dampen – på alle vis.

På mange måter kan ikke nykommeren hamle opp med turistfavoritten Den blå lagune. For det første er den atskillig mindre, og den har heller ikke det karakteristiske blå vannet. Men her ligger også noe av sjarmen til Sky Lagoon – den er mindre og mer intim, og med færre besøkende. Følelsen av å ligge i ekstremt behagelig, varmt vann er likevel der, og utsikten over havet er også et pluss.

Restauranten på Sky Lagoon kan blant annet friste med denne tunfisk-retten. Foto: Henning Skjørsæter

Man bør virkelig gå for hele pakka hvis man legger turen innom Sky Lagoon. Det består av fire deler; man starter med isbad, før man løper inn i badstuen som ligger vakkert til i skråningen, med havet rett nedenfor panoramavinduet. Etter å ha blitt god og svett der, går turen videre inn til saltskrubben, og så inn i damp-saunaen.

Her får kroppen virkelig opp temperaturen – svetten siler nesten umiddelbart, og dampen ligger så tett at man knapt ser sidemannen. En rask dusj, og man

kan igjen trå ut igjen i lagunen, hvor man kan svømme bort til baren for en iskald øl eller et glass duggfrisk hvitvin, som man inntar sittende på en av stenbenkene som er bygget opp under vann.

Følelsen kan vanskelig beskrives, og livet er rett og slett deilig. Så deilig at en danske vi kommer i snakk med, som egentlig skal videre til USA samme dag, begynner å snakke om å kansellere flybilletten. Vi må bare innrømme at tanken slo oss også.

Etter noen timer i det varme vannet, etterfulgt av en bedre lunsj i Sky Lagoons restaurant – og litt shopping av overprisete lava-suvenirer i gavebutikken (det viste seg at tiåringen hjemme ble like begeistret for den lille svarte klumpen vi fant på parkeringsplassen utenfor Sky Lagoon, som like

gjerne kan være asfalt) – setter vi likevel nesen mot flyplassen, hvor vi skal videre til USA.

Men det er også dette som er noe av det fine med en stopover på Island. Man kan oppleve mye på et døgn, samtidig som man oppdager minst like mye man vil reise tilbake og utforske senere.