FLY: En passasjer som gikk ombord på et fly på Liverpool John Lennon Airport (LPL) har fått gratis flyreiser for resten av livet.

Vinneren Kechi Chima Apakama gikk ombord på Play-flyet til Keflavik internasjonale lufthavn (KEF) for en tur til Island med to venner for å spille amerikansk fotball.

– Flyturen 17. februar ble spesiell for alle: Passasjerene ble fortalt at selskapets passasjer nummer én million var om bord, og at de hadde en sjanse til å vinne en gullbillett. I luften ble begivenheten feiret – samtlige passasjerer fikk utdelt gaveposer, prosecco og kaker, skriver AeroTime.

Høy stemning



Kabinpersonalet fortalte at den heldige millionkunden ville få gratis fly for livet med flyselskapet. Ikke rart det ble høy stemning om bord.

Da flyet landet på Island, ble Kechi plukket ut av personalet og fortalte at han var vinneren av prisen.

Kan leke seg i luften med Play



På Keflavik lufthavn fikk han en heltevelkomst med ballonger og gaver.

Kechi og de to vennene hans ble deretter kjørt av gårde i en Cadillac full av godbiter og premier som de kunne glede seg over i løpet av ferien.

Gullbillett-vinneren vil kunne ta fly med Play resten av livet til alle destinasjoner flyselskapet reiser til. Så får vi for Kechis skyld håpe at lavprisselskapet også lever lenge.

– Å nå én million passasjerer er en stor milepæl for et nytt flyselskap som for bare 18 måneder siden sto overfor en global pandemi og enestående reiserestriksjoner. Selv om jeg er sikker på at dette er en stor gevinst for Apakama, er det også et stort øyeblikk for Play. Vi fraktet 800.000 passasjerer i 2022 og forventer at vi vil komme opp i 1,5 til 1,7 millioner passasjerer i 2023, sa sa administrerende direktør Birgir Jónsson i Play under feiringen av vinneren.