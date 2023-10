Du kan få stopovers (mellomlanding) på opptil ti dager hos enkelte flyselskaper - uten at det går ut over billettprisene.

I tillegg finnes det selskaper som byr på gratis eller kraftige rabatter på hoteller, restauranter og opplevelser dersom du velger å "hoppe av" flyturen noen dager.

Det gjør godt for en slunken lommebok som har en eier som vil ha mer ferier..

Det velkjente reisemagasinet Condé Nast Traveler har sett nærmere på de seks beste tilbudene fra internasjonale flyselskaper som tilbyr stopover til sine passasjerer.

Slik kan du sikre deg en billig ekstra-ferie i ferien.

Du kan ta deg god tid til en tur til Time Out Market dersom du velger å ta en Stopover i Lisboa i Portugal med TAP Air. Foto: Dreamstime

TAP Air Portugal: Store rabatter



Tap Air Portugal tilbyr i samarbeid med Visit Portugal opptil 10 dagers Stopover. Som eneste selskap tilbyr de to byer – Lisboa eller Porto. Du kan også få muligheten til et slikt tilbud med en enveis-billett.

Bestillingsprosessen for Stopover er superenkel, siden TAP har integrert den i sitt standard bookingfelt. Alt du trenger å gjøre er å velge reisedatoer, avreiseby og destinasjon som vanlig, og deretter klikke på "Legg til stopover"-knappen. Dette åpner et popup-vindu der du kan legge inn detaljene om stoppestedet ditt, inkludert om du vil besøke Porto eller Lisboa og hvor lenge.

Tap Air har en smørbrødliste med samarbeidspartnere hvor du kan få opptil 20% rabatt på hoteller og andre spesialtilbud.

Du kan også få 25 prosent rabatt på flybilletten dersom du legger til reise til Madeira eller Azorene.

Velger du Stopover med Turkish Airlines får du gratisnetter på hotell slik at du kan oppleve blant annet Den blå moskeen i Istanbul. Foto: Dreamstime

Turkish Airlines: Gratisnetter i Istanbul



Reiser du med Turkish Airlines og har minst 20 timers mellomlanding i Istanbul, kan de som reiser på økonomibillett få gratis hotellovernatting på et firestjerners hotell.

Reiser du på businessclasse, kan du få to gratisnetter på et femstjerners hotell gjennom Stopover-programmet til Turkish.

Men her er det litt mer kronglete å få tilbudet. Du må søke om Stopover-tilbudet minst 72 timer før flyturen starter.

Hvert avgangsland har sin egen epostadresse du må søke gjennom, og dersom det innvilges får du en voucher til hotellet via epost.

Klikk her for all info om Turkish Airlines Stopover-program

Iberia: Bli i Madrid noen dager



Iberias Stopover Hola Madrid gir deg muligheten til å utnytte en mellomlanding i den spanske hovedstaden til å bli igjen fra 24 timer til syv dager (seks netter). Du får rabatter på samarbeidshoteller, 20% rabatt på billetter til Prado-museet, to dagers gratis reisekort med offentlige kommunikasjonsmidler.

Flybilletten blir ikke dyrere, men du må betale aktivitetene dine selv dersom du for eksempel velger å ta en tur i Den blå lagunen under en Stopover med IcelandAir i Reykjavik. Foto: Dreamstime

IcelandAir: Opptil syv dager i Reykjavik



IcelandAir tilbyr fra ett til syv døgns stopover i Reykjavik for passasjerer som skal fly mellom Europa og USA uten at det koster ekstra for flybilletten. Men de har ingen rabattordninger for hoteller eller andre fornøyelser, så det er utgifter du må bære selv.

På sin Stopover-side har de derimot forslag til hva du kan gjøre i den tiden du har til rådighet mens du er på saga-øya.

Det kan jo fort bli en ferie i ferien på vei til eller fra USA.

Qatar Airways tilbyr fire overnattinger for 160 kroner natten per person på tre- eller firestjerners hotell i Doha dersom du tar en Stopover i byen. Foto: Dreamstime

Qatar Airways: Luksushotell for 160 kroner



Ifølge Condé Nast Traveler har Qatar Airways et av de beste Stopover-tilbudene. Flyselskapet tilbyr opptil fire dager i Doha hvor du kan bo på et firestjerners hotell for bare 14 dollar (160 kroner) per person per natt.

Ønsker du å oppgradere deg selv, får du et femstjerners hotell for 77 dollar (870 kroner) per person per natt - noe som likevel er en formiddabel deal i de lusuriøse omstendighetene.

Her er fremgangsmåten slik at du først booker flyreisen. Deretter går du inn på Qatar Airways Stopover-side og legger inn nødvendig informasjon og gjør dine hotell- og tilbuds-valg.

Blant annet kan du få rabatter på alt fra opplæring i kite-surfing til beduin-middag i ørkenen og handletur i souq-en.

Flyselskapet Ethiad tilbyr to gratisovernattinger på hotell downtown dersom du velger å ta en Stopover i byen. Foto: Dreamstime

Etihad: Gratisnetter i Abu Dhabi



Ethiad tilbyr gratis stopover i Abu Dhabi fram til 20. desember i år. Flyselskapet opererer med Stopover-pakker.

Den ene pakken inneholder to netter gratis på tre- eller firestjernes hotell i sentrum av byen med gratis wi-fi på rommet og innsjekk døgnet rundt.

Ønsker du mer luksus kan du velge «Best of Abu Dhabi»-pakken som tilbyr opptil fire netter på fire- eller fem-stjerners hotell med hele 40 prosent rabatt.

Tilbudet, som du finner du på Ethiads Stopover-side, gjelder alle av selskapets flyruter som kommer innom Abu Dhabi, og uansett hvilken klasse du flyr i.