Islandsk storbyferie - på lokalt vis

Island er et kjent eldorado for natur-og friluftsliv, men landets småvokste hovedstad har også mye by på. Her får du islenderens egne tips for å oppleve Reykjavik.

REYKJAVIK, ISLAND (ABC Nyheter): – Reykjavik er en by. Andre steder ville det kanskje blitt kalt et tettsted, men på Island er det en by. Vi kaller det en by, sier Sandra Olufsdottir med et smil om munnen.

Sandra er bartender på English Pub i den Islandske hovedstaden, og forteller om hjembyen sin mens hun serverer lokal, islandsk øl til de mange turistene som er innom på en mandagskveld.

Etter europisk eller norsk standard kan Reykjavik knapt kalles en storby, men med Islands totale innbyggertall på litt over 300.000, er det naturlig at tettstedet og hovedstaden får bystatus. Likevel er det akkurat det som gir Reykjavik sin særegne sjarm – et forvokst tettsted med fasilitetene til en storby, pent plassert blant fjell og fjord i et dramatisk landskap midt i atlanterhavet.

– Vi får mange norske gjester her, og kanadiske. Det er vel de landene som er nærmest oss - bortsett fra Grønland da, men der bor det jo ingen!

Sandra forklarer at de aller fleste kommer til Island for naturopplevelsene; nordlys, fossefall, islandshester - og den blå lagunen.

Hallgrimskirken er et av Reykjaviks mest ikoniske bygg, og verdt et besøk. Det fungerer også som navigasjonspunkt i byen, da tårnet kan sees fra de fleste gatene.

Slik lokalbefolkningen gjør det

– Selv drar jeg aldri til den blå lagunen! Det er dyrt og alltid stappfullt av turister. Da er det mye bedre å dra til en av de mange utendørs svømmebassengene her, sier Sandra.

Hvis du vil ha en ekte islandsk opplevelse er det dit du vil dra. Det er slik lokalbefolkningen gjør det.

Personlig er jeg fan av den blå lagunen, men Sandra her et poeng. Spa-anlegget ligger langt unna byen, og må ofte reserveres flere dager i forveien på grunn av voldsom pågang fra turister. Innenfor Reykjaviks bygrense er det flere badeanlegg med utendørs basseng - med geotermisk oppvarmet vann. Du får ikke den samme opplevelsen som i den blå lagunen, men det er et godt alternativ – hvertfall hvis du reiser på budsjett.

Reykjavik er en by som mange andre steder ville blitt ansett som et tettsted. Foto: Morten Risberg

– Selv om vi har fantastisk natur her, så er det sjeldent vi oppsøker den selv. Det at vi alltid har levd så tett på naturen gjør at vi setter pris på bylivet – tror jeg. Det er jo masse spennende å se her i Reykjavik også, sier Sandra

Sandra har rett til i at Reykjavik har nok av severdigheter i seg selv. Sentrumskjernen er kompakt nok til fotvandring, og det er flere ikoniske landemerker å se hvis du ønsker å ta beina fatt. Høyest på listen er kanskje Hallgrimskirken – et arkitekonisk særegent bygg med et kirkespir som synes uansett hvor du er i byen. Dette kan således brukes til navigering hvis du har klart å gå deg bort. For en liten sum kan du til og med ta heisen opp til toppen av spiret, hvor du får et fint fugleperspektiv på Reykjavik og det omkringliggende landskapet.

Fotobutikken/galleriet i Skólavörðustígur inneholder mye inspirasjon for fotografer, og en imponerende mengde med gamle fotoapparater.

Skólavörðustígur

Fra Hallgrimskirken kan du vandre nedover shopping-gaten kalt Skólavörðustígur - lykke til med å uttale det hvis du vil spørre en lokal. Denne ikoniske gaten går nedover mot sentrumskjernen, og er hjem til flere kunst- og designbutikker. Fotograferende turister burde absolutt gå innom galleriet/fotobutikken «Fótógrafi», hvor fire prisbelønnede, Islandske fotografer stiller ut verkene sine. De har også en imponerende samling av vintage kamerautstyr.

Harpa er Reykjaviks konserthus, med en meget særegen fasade. I mange år var konserthuset det eneste offisielle byggeprosjektet på Island.

I enden av Skólavörðustígur kommer du inn på Laugavegur, en av hovedgatene i Reykjavik sentrum. Laugavegur er et samlepunkt for Reykjaviks mange restauranter, barer, puber og diverse utesteder. Fra denne kan du tusle ned til byens midtpunkt, Ingolfstorg, som blir gjort om til en skøytebane nærmere jul.

Bygningene i Reykjavik er et lappeteppe av forskjellige stilarter og epoker. Byen består av gamle trehus, moderne funkisboliger, betongblokker, og alt imellom. Mange andre steder ville dette blitt oppfattet som rotete eller lite attraktivt, men i en forvokst småby som Reykjavik er det kun en del av sjarmen.

Stolt vikingarv

Islendere er stolte over vikingarven sin, som også sees på gatemusikantene. Senere på kvelden hadde han også vikinghjelm på hodet.

Islendinger er stolte over vikingarven sin, og dette er klart synlig i hovedstaden. I sentrumskjernen finner man flere museer og gallerier som viser frem gjenstander og opplyser om Islands historie som en viking-bosetting – og de er verdt et besøk, spesielt for nordmenn som kan dra paralleller til egen historie. I «The Settlement Exhibition» får man en god innføring i Islandsk historie fra de første bosetterene, mens i «National Museum of Iceland» kan du se en imponerende samling av objekter og gjenstander fra vikingtiden og oppover.

En rundtur i byen er ikke komplett uten en gåtur langs vannkanten nord for sentrumskjernen. Her finner du Harpa, Reykjaviks konserthus med en karakteristisk fasade av stål og grønt glass. Konserthuset er en hub for konserter og kulturarrangementer, og huser Islands symfoniorkester. Det er verdt å ta turen innom selv om du ikke skal på konsert – for å få med deg den særegne arkitekturen.

Reykjavik er full av artige og finurlige skultpturer og gatekunst, og lenger bort på vannkanten er den kjente «Sun Voyager»-skulpturen – nok en hyllest til Islands vikingarv.

Sun Voyager i solnedgang.

Fra michelin-restaurant til pølsebod

Etter en lang dag med vandring og oppdagelsesferd i hovedstaden, er det på tide å finne et varmt måltid. I området rundt Laugavegur er det flusst av restauranter i alle prisklasser. Øverst på skalaen har Reykjavik hele fem Michelin-restauranter, men islenderene kan også skryte på seg en pølsebod som har fått lovord fra både Kim Kardashian og Bill Clinton – hvor sistnevnte i 2004 uttalte at det var verdens beste hotdog.

Jeg syns den var helt ok.

Fisk har vært viktig for Island helt siden vikingtiden, og det er flusst av restauranter med sjømat på menyen. En mindre kjent tradisjon er islenderenes begeistring for hamburgere.

– Vi elsker hamburgere her! Vi har til og med flere kåringer hvert år for hvem som serverer den beste burgeren. Du kan finne alt ifra gourmetburgere til fastfood-plasser – og fiskeburgerene er også å anbefale. Vi lokale er spesielt glad i Tommi’s burger joint! Forklarer Sandra.

Tommi’s burger joint er en liten, men koselig burgersjappe ved kaien i Reykjavik. Burgerene de serverer er fastfood-stil, men smaker som den ville kommet fra et restaurant-kjøkken. Veggene har rockabilly-kunst, og høytalerene spiller Aerosmith og Def Leppard. Mens jeg sitter der, etter tips fra Sandra, er jeg ganske sikker på at jeg kun hører Islandsk fra de andre gjestene rundt meg.

Overraskende nok, innbyggertallet tatt i betraktning, har Reykjavik et yrende natteliv.

Happy hour

Venninnene Romi og Christine flyttet fra Canada til Island for henholdvis to og tre år siden, og er begge fornøyd med sitt ny bosted. De sitter på en nyåpnet pub i Laugavegur under happy hour og nyter øl fra det tilhørende mikrobryggeriet.

– Det er ikke en hemmelighet at vi liker å drikke på Island, men det er alltid en sosial agenda med det! Islendinger er veldig inkluderende og sosiale folk, bare man kommer litt inn på de. De virker litt reserverte og «nordiske» først, men bak det harde ytret er det mye hjertevarme.

Bortsett fra oss tre er puben relativt tom, til tross for happy hour med gode priser.

–Ikke forvent å se islendinger gå ut før midnatt – forklarer Romi.

– Vi hører ofte turister klage på at det er lite liv på byen her, men de må bare vente til de lokale går ut senere på kvelden, og da blir det ordentlig liv. I helgene kan de holde det gående helt til morgenen.

Islendinger er også glad i konserter og live musikk, og tilbake på English Pub hvor Sandra er bartender, er det lokale musikere på scenen hver dag.

Dit har Rolf og Gunnhild fra Bergen også funnet veien på sin første kveld i Reykjavik.

– Vi googlet utesteder med live musikk på en mandag, og jammen fant vi en pub som har musikere hver eneste kveld. Han er jo ordentlig flink! roper Gunnhild over stemmen som synger coverlåter på scenen i den brune puben.

Ekteparet har meldt seg på én ekskursjon utenfor Reykjavik – the golden triangle – som tar turen til en geysir, et utvalg spektakulære fossefall og Thingvellir, en nasjonalpark hvor islendingene hadde sitt første landsting. Dagen etterpå vil de kun bruke til å vandre rundt i hovedstaden.

– Dette er midt i blinken for oss, sier Rolf med en øl i hånden. Man har en tendens til å glemme Island hvis man tenker på ferier, men det er jo ikke langt unna i det hele tatt. Allikvel ville jeg nok aldri dratt hit på sommeren - dette er mer en høst-destinasjon.

Dagsturer ut fra Reykjavik

Dagsturer ut fra Reykjavik er en fin måte å oppleve mer av hva Island kan by på, og dette er godt organisert med pick-up fra overnattingssteder og guidede bussturer. De mer populære her er Den blå lagunen, golden triangle, eller nordlys-safari.

Det er også mulig å få et glimt av nordlyset fra hovedstaden, hvis du tar turen til fyrtårnet Grotto, som ligger noen kilometer utenfor sentrumskjernen. Her er lysforurensingen så lav at det er mulig å se auroraen på nattehimmelen. For å komme hit kan du kjøre bil, ta buss eller bruke beina. Fyrtårnet er også fint å besøke på dagtid, men man må passe på tidevannet, så man ikke blir sittende fast ute på øya, som har landforbindelse når det er fjære.

Selv om Island har mye som er verdt å besøke utenfor hovedstaden, er det absolutt verdt å bruke litt tid i den forvokste småbyen også. Om en velger å ta en rask helgetur, eller bake Reykjavik inn i et lengre opphold på Island, vil nok de fleste finne noe tiltalende ved sjarmerende Reykjavik.