SYKKELFERIE: Sykkel er viktig i Danmark!

Hver fjerde reise under fem kilometer foretas med sykkel, viser en undersøkelse fra Pannekake-landet.

Når turister kommer på ferie til Danmark, gjør de det i økende grad som sykkelturister. Dette har også Danmarks nasjonale reiselivsorganisasjon, VisitDenmark, lagt merke til, som på sine nettsider gir sykkelturister bred og god informasjon for å utforske og oppdage sykkellandet Danmark.

På det nye nettstedet Ruter.dk finner du informasjon om alt mulig du kan ha behov for som sykkelferierende i Danmark - ikke minst en oversikt over de 11 nasjonale sykkelrutene som dekker hele Danmark.

Ny nettside gir oversikt over nasjonale sykkelruter i Danmark blant annet her på : Fynshoved Foto: Daniel Villadsen / Destination Fyn

Ifølge en pressemelding fra VisitDenmark henvender Ruter.dk seg både til den erfarne sykkelreisende og barnefamilien som skal på sykkelferie for første gang.

Nettstedet gir tips til planlegging av sykkelferien og peker ut attraksjoner langs de ulike etappene. Med ruter.dk blir det enkelt å finne rasteplasser og andre interessante stopp, for eksempel overnatting langs sykkelveiene. Du kan til og med laste ned de forskjellige sykkelrutene som GPX-filer til sykkelcomputeren din.

De nasjonale sykkelruter i Danmark strekker seg over 5.000 km. Foto: Vejdirektoratet

11 nasjonale sykkelruter



- Det er nesten 5000 kilometer med nasjonale sykkelstier i Danmark og dette gir mange muligheter for hyggelige reiseminner på sykkel. Nå blir det enda enklere å utforske de forskjellige sykkelstiene hjemmefra og planlegge turen etter behov. Det er en praktisk og enkel måte å få oversikt over sykkelrutene på, spesielt for turister som opplever Danmark fra setet. sier Danmarks transportminister Thomas Danielsen.

Dette er de 11 nasjonale sykkelrutene i Danmark:

Vestkystruten fra Skagen til Rudbøl (562 km)

Hanstholm-København (359 km)

Hærvejsruten mellom Padborg og Frederikshavn (450 km)

Søndervig-København (328 km)

Østkystreten fra Sønderborg til Hulsig (666 km)

Esbjerg-København (330 km)

Sjællands Odde-Rødbyhavn (231 km)

Østersjøruten (827 km)

Gedser-Helsingør (305 km)

Bornholm rundt (105 km)

Limfjordsruten (626 km)