ESTLAND: For nordmenn som er på jakt etter en alternativ øyhoppeferie, bør Estland være neste land på listen.

Med 2222 øyer er det baltiske reisemålet perfekt for besøkende som ønsker å nyte det beste av havet, naturen og gamle tradisjoner. Fra det luksuriøse velværet på Saaremaa til sjøfartssamfunnet Kihnu er Estlands øyer et perfekt sted for å utforske og slappe av.

Visit Estonia presenterer sine førstevalg for øyglade turister.

SPA-ØY: Estlands største øy Saaremaa er kjent som et velværemål. Foto: Visit Estonia

1. Saaremaa

Estlands største øy er kjent som et velværemål. Den største byen, Kuressaare, med kallenavnet «Spa»-remaa, har en spafasilitet for hver tiende innbygger, noe som gjør den til en av verdens fremste spadestinasjoner, med alt fra medisinske spabehandlinger til velværesentre for familier.

Men Saaremaa har mer velvære å by på enn de mange spaene. Øya, som er med på listen over Sustainable Top 100 Destinations for 2020, blir ofte besøkt for sitt geografiske mangfold og den skjønne naturen.

Naturentusiaster bør utforske stiene i Viidumäe Nature Reserve og Vilsanid National Park, der du kan se tusenvis av trekkfugler og sletter med ville orkideer. Den beste utsikten over øya og havet finner du ved å gå rundt Panga Cliff.

I Saaremaa finner du også fotballbanen Orissaare, som er kjent for det store eiketreet som står midt på banen. Treet blir sett på av lokalbefolkningen som en «ekstra spiller» i kampene.

GJESTFRITT: Gjestehus på den estiske øya Hiiumaa. Foto: Visit Estonia

2. Hiiumaa

Hiiumaa er populært blant estere som en helårsdestinasjon med et landlig preg. Hiumaa, som bare er en tredjedel av størrelsen til Saaremaa, har en langt mer tilbaketrukket stemning, noe som er perfekt for besøkende som ønsker en mer fredelig tur.

Den roligere kystlinjen er populær blant surfere, seilere og svømmere, mens matelskere vil glede seg over øyas voksende kulinariske scene, der områdets utmerkede fisk og sjømat står i sentrum.

Estere reiser ofte fra fastlandet til Hiiumaa i august for å være med på Hiiumaa Café Days, en matfestival som arrangeres av lokalsamfunnet.

En av øyas høydepunkter er restauranten i Roograhu-havnen, som er spesielt kjent for sine kreative retter med sesongens fisk.

I likhet med Saaremaa har Hiiumaa også blitt anerkjent som et grønt reisemål, hovedsakelig på grunn av innsatsen for å gjenopprette den truede europeiske minkbestanden.

På Hiiumaa ligger fyret Kõpu, som ble bygget i 1504 og er kjent for å være det eldste fyret i Nord-Europa og et av de eldste i verden.

PICNIC PÅ UGU BLUFF: Spakulturen på øya Muhu er basert på flere århundrer med estiske urtetradisjoner, supplert med den uberørte naturen på Muhu-øya.

3. Muhu

Muhu ligger i den vest-estiske øygruppen i Østersjøen, en kort fergetur unna fastlandsbyen Virtsu. I vintermånedene kan man gå dit over isen.

Med en befolkning på under 2000 mennesker er denne fredelige øya ideell for alle som leter etter ro og fred. For den ultimate avslappingsopplevelsen kan du overnatte på Pädaste Spa, som tilbyr behandlinger basert på harmoni og revitalisering av sansene.

Spakulturen her er basert på flere århundrer med estiske urtetradisjoner, supplert med den uberørte naturen på Muhu-øya. Den beste utsikten over øya finner du på tur i Uugu-området, når du klatrer opp til Uugu Bluff for å beundre utsikten til det omkringliggende havet.

HAVKULTUR: Øya Kihnu er i århundrer bosatt av sjøfolk og fiskere. Foto: Visit Estonia

4. Kihnu

Den sjuende største estiske øya, Kihnu, er en eldgammel øy bosatt av sjøfolk og fiskere.

Gjennom århundrer har mennene i Kihnu tilbrakt mye av tiden sin til sjøs, mens kvinnene har voktet øyas arv. Øya er et sammensveiset samfunn på rundt 700 innbyggere, der øyas kultur er styrt av innbyggernes forhold til havet.

Kulturen er nå anerkjent som en del av UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Besøkende kan bli kjent med lokale tradisjoner på en tur ut på sjøen med en lokal fiskeleder. Da får du se hvordan fisketurene blir organisert.

Hvis du ønsker å utforske de pittoreske utsiktspunktene i Kihnu, kan du ta en tur til de ulike landsbyene til fots, på sykkel eller i bil.

Et spesielt høydepunkt er utsikten fra fyret på Pitkänä-halvøya, samt de omkringliggende øyene og Østersjøen.

5. Tallinns øyer

Det er tre store øyer det er lett å ta seg til fra kysthovedstaden Tallinn: Aegna, Naissaar og Prangli.

Båtturen til hver tar mellom 30 og 60 minutter, og om sommeren er det regelmessige avganger fra Tallinn til Aegna og Naissaar, samt en helårsrute til Prangli.

Aegna er en tre kvadratkilometer stor øy som er rik på flora og fauna. De vakre skogene gjør øya til et hyggelig sted for dagsturer og fotturer, mens sandstrendene på den nordlige bredden er perfekte for soling og bading.

En fascinerende attraksjon er steinlabyrinten i Eerikneeme på den nordlige delen av øya. Labyrinten kan dateres til 1100-tallet, da den ble laget av de estiske svenskene som bodde der.

FINSKEBUKTA: Naissaare er den største øya i Estland. med bosetting datert til 1400-tallet. Her fra havna Foto: Visit Estonia

Naissaar ligger i Finskebukta og er den største øya i Nord-Estland. Bukta ligger på en eldgammel skipsrute, og historien er full av maritime historier og tradisjoner.

Den første permanente bosetningen kan dateres til 1400-tallet. I løpet av de siste 300 årene har Naissaar blitt brukt til militære formål, noe som flere ganger har tvunget den fastboende befolkningen til å forlate øya, og den militære arven er fortsatt tydelig.

Det er en populær øy for besøkende i sommermånedene, takket være vakre sandstrender, turstier og musikkfestivalen Nargen.

Øya er dekket av skog, der blåbærene modnes i juli og tyttebærene i august og september.

Prangli har bare 171 innbyggere. Foto: Visit Estonia

Prangli, med en befolkning på 171, er den eneste øya i Nord-Estland som har vært permanent bebodd i over 600 år av svensker, finner og estere.

Prangli har et veldig variert utvalg av habitater: På den steinete, vestlige delen av øya er det kystnære enger med saltelskende vegetasjon.

Badestrender er å finne både på nord- og sørbredden, mens en stor del av innlandet er dekket av furuskog. Nesten 40 arter av vannfugler lever på øya, og sel kan ofte ses om våren.

